ترامب: الطيار الذي أخرجته القوات الأمريكية من إيران مصاب بجروح خطيرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: الطيار الذي أخرجته القوات الأمريكية من إيران مصاب بجروح خطيرة
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن طيار مقاتلة "إف-15" أخرجته القوات الأمريكية من إيران بعد سقوط طائرته فيها مصاب بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أنقذنا أحد أفراد طاقم مقاتلة "إف-15" من أعماق جبال إيران، وهو ضابط شجاع للغاية ومصاب بجروح خطيرة".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزية الإيرانية، بأن القوات المسلحة الإيرانية أسقطت طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز سي-130 هيركوليز، كانت تشارك في عملية إنقاذ مساعد طيار مقاتلة إف-15إي التي أُسقطت سابقًا. وأضاف: "الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة الطيار"، كما صرح ترامب، أن مساعد طيار طائرة "إف-15 إي" التي أسقطت في إيران بخير رغم إصابته.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.الحرس الثوري يعلن إسقاط مروحيتي "بلاك هوك" أمريكيتين بنيران العشائر في إيرانترامب: أنقذنا الطيار الأمريكي المفقود في إيران
ترامب: الطيار الذي أخرجته القوات الأمريكية من إيران مصاب بجروح خطيرة

12:43 GMT 05.04.2026
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن طيار مقاتلة "إف-15" أخرجته القوات الأمريكية من إيران بعد سقوط طائرته فيها مصاب بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية كانت تبحث عنه بكثافة وأوشكت على الوصول إليه.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أنقذنا أحد أفراد طاقم مقاتلة "إف-15" من أعماق جبال إيران، وهو ضابط شجاع للغاية ومصاب بجروح خطيرة".

وتابع: "كانت القوات الإيرانية تبحث عنه بكثافة وبأعداد كبيرة، وكانت على وشك الوصول. إنه عقيد يحظى باحترام كبير".

مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني يعلن إسقاط طائرة أمريكية من طراز "سي-130 هيركوليز"
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزية الإيرانية، بأن القوات المسلحة الإيرانية أسقطت طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز سي-130 هيركوليز، كانت تشارك في عملية إنقاذ مساعد طيار مقاتلة إف-15إي التي أُسقطت سابقًا.

بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تنفيذ الجيش الأمريكي لعملية نجدة في إيران، أنقذ خلالها طيارا أمريكيا تم إسقاط طائرته، وقال ترامب عبر ​حسابه على تروث سوشيال: "نفذ الجيش ​الأمريكي واحدة ​من ​أكثر ⁠عمليات البحث والإنقاذ ‌جرأة في تاريخ ‌الولايات المتحدة لإنقاذ أحد ضباطنا ⁠المتميزين، وهو كولونيل ​يحظى ⁠باحترام كبير ويسرني ⁠أن أطمئنكم ‌بأنه الآن بخير".

الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرة أمريكية كانت تبحث عن طيار مقاتلة "إف-15" المفقود
وأضاف: "الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة الطيار"، كما صرح ترامب، أن مساعد طيار طائرة "إف-15 إي" التي أسقطت في إيران بخير رغم إصابته.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
الحرس الثوري يعلن إسقاط مروحيتي "بلاك هوك" أمريكيتين بنيران العشائر في إيران
ترامب: أنقذنا الطيار الأمريكي المفقود في إيران
