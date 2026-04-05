ترامب: الطيار الذي أخرجته القوات الأمريكية من إيران مصاب بجروح خطيرة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن طيار مقاتلة "إف-15" أخرجته القوات الأمريكية من إيران بعد سقوط طائرته فيها مصاب بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن...

2026-04-05T12:43+0000

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أنقذنا أحد أفراد طاقم مقاتلة "إف-15" من أعماق جبال إيران، وهو ضابط شجاع للغاية ومصاب بجروح خطيرة".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزية الإيرانية، بأن القوات المسلحة الإيرانية أسقطت طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز سي-130 هيركوليز، كانت تشارك في عملية إنقاذ مساعد طيار مقاتلة إف-15إي التي أُسقطت سابقًا. وأضاف: "الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة الطيار"، كما صرح ترامب، أن مساعد طيار طائرة "إف-15 إي" التي أسقطت في إيران بخير رغم إصابته.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.الحرس الثوري يعلن إسقاط مروحيتي "بلاك هوك" أمريكيتين بنيران العشائر في إيرانترامب: أنقذنا الطيار الأمريكي المفقود في إيران

https://sarabic.ae/20260405/مقر-خاتم-الأنبياء-الإيراني-يعلن-إسقاط-طائرة-أمريكية-من-طراز-سي-130-هيركوليز--1112298460.html

https://sarabic.ae/20260405/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تدمير-طائرة-أمريكية-كانت-تبحث-عن-طيار-مقاتلة-إف-15-المفقود-1112294759.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

