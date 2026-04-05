https://sarabic.ae/20260405/ترامب-الطيار-الذي-أخرجته-القوات-الأمريكية-من-إيران-مصاب-بجروح-خطيرة---1112299984.html
ترامب: الطيار الذي أخرجته القوات الأمريكية من إيران مصاب بجروح خطيرة
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن طيار مقاتلة "إف-15" أخرجته القوات الأمريكية من إيران بعد سقوط طائرته فيها مصاب بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T12:43+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f4290f5188d93c3faa66b403d05b965.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8dd75d145b7ca1c8aebe6141fa2779dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن طيار مقاتلة "إف-15" أخرجته القوات الأمريكية من إيران بعد سقوط طائرته فيها مصاب بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية كانت تبحث عنه بكثافة وأوشكت على الوصول إليه.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أنقذنا أحد أفراد طاقم مقاتلة "إف-15" من أعماق جبال إيران، وهو ضابط شجاع للغاية ومصاب بجروح خطيرة".
وتابع: "كانت القوات الإيرانية تبحث عنه بكثافة وبأعداد كبيرة، وكانت على وشك الوصول. إنه عقيد يحظى باحترام كبير".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزية الإيرانية، بأن القوات المسلحة الإيرانية أسقطت طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز سي-130 هيركوليز، كانت تشارك في عملية إنقاذ مساعد طيار مقاتلة إف-15إي التي أُسقطت سابقًا.
بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تنفيذ الجيش الأمريكي لعملية نجدة في إيران، أنقذ خلالها طيارا أمريكيا تم إسقاط طائرته، وقال ترامب عبر حسابه على تروث سوشيال: "نفذ الجيش الأمريكي واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة لإنقاذ أحد ضباطنا المتميزين، وهو كولونيل يحظى باحترام كبير ويسرني أن أطمئنكم بأنه الآن بخير".
وأضاف: "الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة الطيار"، كما صرح ترامب، أن مساعد طيار طائرة "إف-15 إي" التي أسقطت في إيران بخير رغم إصابته.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.