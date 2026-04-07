الجيش الإيراني يعلن استهداف مقرات تابعة للقوات الأمريكية في الإمارات والكويت

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، "تنفيذ سلسلة هجمات باستخدام الطائرات المسيّرة، استهدفت مواقع صناعية وعسكرية في إسرائيل، إلى جانب منشآت وقواعد أمريكية في... 07.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-07T11:41+0000

وأوضح الجيش الإيراني أنه استهدف منشآت الصناعات البتروكيماوية جنوبي إسرائيل، بالقرب من ديمونا، بما في ذلك وحدة توليد الكهرباء ومخازن الوقود الصناعي، مشيرًا إلى أن "المنطقة تُعد من المواقع الحساسة اقتصاديًا وأمنيًا، لاحتوائها على مجمعات كيميائية كبيرة في صحراء النقب".كما أعلن "استهداف مركز صيانة تابع للبحرية الأمريكية في ميناء جبل علي، والذي يُعد أحد أبرز المواني التي تستقبل سفن البحرية الأمريكية في المنطقة، ويوفر خدمات الإمداد والصيانة للأسطول".وأشار البيان إلى "تنفيذ ضربات استهدفت أنظمة الرادار ومرافق مخصصة لإقامة القوات الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية، والتي تُستخدم لاستضافة القوات الأمريكية وتضم تجهيزات عسكرية متقدمة".وأكد الحرس الثوري أن "أي تجاوز من قبل الولايات المتحدة لما وصفها بـ"الخطوط الحمراء" سيقابل برد يتخطى الإطار الإقليمي"، مضيفا أن "إيران قد تستهدف البنى التحتية المرتبطة بأمريكا وشركائها، بما قد يؤدي إلى حرمانهم من موارد الطاقة في المنطقة، وعلى رأسها النفط والغاز، لسنوات".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى يوم أمس الاثنين الموافق 6 أبريل/ نيسان الجاري، ثم قرر تمديدها ليوم آخر ينتهي اليوم الثلاثاء.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260407/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مجمع-بتروكيميائي-وموقع-للصواريخ-البالستية-في-إيران-1112347507.html

https://sarabic.ae/20260407/بكين-الصين-تدعم-جهود-باكستان-للوساطة-بشأن-الحرب-في-إيران-1112344950.html

https://sarabic.ae/20260407/تصعيد-سياسي-في-أمريكا-مطالبات-بعزل-هيغسيث-واتهامات-بـجرائم-حرب-في-إيران-1112344077.html

