الجيش الإيراني يعلن استهداف مقرات تابعة للقوات الأمريكية في الإمارات والكويت

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
الجيش الإيراني يعلن استهداف مقرات تابعة للقوات الأمريكية في الإمارات والكويت
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، "تنفيذ سلسلة هجمات باستخدام الطائرات المسيّرة، استهدفت مواقع صناعية وعسكرية في إسرائيل، إلى جانب منشآت وقواعد أمريكية في... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح الجيش الإيراني أنه استهدف منشآت الصناعات البتروكيماوية جنوبي إسرائيل، بالقرب من ديمونا، بما في ذلك وحدة توليد الكهرباء ومخازن الوقود الصناعي، مشيرًا إلى أن "المنطقة تُعد من المواقع الحساسة اقتصاديًا وأمنيًا، لاحتوائها على مجمعات كيميائية كبيرة في صحراء النقب".كما أعلن "استهداف مركز صيانة تابع للبحرية الأمريكية في ميناء جبل علي، والذي يُعد أحد أبرز المواني التي تستقبل سفن البحرية الأمريكية في المنطقة، ويوفر خدمات الإمداد والصيانة للأسطول".وأشار البيان إلى "تنفيذ ضربات استهدفت أنظمة الرادار ومرافق مخصصة لإقامة القوات الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية، والتي تُستخدم لاستضافة القوات الأمريكية وتضم تجهيزات عسكرية متقدمة".وأكد الحرس الثوري أن "أي تجاوز من قبل الولايات المتحدة لما وصفها بـ"الخطوط الحمراء" سيقابل برد يتخطى الإطار الإقليمي"، مضيفا أن "إيران قد تستهدف البنى التحتية المرتبطة بأمريكا وشركائها، بما قد يؤدي إلى حرمانهم من موارد الطاقة في المنطقة، وعلى رأسها النفط والغاز، لسنوات".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى يوم أمس الاثنين الموافق 6 أبريل/ نيسان الجاري، ثم قرر تمديدها ليوم آخر ينتهي اليوم الثلاثاء.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260407/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مجمع-بتروكيميائي-وموقع-للصواريخ-البالستية-في-إيران-1112347507.html
https://sarabic.ae/20260407/بكين-الصين-تدعم-جهود-باكستان-للوساطة-بشأن-الحرب-في-إيران-1112344950.html
https://sarabic.ae/20260407/تصعيد-سياسي-في-أمريكا-مطالبات-بعزل-هيغسيث-واتهامات-بـجرائم-حرب-في-إيران-1112344077.html
11:41 GMT 07.04.2026
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، "تنفيذ سلسلة هجمات باستخدام الطائرات المسيّرة، استهدفت مواقع صناعية وعسكرية في إسرائيل، إلى جانب منشآت وقواعد أمريكية في كل من الإمارات والكويت".
وأوضح الجيش الإيراني أنه استهدف منشآت الصناعات البتروكيماوية جنوبي إسرائيل، بالقرب من ديمونا، بما في ذلك وحدة توليد الكهرباء ومخازن الوقود الصناعي، مشيرًا إلى أن "المنطقة تُعد من المواقع الحساسة اقتصاديًا وأمنيًا، لاحتوائها على مجمعات كيميائية كبيرة في صحراء النقب".
كما أعلن "استهداف مركز صيانة تابع للبحرية الأمريكية في ميناء جبل علي، والذي يُعد أحد أبرز المواني التي تستقبل سفن البحرية الأمريكية في المنطقة، ويوفر خدمات الإمداد والصيانة للأسطول".
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجمع بتروكيميائي وموقع للصواريخ البالستية في إيران
وأشار البيان إلى "تنفيذ ضربات استهدفت أنظمة الرادار ومرافق مخصصة لإقامة القوات الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية، والتي تُستخدم لاستضافة القوات الأمريكية وتضم تجهيزات عسكرية متقدمة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم، عزمه توسيع دائرة الأهداف التي ستشملها عملياته العسكرية، محذرا من أن نطاق الرد قد يتجاوز حدود منطقة غرب آسيا.

وأكد الحرس الثوري أن "أي تجاوز من قبل الولايات المتحدة لما وصفها بـ"الخطوط الحمراء" سيقابل برد يتخطى الإطار الإقليمي"، مضيفا أن "إيران قد تستهدف البنى التحتية المرتبطة بأمريكا وشركائها، بما قد يؤدي إلى حرمانهم من موارد الطاقة في المنطقة، وعلى رأسها النفط والغاز، لسنوات".
بكين: الصين تدعم جهود باكستان للوساطة بشأن الحرب في إيران
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى يوم أمس الاثنين الموافق 6 أبريل/ نيسان الجاري، ثم قرر تمديدها ليوم آخر ينتهي اليوم الثلاثاء.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

تصعيد سياسي في أمريكا... مطالبات بعزل هيغسيث واتهامات بـ"جرائم حرب" في إيران
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
