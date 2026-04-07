بوتين يهنئ تو لام على إعادة انتخابه رئيسا لفيتنام
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عمق الشراكة الاستراتيجية مع فيتنام، مهنئًا تو لام على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، ومبدياً حرصه على تطوير العلاقات الثنائية... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T12:03+0000
https://sarabic.ae/20260407/دميترييف-فكرة-انضمام-كندا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-خطوة-لتشكيل-تحالف-حربي-يساري--1112348626.html
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عمق الشراكة الاستراتيجية مع فيتنام، مهنئًا تو لام على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، ومبدياً حرصه على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وذلك في رسائل ومباحثات رفيعة المستوى تعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون بين موسكو وهانوي.
كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة التهنئة عن ثقته بأن أنشطته ستسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وهانوي. ونُشرت برقية بهذا الشأن على موقع الكرملين الإلكتروني.
الرفيق العزيز تو لام، تقبل تهاني القلبية بمناسبة إعادة انتخابكم أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي... وسنظل بطبيعة الحال، نواصل العمل المشترك لتعزيز كامل منظومة العلاقات الثنائية لما فيه خير الشعبين الروسي والفيتنامي، ولصالح ضمان الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأشار بوتين إلى أن نتائج تصويت مندوبي المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي الفيتنامي أكدت بشكل كامل المكانة السياسية الرفيعة لتو لام، واعتراف الحزب بإسهامه في رسم وتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لفيتنام وحماية مصالحها على الساحة الدولية.
واختتم بوتين برقية التهنئة، قائلا: "أتمنى لكم مزيد النجاحات والصحة والسعادة".