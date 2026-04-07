تضرر كنيس يهودي في وسط طهران جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.. فيديو
تضرر كنيس يهودي في وسط طهران جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن كنيسًا يهوديًا في وسط طهران دُمّر جراء الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T03:02+0000
2026-04-07T03:02+0000
وقالت وكالة "مهر" الإيرانية عبر تطبيق "تلغرام": "حتى الكُنيس لم يسلم من هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تم تدمير أحدها في وسط طهران بالكامل".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260407/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-عدة-صواريخ-أطلقت-من-إيران--1112342495.html
تضرر كنيس يهودي في وسط طهران جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.. فيديو
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن كنيسًا يهوديًا في وسط طهران دُمّر جراء الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقالت وكالة "مهر" الإيرانية عبر تطبيق "تلغرام": "حتى الكُنيس لم يسلم
من هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تم تدمير أحدها في وسط طهران بالكامل".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني
علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.