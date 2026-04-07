خبير قانون دولي لـ"سبوتنيك": الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران هي الأكثر تعقيدا في العصر الحديث

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260407/خبير-قانون-دولي-لـسبوتنيك-الحرب-الأمريكية-الإسرائيلية-على-إيران-هي-الأكثر-تعقيدا-في-العصر-الحديث-1112365286.html
خبير قانون دولي لـ"سبوتنيك": الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران هي الأكثر تعقيدا في العصر الحديث
سبوتنيك عربي
أفاد الدكتور محمد الزين، المستشار القانوني النرويجي أمام المحاكم الدولية (السوداني الأصل)، بأن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران من... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T20:05+0000
2026-04-07T20:05+0000
حصري
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
منظمة الأمم المتحدة
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/18/1085383675_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_32c7500b99de1f77e589ca69b2c40602.jpg
https://sarabic.ae/20260405/عراقجي-التهديدات-الأمريكية-باستهداف-منشآت-الطاقة-في-إيران-تعد-اعترافا-بارتكاب-جرائم-حرب-1112310633.html
https://sarabic.ae/20260407/طهران-إيران-ترفض-وقف-إطلاق-النار-المؤقت-لأنه-قد-يستغل-للإعداد-لحرب-أخرى-1112362886.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/18/1085383675_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_827e71b927459cd67eca7362170ee4a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, منظمة الأمم المتحدة, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, العالم
حصري, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, منظمة الأمم المتحدة, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, العالم

© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالدكتور محمد الزين رئيس المجلس السوداني النرويجي
الدكتور محمد الزين رئيس المجلس السوداني النرويجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أفاد الدكتور محمد الزين، المستشار القانوني النرويجي أمام المحاكم الدولية (السوداني الأصل)، بأن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران من أكثر الحروب تعقيدًا وانتشارًا ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال المستشار في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، كانت الأهداف المعلنة لهذه الحرب من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هي تدمير المشروع النووي والصاروخي الإيراني، ومن ثم إسقاط نظام الحكم في طهران، وذلك خلال ضربات استباقية خاطفة تستغرق أيامًا معدودة في الأراضي الإيرانية فقط.
وأضاف: "ولكن الحرب ما زالت تدور رحاها في الشرق الأوسط والخليج، وشملت رقعة واسعة في كل من إيران، وإسرائيل، و(مصالح) الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، والسعودية، والكويت، والبحرين، وعُمان، والإمارات، وسوريا، والعراق، والأردن، وتركيا، وفي يوم 28 مارس (آذار) بدأت صواريخ جماعة الحوثيين (اليمن) تنطلق من مواقعها إلى إسرائيل، وعليه اتسعت الحرب لتشمل 15 دولة كأطراف مباشرة".

وتابع الزين: "تعتبر وضعية هذه الحرب في غاية التعقيد"، مشيرًا إلى أن "هناك إشكالية التسييس والمعايير المزدوجة في السياسة الدولية، فالعدوان يظل عدوانًا إذا خالف القانون الدولي مهما كانت مبرراته، والدفاع عن النفس حق، ولكنه مقيد بشروط صارمة مثل الضرورة والتناسب، وإلا يبقى عدوانًا أيضًا، مما يستوجب تعويض المتضررين من حكوماتٍ وشعوب".

وأشار المستشار القانوني إلى أن "وجود القواعد العسكرية الأمريكية من أهم أسباب اتساع دائرة الحرب لتشمل دول الخليج، وفقًا لاتفاقيات Status of Forces Agreements – SOFA، وهي قواعد عسكرية لقوات مستضافة وفقًا لاتفاقية مع الدولة الضيفة، وفق شروط وصلاحيات واختصاصات، ولكنها لا تعفي بالكامل من المسؤولية الدولية والجنائية للدولة المضيفة".
وأوضح: "لكنها تحدد وتقيّد بشكل واضح من يتحمل المسؤولية القانونية في حالات معينة، كما تحتوي تلك الاتفاقيات على بنود سرية، ولكن في إطارها العام متعلقة بالاختصاص القضائي، والحصانة الوظيفية، والمطالبات والتعويضات، والحماية السياسية والدبلوماسية وغيرها، وينعكس ذلك على مسؤولية الدولة المضيفة".
واستطرد: "إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام القاعدة العسكرية في أعمال استخباراتية أو شن هجوم عسكري على أهداف ضد إيران (مدنية أو عسكرية)، أو انتقال الجنود الأمريكيين من ثكناتهم العسكرية إلى فنادق أو منازل في أحياء سكنية (مدنية)، ولكن ظل هؤلاء الجنود يزاولون ويمارسون أعمالهم العسكرية القتالية".
وتابع: " في هذه الحالة تعتبر مواقعهم السكنية جزءًا من الأهداف العسكرية العدائية؛ لأنها تستخدم في عمليات قتالية ودعم مباشر للهجمات، كل ذلك يعرّض الدولة المضيفة أن تكون هدفًا عسكريًا مشروعًا، ولكن حتى لو كانت هذه الفنادق أو المنازل هدفًا مشروعًا، يجب على الدولة المدافعة الالتزام بمبدأ التمييز، ويجب استهداف الأهداف العسكرية فقط، وليس استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية أو البنى التحتية للدولة المضيفة".
وقال الزين: "إن الحرب الراهنة أفرزت مهددات كبرى على الأمن الإقليمي والدولي، ولم تكن في حسبان العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، والمتمثلة في الطاقة، ومضيق هرمز، وحرية الملاحة البحرية، واستهداف ناقلات النفط، كل تلك الوقائع تجعل القانون الدولي أمام اختبار في توصيف الأفعال".
وأكد المستشار القانوني أن وقف الحرب وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ليس مستحيلاً، على أن يتم ذلك من خلال حوار استراتيجي بين كافة الأطراف وفق تفاوض سياسي مباشر أو عبر وسطاء محايدين، كما يعمل الحوار على تعزيز آليات الرقابة الدولية، وليس تسلط دول معينة تكون بمثابة الحكم والخصم، وهذا يقتضي بالضرورة دمج الحلول السياسية مع الإجراءات القانونية.
وأشار الزين إلى أن الجلوس للتفاوض وقبول الوساطات المحايدة لا ينتقص من حق الدول المتضررة من الحرب أن تلجأ إلى المحاكم الدولية لتعويض الأضرار (خاصة بالدولة أو المواطنين).
ولفت إلى أن إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يفرض على المجتمع الدولي مساءلة واضحة للدول التي تخرق القانون الدولي، مع توفير دعم للآليات الإقليمية والدولية للحوار والوساطة، من أجل تحقيق توازن بين المشروعية القانونية والشرعية السياسية، ليصبح بموجبه الأمن الإقليمي ممكنًا ومستدامًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала