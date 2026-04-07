الحرس الثوري يعلن دخول قاذفات صواريخ "فاتح" و"خيبر شكن" ثنائية الإطلاق إلى الميدان
سبوتنيك عربي
أعلن قائد القوات الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد سيد مجيد موسوي، اليوم الثلاثاء، أن قاذفات صواريخ "فاتح" و"خيبر شكن" ثنائية الإطلاق دخلت إلى الميدان. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن العميد سيد مجيد موسوي، قوله "وهكذا، مع دخول القاذفات الجديدة ثنائية الإطلاق لصواريخ فاتح وخيبر شكن، فإن المرحلة الجديدة من الحرب تعني: كل الضربات السابقة مضروبة في اثنين (×2)".وفي سياق متصل، ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن أكثر من 14 مليون من الإيرانيين تطوعوا رسميا للمشاركة في الدفاع عن البلاد، معربا عن استعداده شخصيا "للتضحية بروحه" في هذا السبيل.وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن "تطورات كبرى قد تشهدها الساحة الإيرانية، خلال الساعات المقبلة"، محذرًا من "احتمال اختفاء حضارة كاملة"، وفق تعبيره.وقال ترامب إن "هذه الليلة قد تمثل واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الحديث"، مشيرًا إلى أن "تغييرًا كاملًا وشاملًا للنظام قد يحدث"، مع صعود قيادات وصفها بأنها "أكثر عقلانية وأقل تطرفًا"، على حد قوله.وأضاف أن ما وصفه بـ"47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت، قد تقترب من نهايتها"، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن تسفر هذه التطورات عن "نتائج إيجابية للشعب الإيراني".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260407/مدير-معهد-فلسطين-للأمن-القومي-لا-يمكن-تدمير-إيران-بسهولة-كما-تدعي-أمريكا-وإسرائيل--1112354544.html
https://sarabic.ae/20260407/نتنياهو-إسرائيل-استهدفت-اليوم-خطوط-سكك-حديدية-وجسورا-في-إيران-1112355561.html
