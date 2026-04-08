‏الجيش اللبناني يحذر سكان الجنوب من استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، في ظل المستجدات الإقليمية وتداول الأنباء حول وقف إطلاق النار. 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T07:23+0000

وحذّرت الجيش اللبناني، في بيان له، من الاقتراب من المناطق التي توغلت فيها قوات إسرائيل، نظرًا لاستمرار المخاطر الأمنية، بما في ذلك الاعتداءات المتواصلة.كما شدد على "ضرورة التقيّد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، وتوخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلفات العدوان"، داعيا إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري أو أمني عند العثور على أي منها.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، دعم إسرائيل لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن ذلك لا يشمل لبنان.وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "هذا الدعم يأتي "شريطة" أن تفتح إيران المضائق فورًا، وأن توقف جميع الهجمات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل ودول المنطقة".وأكد البيان "دعم إسرائيل للجهود الأمريكية الرامية إلى منع إيران من تشكيل أي تهديد نووي أو صاروخي أو "إرهابي"، على حد وصفه، سواء للولايات المتحدة أو لإسرائيل أو لدول المنطقة والعالم".وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بالتزامها بتحقيق هذه الأهداف، التي قال إنها تحظى بتوافق بين واشنطن وتل أبيب وحلفائهما الإقليميين، وذلك ضمن إطار المفاوضات المرتقبة.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.وقال شريف في منشور عبر منصة "إكس":"يسرني أن أعلن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأيريكية، إلى جانب حلفائهما، قد اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك لبنان وغيرها، على أن يسري هذا الاتفاق فورًا. أرحب ترحيبًا حارًا بهذه البادرة الحكيمة، وأتقدم بجزيل الشكر لقيادة البلدين، وأدعو وفودهما إلى إسلام آباد يوم الجمعة الموافق 10 نيسان/أبريل 2026، لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية جميع النزاعات".من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

https://sarabic.ae/20260408/مصر-تؤكد-ضرورة-اغتنام-فرصة-تعليق-العمليات-العسكرية-بين-إيران-وأمريكا-1112376213.html

https://sarabic.ae/20260408/ترامب-الاتفاق-مع-إيران-يتألف-من-15-بندا-1112374664.html

https://sarabic.ae/20260408/مسؤول-إسرائيلي-استمرار-الضربات-داخل-إيران-رغم-وقف-إطلاق-النار-1112370617.html

