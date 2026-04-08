ميدفيديف يعلق على انتهاكات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط
علّق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على انتهاكات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، قائلًا إن "مضيق هرمز مغلق مجددًا. الأسلحة جاهزة للعمل". 08.04.2026, سبوتنيك عربي
علّق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على انتهاكات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، قائلًا إن "مضيق هرمز مغلق مجددًا. الأسلحة جاهزة للعمل".
وفي وقت سابق، وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، مضيق هرمز بأنه "سلاح نووي" إيراني، مشيرًا إلى إمكاناته الهائلة.
وفي وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها "تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير (قائد الجيش الباكستاني).
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي تعليق هجماته، لكنه واصل عملياته في لبنان، وقصفت قواته الجوية والمدفعية أكثر من 10 بلدات في جنوب لبنان.
في غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، شنّت غارات على مصفاة نفط جنوبي إيران. وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة من طراز "هيرمس - 900" فوق محافظة فارس الجنوبية.
واعتبر الحرس الثوري الإيراني هذا العمل "خرقًا للهدنة"، ووعد بـ"ردّ حاسم". ووفقًا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، توقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على لبنان.