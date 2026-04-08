ميدفيديف يعلق على انتهاكات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

علّق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على انتهاكات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، قائلًا إن "مضيق هرمز مغلق مجددًا. الأسلحة جاهزة للعمل". 08.04.2026, سبوتنيك عربي

وفي وقت سابق، وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، مضيق هرمز بأنه "سلاح نووي" إيراني، مشيرًا إلى إمكاناته الهائلة.وفي وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها "تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير (قائد الجيش الباكستاني).وأعلن الجيش الإسرائيلي تعليق هجماته، لكنه واصل عملياته في لبنان، وقصفت قواته الجوية والمدفعية أكثر من 10 بلدات في جنوب لبنان.واعتبر الحرس الثوري الإيراني هذا العمل "خرقًا للهدنة"، ووعد بـ"ردّ حاسم". ووفقًا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، توقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على لبنان.وزير الصحة اللبناني: مئات القتلى والجرحى في مختلف أنحاء لبنان جراء الضربات الإسرائيلية

https://sarabic.ae/20260408/وزير-الخارجية-البلجيكي-كدت-أصاب-بضربة-إسرائيلية-في-بيروت-1112397673.html

https://sarabic.ae/20260408/بزشكيان-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-أحد-شروط-إيران-لإنهاء-الصراع-في-الشرق-الأوسط--1112398258.html

