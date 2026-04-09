الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" أطلق صاروخا على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بينها تل أبيب جراء إطلاق صاروخ من قبل "حزب الله" باتجاه إسرائيل.

في المقابل، أعلن "حزب الله"، في وقت متأخر من مساء الخميس، استهداف بنية تحتية عسكرية في مدينة حيفا شمالي إسرائيل.وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه وجه أمس في الكابينت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن "إسرائيل تقدر دعوة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم، لتجريد لبنان من السلاح".بدوره، صرح الرئيس اللبناني جوزاف عون، يوم الخميس النماضي، بأن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في لبنان يكمن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، يعقبه الدخول في مفاوضات مباشرة بين الجانبين، مشيرا إلى أنه "يجري اتصالات دولية مكثفة في هذا الإطار، وسط ترحيب دولي متزايد وبدء تفاعل إيجابي في الأوساط السياسية الخارجية".وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، بسقوط عدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث أصابت الغارة مبنى سكنيا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "الهجوم استهدف منصة صواريخ تابعة لـ"حزب الله" كانت معدّة للإطلاق من داخل بيروت"، مشيرا إلى أنه تم كذلك "استهداف برج سكني يستخدم من قبل الحزب"، على حد قوله.وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".وقال وزير الصحة اللبناني، ركان ناصر الدين، إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطا شديدا على قدراتها الاستيعابية"، داعيا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

