العراق بعد 23 عاما من سقوط بغداد... هل تحقق "الحلم" أم تعمقت الأزمات؟

يستذكر العراقيون، اليوم، الذكرى الـ 23 لسقوط بغداد، والتي شكّلت نقطة تحول مفصلية في تاريخ البلاد، وأعادت رسم ملامح المشهد السياسي والأمني، وسط تباين في مواقف... 09.04.2026, سبوتنيك عربي

في مثل هذا اليوم من عام 2003، تمكنت القوات الأمريكية والبريطانية من دخول المدينة بعد حملة عسكرية استمرت نحو ثلاثة أسابيع، وانتهت بسقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.وقال غريب: "عندما كان في التاسعة من عمره، تم تهجيره مع عائلته من مدينة كركوك إلى إقليم كردستان بسبب انتمائهم القومي"، مشيرًا إلى أن "هذه التجربة تركت أثرا عميقا في نفسه وفي ذاكرة آلاف العائلات، فهذه مناسبة لاستذكار المعاناة التي عاشها العراقيون في مختلف المناطق، وخاصة في المناطق المتنازع عليها".من جانبه، وصف النائب أحمد علي الأسدي، في حديث لـ"سبوتنيك"، يوم 9 أبريل بأنه "نقطة تحول تاريخية في مسار الدولة العراقية، حيث تمثل الانتقال من مرحلة اتسمت بالاستبداد والقمع إلى حقبة جديدة يتطلع فيها العراقيون إلى الحرية والعدالة"، لافتًا إلى أن "سقوط نظام صدام حسين أنهى فترة مؤلمة من تاريخ البلاد".وبحسب الأسدي، فإن "المناسبة تحمل معاني كبيرة تتعلق بالتضحية واستذكار دماء الشهداء الذين سقطوا خلال سنوات الحكم السابق، ويجب أن تكون هذه التضحيات دافعا لبناء عراق أفضل".وقد ارتبطت هذه اللحظة بمشاهد دخول القوات إلى قلب العاصمة، ولا سيما ساحة الفردوس (وسط العاصمة العراقية بغداد)، حيث أُسقط تمثال صدام حسين في مشهد رمزي عبّر عن نهاية مرحلة وبداية أخرى، ومنذ ذلك الحين، دخل العراق في مسار جديد اتسم بتحديات معقدة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، وفقاً لرؤية المراقبين.حرية وتحذير من العودة إلى الفوضىبدوره، أكد النائب فالح الخزعلي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن هذه الذكرى "تمثل نهاية مرحلة القمع وبداية مرحلة التعبير عن إرادة الشعب"، لافتًا إلى "تزامن هذه الذكرى مع استذكار شخصيات دينية ووطنية بارزة، ما يعزز رمزيتها في الوجدان العراقي".ولفت الخزعلي إلى أن "العراق تجاوز مراحل الانقلابات العسكرية والمقابر الجماعية، وأن الحفاظ على المسار الديمقراطي مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع".واشنطن تسببت بتفكك العراق ونهب ثرواتهفي المقابل، عبّر المواطن رامي الحمداني، عن رأي مغاير، معتبرًا أن ما جرى بعد عام 2003، أدى إلى تدهور أوضاع البلاد بشكل كبير. وقال الحمداني، في حديث لـ "سبوتنيك": "تسببت الولايات المتحدة الأمريكية في نهب خيرات العراق وإدخاله في صراعات داخلية، ما أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي وتراجع قطاعات مهمة مثل الزراعة والصناعة والتعليم".وفي حديث مماثل، رأى المواطن العراقي كامل الكعبي، أن "المرحلة التي أعقبت عام 2003، شهدت أخطاء استراتيجية كبيرة، كان أبرزها قرار حلّ الجيش العراقي السابق والأجهزة الأمنية الذي أدى إلى فراغ أمني كبير وأسهم في دخول البلاد في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار"، مبيناً أنه "كان من الممكن الاستفادة من خبرات تلك المؤسسات بدلا من تفكيكها".ولفت إلى أنه اقتصاديا انتقل العراق من مرحلة الحصار الطويل الذي امتد لنحو ثلاثة عشر عاما إلى مرحلة الانفتاح على الأسواق، إلا أن هذا التحول لم يترجم إلى تنوع حقيقي في مصادر الدخل، إذ بقي الاقتصاد معتمدا بشكل شبه كلي على العائدات النفطية.

https://sarabic.ae/20241126/وزير-خارجية-العراق-يقارن-بين-توجه-بلاده-الحالي-وبين-عهد-صدام-حسين-1095211278.html

https://sarabic.ae/20260408/العراق-أمام-اختبار-السيادة-هل-ينهي-احتكار-السلاح-الأمريكي؟-1112379401.html

https://sarabic.ae/20231213/بعد-مرور-عقد-على-اعتقال-صدام-حسين-أبرز-فظائع-الغزو-الأمريكي-للعراق-1084030776.html

https://sarabic.ae/20260328/واشنطن-تعلن-تشكيل-لجنة-تنسيق-مشتركة-عليا-مع-العراق-لوقف-الهجمات-على-قواتها-1112034791.html

حسن نبيل

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

