عراقجي: إرساء وقف إطلاق نار شامل قد يسرع سجن نتنياهو
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجنائية، الأحد المقبل، يتزامن مع احتمالات التوصل إلى وقف... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T17:14+0000
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن السماح بتعطيل المسار الدبلوماسي ستكون له تداعيات واسعة، مشيرًا إلى أنه إذا اختارت الولايات المتحدة الإضرار باقتصادها عبر تمكين نتنياهو من تقويض الجهود الدبلوماسية، فإن ذلك يبقى قرارًا خاصًا بها.ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجنائية، الأحد المقبل، يتزامن مع احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في المنطقة، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة، بما يشمل لبنان، "قد تُسرّع من مسار سجنه".
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن السماح بتعطيل المسار الدبلوماسي ستكون له تداعيات واسعة، مشيرًا إلى أنه إذا اختارت الولايات المتحدة
الإضرار باقتصادها عبر تمكين نتنياهو من تقويض الجهود الدبلوماسية، فإن ذلك يبقى قرارًا خاصًا بها.
وأكد أن هذا التوجه سيكون خيارًا غير صائب، لكنه شدد في الوقت ذاته على الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.
ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف ترامب أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.