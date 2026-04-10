بوتين: سيادة روسيا ووجودها يعتمدان على قدرتها في مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة

بوتين: سيادة روسيا ووجودها يعتمدان على قدرتها في مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن سيادة روسيا ووجودها يعتمدان على قدرتها في مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة، مشيرا إلى أن ابتكار الذكاء... 10.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-10T19:27+0000

2026-04-10T19:27+0000

2026-04-10T20:08+0000

روسيا

أخبار الذكاء الاصطناعي

وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي: "سيادتنا، ووجود الدولة الروسية في المستقبل القريب، يعتمدان على قدرتنا على مواكبة وتيرة التغيرات العالمية". وتابع: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة، نماذج اللغة الأساسية والشبكات العصبية ذات القدرات الحسابية الهائلة أصبحت أكثر تعقيدا".وأضاف: "برامج الذكاء الاصطناعي تقترب بالفعل من مستوى جديد من الاستقلالية ويتعلمون التفاعل مع البشر وبإمكانهم محاكاة الإنسان".وتابع: "تشير التوقعات إلى أن هذه الأنظمة ستكون قادرة في المستقبل القريب على اجتياز الاختبارات العملية. فعلى سبيل المثال، سيصعب تحديد ما إذا كان يقود السيارة إنسان أم نظام قيادة عصبي".وأضاف: "أعتقد أنه من الضروري ضمان إنشاء وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية المحلية، يجب أن تكون هذه النماذج قادرة على المنافسة عالميا، وفي الوقت نفسه تتمتع بأعلى مستوى من السيادة".وتابع: "بحلول عام 2030، ينبغي استخدام هذه التقنيات والمنتجات القائمة عليها (الذكاء الاصطناعي) في جميع المجالات، بما في ذلك التصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة والإدارة والتعليم".وأكمل: "قضايا تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي تعد أهمية جوهرية لمستقبل روسيا".ووجه بوتين الحكومة الروسية بالتعاون مع المناطق والأقاليم لصياغة خطة وطنية لاعتماد وتطبيق الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه "لا يمكن ضمان القدرة الدفاعية والأمن القومي إلا بامتلاك روسيا لنماذجها اللغوية الخاصة في الذكاء الاصطناعي".وأكد بوتين: "لا يمكن ضمان القدرات الدفاعية وأمن روسيا إلا من خلال امتلاك نماذج لغوية خاصة بها في مجال الذكاء الاصطناعي".

https://sarabic.ae/20260409/بوتين-تطوير-مجمع-الصواريخ-والفضاء-الروسي-أولوية-مطلقة-1112420195.html

https://sarabic.ae/20260331/روستيخ-نطور-أول-ميكروسكوب-ليزري-روسي-لدراسة-خلايا-السرطان-بدقة-فائقة-1112151849.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار الذكاء الاصطناعي