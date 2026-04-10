بوتين: سيادة روسيا ووجودها يعتمدان على قدرتها في مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة
بوتين: سيادة روسيا ووجودها يعتمدان على قدرتها في مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن سيادة روسيا ووجودها يعتمدان على قدرتها في مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة، مشيرا إلى أن ابتكار الذكاء... 10.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-10T19:27+0000
2026-04-10T19:27+0000
2026-04-10T20:08+0000
وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي: "سيادتنا، ووجود الدولة الروسية في المستقبل القريب، يعتمدان على قدرتنا على مواكبة وتيرة التغيرات العالمية". وتابع: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة، نماذج اللغة الأساسية والشبكات العصبية ذات القدرات الحسابية الهائلة أصبحت أكثر تعقيدا".وأضاف: "برامج الذكاء الاصطناعي تقترب بالفعل من مستوى جديد من الاستقلالية ويتعلمون التفاعل مع البشر وبإمكانهم محاكاة الإنسان".وتابع: "تشير التوقعات إلى أن هذه الأنظمة ستكون قادرة في المستقبل القريب على اجتياز الاختبارات العملية. فعلى سبيل المثال، سيصعب تحديد ما إذا كان يقود السيارة إنسان أم نظام قيادة عصبي".وأضاف: "أعتقد أنه من الضروري ضمان إنشاء وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية المحلية، يجب أن تكون هذه النماذج قادرة على المنافسة عالميا، وفي الوقت نفسه تتمتع بأعلى مستوى من السيادة".وتابع: "بحلول عام 2030، ينبغي استخدام هذه التقنيات والمنتجات القائمة عليها (الذكاء الاصطناعي) في جميع المجالات، بما في ذلك التصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة والإدارة والتعليم".وأكمل: "قضايا تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي تعد أهمية جوهرية لمستقبل روسيا".ووجه بوتين الحكومة الروسية بالتعاون مع المناطق والأقاليم لصياغة خطة وطنية لاعتماد وتطبيق الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه "لا يمكن ضمان القدرة الدفاعية والأمن القومي إلا بامتلاك روسيا لنماذجها اللغوية الخاصة في الذكاء الاصطناعي".وأكد بوتين: "لا يمكن ضمان القدرات الدفاعية وأمن روسيا إلا من خلال امتلاك نماذج لغوية خاصة بها في مجال الذكاء الاصطناعي".بوتين: تطوير مجمع الصواريخ والفضاء الروسي أولوية مطلقةطباعة الأجزاء البشرية في روسيا... ثورة طبية تنقذ حياة الإنسان
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار الذكاء الاصطناعي
روسيا, أخبار الذكاء الاصطناعي
بوتين: سيادة روسيا ووجودها يعتمدان على قدرتها في مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة
19:27 GMT 10.04.2026 (تم التحديث: 20:08 GMT 10.04.2026)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن سيادة روسيا ووجودها يعتمدان على قدرتها في مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة، مشيرا إلى أن ابتكار الذكاء الاصطناعي وتطبيقه يعد ذا أهمية جوهرية لمستقبل روسيا.
وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي: "سيادتنا، ووجود الدولة الروسية في المستقبل القريب، يعتمدان على قدرتنا على مواكبة وتيرة التغيرات العالمية".
وأضاف: "الذكاء الاصطناعي إلى جانب المنصات الرقمية والطائرات المسيرة يسهم في تشكيل ملامح مختلفة جذريا لمختلف جوانب الحياة في روسيا بما في ذلك قطاع الدفاع".
وتابع: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة، نماذج اللغة الأساسية والشبكات العصبية ذات القدرات الحسابية الهائلة أصبحت أكثر تعقيدا".
وأضاف: "برامج الذكاء الاصطناعي تقترب بالفعل من مستوى جديد من الاستقلالية ويتعلمون التفاعل مع البشر وبإمكانهم محاكاة الإنسان".
وتابع: "تشير التوقعات إلى أن هذه الأنظمة ستكون قادرة في المستقبل القريب على اجتياز الاختبارات العملية. فعلى سبيل المثال، سيصعب تحديد ما إذا كان يقود السيارة إنسان أم نظام قيادة عصبي".
وأضاف: "أنظمة الذكاء الاصطناعي تقترب بالفعل من مستوى جديد من الاستقلالية، فهي تتعلم تخطيط أفعالها وتقييم نتائجها، والتفاعل مع الناس والعالم الحقيقي، وفي العام الماضي، حدث ما يعتبر نقطة تحول، فقد اعتبرت الغالبية العظمى من المشاركين في التجربة ردود الآلة بمثابة حوار مع شخص حي، أو محادثة مع محاور".
وأضاف: "أعتقد أنه من الضروري ضمان إنشاء وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية المحلية، يجب أن تكون هذه النماذج قادرة على المنافسة عالميا، وفي الوقت نفسه تتمتع بأعلى مستوى من السيادة".
وتابع: "بحلول عام 2030، ينبغي استخدام هذه التقنيات والمنتجات القائمة عليها
(الذكاء الاصطناعي) في جميع المجالات، بما في ذلك التصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة والإدارة والتعليم".
وأشار إلى أن روسيا تدرك أن هيئات الدفاع في الدول الأجنبية تستثمر في تطوير الذكاء الاصطناعي وتحقق نتائج في هذا المجال.
وأكمل: "قضايا تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي تعد أهمية جوهرية لمستقبل روسيا".
ووجه بوتين الحكومة الروسية بالتعاون مع المناطق والأقاليم لصياغة خطة وطنية لاعتماد وتطبيق الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه "لا يمكن ضمان القدرة الدفاعية والأمن القومي إلا بامتلاك روسيا لنماذجها اللغوية الخاصة في الذكاء الاصطناعي".
وأكد بوتين: "لا يمكن ضمان القدرات الدفاعية وأمن روسيا إلا من خلال امتلاك نماذج لغوية خاصة بها في مجال الذكاء الاصطناعي".