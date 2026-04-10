رئيس المجلس السياسي في "الحرس القومي العربي": التفاوض تحت النار مرفوض والميدان وحده يفرض المعادلات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس المجلس السياسي في "الحرس القومي العربي": التفاوض تحت النار مرفوض والميدان وحده يفرض المعادلات
رئيس المجلس السياسي في "الحرس القومي العربي": التفاوض تحت النار مرفوض والميدان وحده يفرض المعادلات
سبوتنيك عربي
أكد رئيس المجلس السياسي في "الحرس القومي العربي"، عصام فاخوري، أن "ما قامت به إسرائيل من مجازر في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في العاصمة بيروت، شكّل... 10.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال فاخوري، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "وقف إطلاق النار في لبنان كان ضمن النقاط العشر التي وافقت عليها إيران عبر الوساطة الباكستانية"، لافتًا إلى أن "ترامب وتحت ضغط الموقف الإيراني، أدرك أن التصعيد الإسرائيلي يقوض مسار المفاوضات، ما دفعه إلى الطلب من نتنياهو تخفيف العمليات العسكرية في لبنان، وليس استجابة لطلب الحكومة اللبنانية أو الجهات الرسمية".وأكد فاخوري أن "سلاح المقاومة موجّه للدفاع عن لبنان وشعبه، ولتثبيت موقعه في المنطقة وبعيدا عن أي هيمنة إسرائيلية".وأكد أن "القوى الرافضة للمفاوضات تعارض أي تفاوض مباشر أو تقديم تنازلات"، مشددًا على "ضرورة أن توضح الحكومة اللبنانية للشعب ثمن أي خيار تفاوضي"، ومعتبرًا أن "التفاوض تحت النار مرفوض، وأن امتلاك أوراق القوة شرط أساسي لمنع فرض الشروط من الطرف الآخر".وختم فاخوري حديثه، بالقول: "الشعب اللبناني يريد أن يكون عزيزا وليس ذليلا، وأن المقاومة ستنتصر بالوحدة الوطنية وبسواعد المقاومين في الميدان الذين سيحددون كل أطر المفاوضات وغيرها".
لبنان
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/04/1112272660_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_7528d9768cf33303bd2491e5175b3852.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, غارات إسرائيلية, هدنة, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, غارات إسرائيلية, هدنة, تقارير سبوتنيك, حصري

رئيس المجلس السياسي في "الحرس القومي العربي": التفاوض تحت النار مرفوض والميدان وحده يفرض المعادلات

13:57 GMT 10.04.2026
أكد رئيس المجلس السياسي في "الحرس القومي العربي"، عصام فاخوري، أن "ما قامت به إسرائيل من مجازر في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في العاصمة بيروت، شكّل رسالة عبر لبنان إلى ترامب، مفادها أن إسرائيل لا تريد مفاوضات مع إيران ولا هدنة في الشرق الأوسط، بل تسعى لاستمرار الحرب بعد فشلها في تحقيق أهدافها".
وقال فاخوري، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "وقف إطلاق النار في لبنان كان ضمن النقاط العشر التي وافقت عليها إيران عبر الوساطة الباكستانية"، لافتًا إلى أن "ترامب وتحت ضغط الموقف الإيراني، أدرك أن التصعيد الإسرائيلي يقوض مسار المفاوضات، ما دفعه إلى الطلب من نتنياهو تخفيف العمليات العسكرية في لبنان، وليس استجابة لطلب الحكومة اللبنانية أو الجهات الرسمية".

وأشار إلى أن "إسرائيل لم تحقق أهدافها في لبنان، ولا يزال الجيش الإسرائيلي عاجزا عن السيطرة على محاور الجبهة في الجنوب"، معتبرًا أن "المقاومة هي التي تفرض معادلات القوة في لبنان، ولن تتراجع، في ظل دعم شريحة واسعة من الشعب اللبناني لها".

وقوع انفجار في مبنى عقب غارة إسرائيلية، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
وأكد فاخوري أن "سلاح المقاومة موجّه للدفاع عن لبنان وشعبه، ولتثبيت موقعه في المنطقة وبعيدا عن أي هيمنة إسرائيلية".

وفي ما يتعلق بالانقسام الداخلي حول المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، رأى فاخوري أن "إسرائيل تسعى إلى فرض اتفاق يخدم مصالحها، من خلال جر لبنان إلى فتنة داخلية والعمل على تفكيك وحدته الوطنية"، معتبرًا أن "النموذج اللبناني القائم على التعددية والعيش المشترك يتعارض مع العقل الصهيوني".

وأكد أن "القوى الرافضة للمفاوضات تعارض أي تفاوض مباشر أو تقديم تنازلات"، مشددًا على "ضرورة أن توضح الحكومة اللبنانية للشعب ثمن أي خيار تفاوضي"، ومعتبرًا أن "التفاوض تحت النار مرفوض، وأن امتلاك أوراق القوة شرط أساسي لمنع فرض الشروط من الطرف الآخر".
وأضاف: "التفاوض المباشر في ظل التصعيد لا يرتقي إلى مستوى التضحيات ولا يعكس موقف غالبية اللبنانيين، وقد يعيد تجربة 17 أيار"، مؤكدًا أن "الميدان يبقى هو السيد والعامل الحاسم في تحديد مسار الأحداث"، داعيًا إلى "تعزيز الوحدة الوطنية ومنع أي محاولات اختراق من الجانب الإسرائيلي".

وختم فاخوري حديثه، بالقول: "الشعب اللبناني يريد أن يكون عزيزا وليس ذليلا، وأن المقاومة ستنتصر بالوحدة الوطنية وبسواعد المقاومين في الميدان الذين سيحددون كل أطر المفاوضات وغيرها".
