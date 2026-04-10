نائب في البرلمان اللبناني: نؤكد ضرورة عدم الانجرار إلى المطلب الإسرائيلي والذهاب لمفاوضات تحت النار
2026-04-10T07:34+0000
ar_EG
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم، أن "موقف الكتلة من المفاوضات المباشرة المطروحة بين لبنان وإسرائيل ومنذ بداية الحديث عنها واضح ومتمثل بضرورة أن توكل المهام إلى لجنة "الميكانيزم" التي تضم ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية".
وشدد هاشم، خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، على "ضرورة عدم الانجرار إلى مفاوضات تحت النار، إذ أن هذه الخطوة تريدها إسرائيل وتسعى لبلوغها"، وقال: "السؤال المطروح قبل البدء بالحديث عن المفاوضات هو: هل التزمت إسرائيل كما هو مفروض بوقف إطلاق النار؟".
ولفت إلى أن "لبنان كان مشمولا بالاتفاق الأمريكي- الإيراني، لكن إسرائيل تنصلت منه وأخذت الضوء الأخضر من والولايات المتحدة لتقوم بما فعلته يوم الأربعاء الأسود وللاستمرار في عدوانها على لبنان".
واعتبر أنه "يجب ألا نستبق الأمور وأن نبتعد عن الخطابات ذات السقوف العالية، لنوفر علينا السجالات والنقاشات فالأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار".