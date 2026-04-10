قاليباف محذرا: الوقت بدأ ينفد

ربط رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية بمدى الالتزام ببنوده.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن رئيس مجلس الشورى الإيراني، الذي كان قد صرح بأن "طهران ستوجه ردودا قاسية وستكبد الأعداء أثمانا باهظة في حال استمرار خرق وقف إطلاق النار"، حذر من أن "الوقت بدأ ينفد".ونقلت الوكالة عن قاليباف أن وقف إطلاق النار والمفاوضات سيفقدان معناهما في حال انتهاك بنود الإطار المتفق عليه وستفقد جدواها في ظل الخروقات الحالية من قبل الجانب الإسرائيلي في لبنان.وفي السياق نفسه، أكد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، اليوم الخميس، أن إيران لا تسعى إلى حرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت رغم الأضرار والضربات، من تحويل مسار الحرب إلى انتصار كبير.وأضاف المرشد الإيراني: "نقول لجيراننا إنكم تشهدون معجزة فكونوا في المكان الصحيح واحذروا وعود الأعداء الكاذبة، وننتظر رد الفعل المناسب من جيراننا الجنوبيين تجاهنا كي نظهر لهم أخوتنا".وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.

https://sarabic.ae/20260409/إيران-عبور-السفن-الأمريكية-عبر-مضيق-هرمز-مشروط-بعدم-السلوك-العدائي-1112419849.html

https://sarabic.ae/20260410/ترامب-ينتقد-إجراءات-إيران-فيما-يتعلق-بمضيق-هرمز-ليس-هذا-اتفاقنا-1112438374.html

