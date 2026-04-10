قاليباف محذرا: الوقت بدأ ينفد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
أمساليوم
بث مباشر
قاليباف محذرا: الوقت بدأ ينفد
سبوتنيك عربي
ربط رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية بمدى الالتزام ببنوده. 10.04.2026, سبوتنيك عربي
أخبار إيران
العالم
الأخبار
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن رئيس مجلس الشورى الإيراني، الذي كان قد صرح بأن "طهران ستوجه ردودا قاسية وستكبد الأعداء أثمانا باهظة في حال استمرار خرق وقف إطلاق النار"، حذر من أن "الوقت بدأ ينفد".ونقلت الوكالة عن قاليباف أن وقف إطلاق النار والمفاوضات سيفقدان معناهما في حال انتهاك بنود الإطار المتفق عليه وستفقد جدواها في ظل الخروقات الحالية من قبل الجانب الإسرائيلي في لبنان.وفي السياق نفسه، أكد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، اليوم الخميس، أن إيران لا تسعى إلى حرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت رغم الأضرار والضربات، من تحويل مسار الحرب إلى انتصار كبير.وأضاف المرشد الإيراني: "نقول لجيراننا إنكم تشهدون معجزة فكونوا في المكان الصحيح واحذروا وعود الأعداء الكاذبة، وننتظر رد الفعل المناسب من جيراننا الجنوبيين تجاهنا كي نظهر لهم أخوتنا".وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
07:06 GMT 10.04.2026
ربط رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية بمدى الالتزام ببنوده.
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن رئيس مجلس الشورى الإيراني، الذي كان قد صرح بأن "طهران ستوجه ردودا قاسية وستكبد الأعداء أثمانا باهظة في حال استمرار خرق وقف إطلاق النار"، حذر من أن "الوقت بدأ ينفد".
ناقلة نفط تبحر في الخليج، بالقرب من مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
إيران: عبور السفن الأمريكية عبر مضيق هرمز مشروط بعدم السلوك العدائي
أمس, 13:59 GMT
ونقلت الوكالة عن قاليباف أن وقف إطلاق النار والمفاوضات سيفقدان معناهما في حال انتهاك بنود الإطار المتفق عليه وستفقد جدواها في ظل الخروقات الحالية من قبل الجانب الإسرائيلي في لبنان.
وفي السياق نفسه، أكد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، اليوم الخميس، أن إيران لا تسعى إلى حرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت رغم الأضرار والضربات، من تحويل مسار الحرب إلى انتصار كبير.
وتابع: "ينبغي أن يستمر حضور الشعب في الميدان كما كان خلال الأربعين يوما الماضية والمستكبرون في العالم أظهروا صورتهم عندما أقدموا على قتل أطفالنا".
وأضاف المرشد الإيراني: "نقول لجيراننا إنكم تشهدون معجزة فكونوا في المكان الصحيح واحذروا وعود الأعداء الكاذبة، وننتظر رد الفعل المناسب من جيراننا الجنوبيين تجاهنا كي نظهر لهم أخوتنا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
ترامب ينتقد إجراءات إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز: ليس هذا اتفاقنا
00:15 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
