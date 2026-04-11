خبير سعودي: مفاوضات باكستان محكومة بميزان دقيق وفشلها يعني توسع الصراع بالمنطقة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير سعودي: مفاوضات باكستان محكومة بميزان دقيق وفشلها يعني توسع الصراع بالمنطقة
سبوتنيك عربي
قال العميد عبد الله آل شايع، الخبير العسكري السعودي، إن فرص نجاح المفاوضات الجارية في باكستان تبدو قائمة، لكنها محكومة بميزان دقيق بين رغبة الأطراف في تجنب... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
العالم
أخبار العالم الآن
حصري
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
باكستان
أخبار الخليج
20:43 GMT 11.04.2026
أفراد من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية جنوب إيران، 17 يناير/ كانون الثاني 2023
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال العميد عبد الله آل شايع، الخبير العسكري السعودي، إن فرص نجاح المفاوضات الجارية في باكستان تبدو قائمة، لكنها محكومة بميزان دقيق بين رغبة الأطراف في تجنب التصعيد الشامل وبين تمسك كل طرف بمطالبه الأساسية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الضغوط الإقليمية والاقتصادية، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة والملاحة الدولية، تفرض توجها قويا نحو التهدئة، وهو ما يسعى الوسطاء لتعزيزه عبر خلق بيئة تفاوضية مستقرة.
وأوضح آل شايع أن العملية السياسية أمام فرصة حقيقية للتقدم، لكنها تتطلب استعدادا فعليا لتقديم تنازلات متبادلة، وهو أمر لم يتبلور بشكل كامل حتى الآن، حيث يسعى كل طرف لتحقيق مكاسب ملموسة لتعزيز موقفه الداخلي والخارجي، مؤكدا أن إدراك خطورة استمرار الصراع قد يكون المحرك الأساسي لإرادة سياسية وحكيمة ترفع فرص النجاح من مستواها "المتوسط" حاليا إلى آفاق أرحب.
محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
رئيس البرلمان الإيراني: تجربة إيران في التفاوض مع أمريكا كانت دائما مصحوبة بالفشل
أمس, 22:17 GMT
وحول التحديات القائمة، أوضح الخبير العسكري أن المفاوضات تصطدم بمعوقات جوهرية، في مقدمتها غياب الثقة المتراكم وتباين الأولويات، حيث يسعى كل جانب لتثبيت مكاسبه الميدانية قبل الالتزام بأي اتفاق طويل الأمد، فضلا عن تعقيد الملفات المطروحة مثل الأمن البحري في مضيق هرمز والبرنامج النووي، مشيراً إلى أن الضغوط الداخلية لكل طرف وتدخلات بعض القوى الإقليمية التي قد لا يخدم الاتفاق مصالحها، تجعل البيئة التفاوضية "هشة" وقابلة للانهيار تحت وطأة أي توتر ميداني.

وتابع آل شايع قوله: إن "المنطقة تقف أمام سيناريوهين، الأول في حال التوافق، حيث سيتجه المشهد نحو خفض التصعيد وتأمين خطوط الملاحة العالمية وتهدئة أسواق الطاقة، مما يفتح مسارا سياسيا جديدا يعيد الثقة تدريجيا".

أما في حال الفشل، فقد أضاف أن التوتر سيستمر لأسابيع مع احتمال توسع رقعة الصراع، مما سيزيد الكلفة البشرية والاقتصادية عالميا، محذرا من أن استمرار الصراع قد يضطر أحد الأطراف، للقبول لاحقا بتسوية تحت ضغوط أكبر وبشروط أقل مما هو متاح حاليا.
وشدد على أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية وحساسة للغاية، تتطلب إدارة دقيقة ومعقدة للتوازنات السياسية والأمنية لضمان عدم انزلاق الأمور نحو مواجهة أوسع لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
ترامب: المفاوضات بين أمريكا وإيران في إسلام آباد بدأت رسميا
12:16 GMT
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تستعد لبدء عملية لتأمين وتطهير مضيق هرمز، معتبرا أنها خطوة تهدف إلى خدمة المجتمع الدولي.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” اليوم السبت، إن بلاده “بصدد إطلاق عملية لتطهير مضيق هرمز لصالح دول العالم كافة، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وغيرها”.
وزعم ترامب أن القوات الأميركية نجحت في تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، بما يشمل الأسطول البحري والقوات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات، إضافة إلى منشآت تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة، وكذلك الصواريخ والطائرات نفسها.
وأضاف أن ما تبقى لدى إيران، بحسب وصفه، يقتصر على التهديد باحتمال اصطدام السفن بالألغام البحرية، مشيراً إلى أن الزوارق المخصصة لزرع الألغام “تم تدميرها بالكامل”.
