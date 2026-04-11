قيامة المخلص في قلب بيروت.. الجالية الروسية تحتفي بعيد الفصح

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
قيامة المخلص في قلب بيروت.. الجالية الروسية تحتفي بعيد الفصح
في أجواء إيمانية مهيبة، احتفلت الجالية الروسية في لبنان بعيد الفصح المجيد، وذلك في كنيسة التمثيلية البطريركية لموسكو وسائر روسيا ببيروت. 11.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20250420/برلمانيون-مصريون-إعلان-بوتين-هدنة-عيد-الفصح-يحمل-رسائل-إنسانية-1099737622.html
https://sarabic.ae/20260411/بدأ-سريان-وقف-إطلاق-النار-الذي-أعلنه-بوتين-بمناسبة-عيد-الفصح-1112471491.html
https://sarabic.ae/20260409/روسيا-تعلن-عن-هدنة-في-عيد-الفصح-1112434325.html
في أجواء إيمانية مهيبة، احتفلت الجالية الروسية في لبنان بعيد الفصح المجيد، وذلك في كنيسة التمثيلية البطريركية لموسكو وسائر روسيا ببيروت.
ترأس الخدمة الإلهية الأرشمندريت فيليب (فاسيلتسيف)، رئيس الكنيسة الروسية في لبنان، وسط حضور حاشد من أبناء الجالية الذين قدموا من مختلف المناطق اللبنانية للمشاركة في "عيد الأعياد وموسم المواسم".
بدأت المراسم منذ ظهيرة سبت النور العظيم، حيث شهدت باحة الكنيسة توافدًا كثيفًا للعائلات الروسية.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
برلمانيون مصريون: إعلان بوتين هدنة "عيد الفصح" يحمل رسائل إنسانية
20 أبريل 2025, 23:11 GMT
ويُعد هذا التقليد المحطة الأولى والأبرز في الاحتفالات الشعبية؛ حيث وضعت العائلات سلالاً مزينة تحتوي على أطعمة العيد التقليدية، وفي مقدمتها خبز "الكوليتش" المخبوز بعناية، وحلوى "الباسخا" المصنوعة من الجبن، والبيض الملون الذي يرمز للحياة المنبثقة من القبر.
خرج الأرشمندريت فيليب (فاسيلتسيف) مرتديًا حلته الكهنوتية، حيث أقام صلاة تبريك "قرابين الفصح". وطاف قدسه بين صفوف المؤمنين، مرشًّا الماء المقدس على السلال وعلى الحاضرين، وسط تبادل التهاني الأولية وأجواء من الفرح الذي يسبق ليلة القيامة.
مع اقتراب انتصاف الليل، غصّت الكنيسة بالمؤمنين الذين حملوا الشموع بانتظار خروج النور.
بدأت الخدمة بصلاة "نصف الليل الساكن"، ثم انطلقت اللحظة المركزية بالزياح الكبير أو "الطواف".
تقدم الأرشمندريت فيليب الموكب حاملاً الصليب والمبخرة والشمعدان الثلاثي، وخلفه الشمامسة وأبناء الجالية الروسية.
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دخول هدنة عيد الفصح التي أعلنها بوتين حيز التنفيذ
13:29 GMT
طاف الموكب حول الكنيسة ثلاث مرات، في رمزية للمسيرة نحو قبر المسيح، بينما كانت أصوات الأجراس الروسية تُقرع بنغمات احتفالية، مما أضفى لمسة من عبق التقاليد المسكوبية على ليل بيروت.
توقف الموكب أمام أبواب الكنيسة المغلقة، وفي لحظة صمت مهيبة، أعلن الأرشمندريت فيليب بشرى القيامة بتلاوة الآيات الإنجيلية، ثم قرع الأبواب معلنًا فتح القبر الفارغ.
وبصوت جهوري صدح قدسه بالتحية الفصحية الخالدة: "Khristos Voskrese!" (المسيح قام!)
لترد الجالية الروسية بصوت واحد هزّ جدران الكنيسة: "Voistinu Voskrese!" (حقًا قام!)
بعد الدخول إلى الكنيسة التي أُضيئت شموعها بالكامل، ترأس الأرشمندريت فيليب (فاسيلتسيف) القداس الإلهي الفصحي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح
9 أبريل, 19:11 GMT
تميزت الخدمة بالتراتيل الروسية "الهارمونية" التي أُدّيت ببراعة فائقة، مما عكس غنى التراث الكنسي الروسي.
خلال القداس، تلا الأب فيليب "رسالة الفصح" الصادرة عن قداسة البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، والتي ركزت على معاني السلام والمحبة والوحدة الروحية بين أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في شتاتهم.
كما جرت قراءة الإنجيل المقدس باللغة السلافية القديمة والعربية واليونانية، تعبيرًا عن وحدة الإيمان الأرثوذكسي العابر للغات.
في ختام القداس، بارك الأرشمندريت فيليب خبز "الأرتوس" (وهو خبز فصحي كبير يرمز لطلعة المسيح القائم)، والذي يُوزع على المؤمنين في نهاية أسبوع الفصح.
وبعد انتهاء الصلاة، بارك الأب فيليب أبناء الرعية فردًا فردًا، حيث جرى تبادل "قبلة المحبة" الفصحية وتوزيع البيض الأحمر المبارك.
بهذا الاحتفال، أكدت الجالية الروسية في بيروت، تحت رعاية الأرشمندريت فيليب (فاسيلتسيف)، تمسكها الوثيق بجذورها الإيمانية وتقاليدها العريقة، محولةً كنيسة الأنطش إلى منارة روحية تجمع القلوب على رجاء القيامة والحياة الجديدة.
