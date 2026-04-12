قاليباف: الولايات المتحدة فشلت في كسب ثقة إيران خلال المفاوضات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260412/قاليباف-الولايات-المتحدة-فشلت-في-كسب-ثقة-إيران-خلال-المفاوضات-1112501738.html
قاليباف: الولايات المتحدة فشلت في كسب ثقة إيران خلال المفاوضات
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لم تنجح في كسب ثقة طهران خلال المفاوضات التي جرت أخيرا في إسلام آباد. 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T12:17+0000
2026-04-12T13:08+0000
وأوضح قاليباف، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الوفد الإيراني طرح مبادرات وصفها بالواعدة، إلا أن الطرف الآخر لم يتمكن في نهاية المطاف من بناء الثقة خلال هذه الجولة من المفاوضات، مضيفا أن واشنطن باتت تدرك منطق إيران ومبادئها، وعليها الآن أن تقرر ما إن كانت قادرة على كسب ثقة طهران.من جهته، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى وجود خلافات بين الجانبين حول عدد من القضايا الرئيسية، مؤكدًا أن أجواء المفاوضات اتسمت بانعدام الثقة، وأن التوصل إلى اتفاق لم يكن متوقعًا في هذه الجولة.بدوره، أكد رئيس الوفد الأمريكي، نائب الرئيس جي دي فانس، عدم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.وبحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية، تناولت المفاوضات ملفات عدة، من بينها مضيق هرمز، والبرنامج النووي، والتعويضات، والعقوبات، إلى جانب سبل إنهاء النزاع. كما أشارت تقارير سابقة إلى أن خطة من عشر نقاط قدمتها إيران قد تمثل أساسًا لاتفاق محتمل في المستقبل.في السياق ذاته، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية بأن طهران عرضت مقترحات وصفتها بالمعقولة، معتبرة أن القرار بات الآن بيد الولايات المتحدة، في حين لم يُعلن حتى الآن عن موعد أو مكان الجولة المقبلة من المفاوضات.
قاليباف: الولايات المتحدة فشلت في كسب ثقة إيران خلال المفاوضات

أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لم تنجح في كسب ثقة طهران خلال المفاوضات التي جرت أخيرا في إسلام آباد.
وأوضح قاليباف، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الوفد الإيراني طرح مبادرات وصفها بالواعدة، إلا أن الطرف الآخر لم يتمكن في نهاية المطاف من بناء الثقة خلال هذه الجولة من المفاوضات، مضيفا أن واشنطن باتت تدرك منطق إيران ومبادئها، وعليها الآن أن تقرر ما إن كانت قادرة على كسب ثقة طهران.
من جهته، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى وجود خلافات بين الجانبين حول عدد من القضايا الرئيسية، مؤكدًا أن أجواء المفاوضات اتسمت بانعدام الثقة، وأن التوصل إلى اتفاق لم يكن متوقعًا في هذه الجولة.
بدوره، أكد رئيس الوفد الأمريكي، نائب الرئيس جي دي فانس، عدم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية، تناولت المفاوضات ملفات عدة، من بينها مضيق هرمز، والبرنامج النووي، والتعويضات، والعقوبات، إلى جانب سبل إنهاء النزاع. كما أشارت تقارير سابقة إلى أن خطة من عشر نقاط قدمتها إيران قد تمثل أساسًا لاتفاق محتمل في المستقبل.
في السياق ذاته، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية بأن طهران عرضت مقترحات وصفتها بالمعقولة، معتبرة أن القرار بات الآن بيد الولايات المتحدة، في حين لم يُعلن حتى الآن عن موعد أو مكان الجولة المقبلة من المفاوضات.
