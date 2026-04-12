https://sarabic.ae/20260412/قاليباف-الولايات-المتحدة-فشلت-في-كسب-ثقة-إيران-خلال-المفاوضات-1112501738.html
قاليباف: الولايات المتحدة فشلت في كسب ثقة إيران خلال المفاوضات
أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لم تنجح في كسب ثقة طهران خلال المفاوضات التي جرت أخيرا في إسلام آباد.
2026-04-12T13:08+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الوطن العربي
أخبار ايران اليوم
واشنطن
أخبار الخليج
طهران
مفاوضات السلام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093962080_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_c9ac0b7ddda20c3d3c6a74ecc8d5b416.jpg
الوطن العربي
واشنطن
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093962080_113:0:1570:1093_1920x0_80_0_0_b276056bd0563b5ae1a5cce22c07598d.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الوطن العربي, أخبار ايران اليوم, واشنطن, أخبار الخليج , طهران, مفاوضات السلام
12:17 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 13:08 GMT 12.04.2026)
أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لم تنجح في كسب ثقة طهران خلال المفاوضات التي جرت أخيرا في إسلام آباد.
وأوضح قاليباف، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الوفد الإيراني طرح مبادرات وصفها بالواعدة، إلا أن الطرف الآخر لم يتمكن في نهاية المطاف من بناء الثقة خلال هذه الجولة من المفاوضات، مضيفا أن واشنطن باتت تدرك منطق إيران ومبادئها، وعليها الآن أن تقرر ما إن كانت قادرة على كسب ثقة طهران.
من جهته، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى وجود خلافات بين الجانبين حول عدد من القضايا الرئيسية، مؤكدًا أن أجواء المفاوضات اتسمت بانعدام الثقة، وأن التوصل إلى اتفاق لم يكن متوقعًا في هذه الجولة.
بدوره، أكد رئيس الوفد الأمريكي، نائب الرئيس جي دي فانس، عدم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية، تناولت المفاوضات ملفات عدة، من بينها مضيق هرمز، والبرنامج النووي، والتعويضات، والعقوبات، إلى جانب سبل إنهاء النزاع. كما أشارت تقارير سابقة إلى أن خطة من عشر نقاط قدمتها إيران قد تمثل أساسًا لاتفاق محتمل في المستقبل.
في السياق ذاته، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية بأن طهران عرضت مقترحات وصفتها بالمعقولة، معتبرة أن القرار بات الآن بيد الولايات المتحدة، في حين لم يُعلن حتى الآن عن موعد أو مكان الجولة المقبلة من المفاوضات.