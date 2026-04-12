هل يمكن لشبكات الجيل السادس "6G" تغيير حياتنا بشكل جذري؟

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
هل يمكن لشبكات الجيل السادس "6G" تغيير حياتنا بشكل جذري؟
هل يمكن لشبكات الجيل السادس "6G" تغيير حياتنا بشكل جذري؟
سبوتنيك عربي
ما تزال شبكات الجيل الخامس "5G" في طور التوسع حول العالم، ومع ذلك بدأت شركات التكنولوجيا والاتصالات بالتخطيط للجيل التالي من الشبكات اللاسلكية، وهي شبكات الجيل... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T19:10+0000
2026-04-12T19:10+0000
وبالنسبة للمستخدم العادي، لا تُعدّ كيفية بناء البنية التحتية أو التعاون بين الشركات لإطلاق هذه الشبكات أمراً مثيراً للاهتمام، وما يهم حقاً هو: ماذا سيتمكن من تحقيقه بفضل شبكات "6G"؟ وكيف ستغير هذه الشبكات تجربته الرقمية؟في الوقت الحالي، بدأت الإجابة تتضح تدريجياً، ومعها تتكشف إمكانات جديدة قد تغيّر طريقة تفاعلنا مع الأجهزة والإنترنت. فشبكات "6G" لا تهدف فقط إلى زيادة سرعة الاتصال، بل إلى بناء بيئة رقمية أكثر ذكاءً وترابطاً، قادرة على دعم تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد والبنية التحتية الذكية للمدن.1- تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر سرعة وتكاملاًأصبح الذكاء الاصطناعي أحد المحركات الأساسية للتطور التقني، ومن المتوقع أن يعتمد بشكل متزايد على شبكات الاتصالات المتقدمة. ومع توسع استخدامه في مختلف الأجهزة والخدمات، ستزداد الحاجة إلى اتصالات فائقة السرعة بزمن استجابة شبه فوري، وهو ما تسعى شبكات "6G" إلى توفيره.تشير التوقعات إلى أن حركة البيانات عبر الشبكات الواسعة(WAN) قد ترتفع بين 3 و7 مرات بحلول عام 2034 مقارنة بعام 2025، كما قد تشكل مهام الذكاء الاصطناعي ما يقارب 30% من إجمالي حركة البيانات على الشبكات.ولتحقيق ذلك، يجري تصميم شبكات "6G" لتقديم سعة بيانات أكبر بنحو خمس مرات مقارنة بشبكات "5G"، وزيادة كفاءة الشبكة في عمليات رفع البيانات وتحميلها بنسبة 50%.وبفضل هذه القدرات، ستتمكن الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك من التواصل مع بعضها ومع خوادم السحابة بسرعة غير مسبوقة، مما سيتيح تجارب جديدة لم تكن ممكنة سابقاً بسبب قيود زمن الاستجابة.2- انتشار أوسع لتقنيات الواقع الممتد والحوسبة المكانيةمن المجالات التي قد تستفيد بشكل كبير من شبكات الجيل السادس تقنيات الواقع الممتد(XR) والحوسبة المكانية، التي تشمل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط.في الوقت الحالي، تواجه الأجهزة مثل النظارات الذكية أو نظارات الواقع المختلط قيوداً تقنية بسبب الحاجة إلى نقل كميات ضخمة من البيانات لدعم مقاطع الفيديو عالية الجودة، ومعالجة مهام الذكاء الاصطناعي وتشغيل الألعاب الكثيفة.لكن مع وصول "6G"، قد يصبح من الممكن دعم تدفق عدة مقاطع فيديو بدقة 4kأو حتى 8k في الوقت نفسه، بفضل زيادة سرعة رفع البيانات وانخفاض زمن الاستجابة. وهذا التطور قد يجعل بث الألعاب الكثيفة، والتحكم من بُعد في الحواسيب، واستخدام المساعدات الذكية عبر النظارات أكثر سلاسة وعملية في الاستخدام اليومي.على سبيل المثال: إذا كنت ترتدي نظارات ذكية مزودة بكاميرا وسألت عن شيء تنظر إليه، يمكن أن يصل الرد من المساعد الذكي فوراً بفضل سرعة الاتصال التي توفرها شبكات "6G".3- بنية تحتية أكثر ذكاءً للمدن المستقبليةلن يقتصر تأثير "6G" على الأجهزة الشخصية، بل سيمتد أيضاً إلى تطوير البنية التحتية الذكية في المدن. فقد تسمح تقنية "6G" بإنشاء نوع من الشبكات يُسمى(sensory network) تستخدم إشارات الترددات اللاسلكية والطائرات المسيّرة لرسم خرائط دقيقة للبيئات المحيطة؛ مما يدعم أنظمة متقدمة مثل: شبكات السيارات ذاتية القيادة.على سبيل المثال: مع توسع خدمات المركبات ذاتية القيادة، ستحتاج هذه السيارات إلى اتصال سريع ومستقر بمراكز التحكم لمعالجة البيانات القادمة من أجهزة الاستشعار مثل الكاميرات، والرادار، ومستشعرات LiDAR. ويجب تحليل هذه البيانات لحظياً، وهو ما يمكن أن توفره شبكات"6G"، وهذا سينعكس إيجابياً على تجربة المستخدم في خدمات التنقل الذكي الذي بدأت بالانتشار.وقد تكون إحدى أهم مزايا "6G" هي زيادة سعة الشبكة بشكل كبير، إذ إن التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة والروبوتات ستفرض ضغطاً متزايداً على شبكات الاتصالات، وهو ما قد يصعب على شبكات (5G) التعامل معه مستقبلاً.متى ستصل شبكات الجيل السادس "6G"؟ما تزال شبكات "6G" حالياً في مرحلة البحث والتطوير، ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة حتى عامي 2027 و 2028، حيث سيتم اختبار النماذج الأولية للأجهزة والشبكات. بعد ذلك قد يبدأ الإطلاق التجاري تدريجياً في نهاية هذا العقد، على أن تصبح الشبكات أكثر انتشاراً خلال ثلاثينيات القرن الحالي.ومع أن ذلك قد يبدو بعيداً، فإن تطور تقنيات الاتصالات يحدث بوتيرة متسارعة، ومع وصول شبكات (6G) قد نشهد جيلاً جديداً من التطبيقات الرقمية التي تمزج بين الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد والبنية التحتية الذكية.
https://sarabic.ae/20260411/دراسة-الساعة-البيولوجية-للجنين-داخل-الرحم-تتزامن-مع-التوقيت-المحلي--1112485273.html
https://sarabic.ae/20260411/تطوير-لقاح-المكورات-السحائية-يصل-إلى-مراحله-النهائية-في-روسيا-1112472496.html
المدونات
المدونات

هل يمكن لشبكات الجيل السادس "6G" تغيير حياتنا بشكل جذري؟

19:10 GMT 12.04.2026
ما تزال شبكات الجيل الخامس "5G" في طور التوسع حول العالم، ومع ذلك بدأت شركات التكنولوجيا والاتصالات بالتخطيط للجيل التالي من الشبكات اللاسلكية، وهي شبكات الجيل السادس "6G".
وبالنسبة للمستخدم العادي، لا تُعدّ كيفية بناء البنية التحتية أو التعاون بين الشركات لإطلاق هذه الشبكات أمراً مثيراً للاهتمام، وما يهم حقاً هو: ماذا سيتمكن من تحقيقه بفضل شبكات "6G"؟ وكيف ستغير هذه الشبكات تجربته الرقمية؟
في الوقت الحالي، بدأت الإجابة تتضح تدريجياً، ومعها تتكشف إمكانات جديدة قد تغيّر طريقة تفاعلنا مع الأجهزة والإنترنت. فشبكات "6G" لا تهدف فقط إلى زيادة سرعة الاتصال، بل إلى بناء بيئة رقمية أكثر ذكاءً وترابطاً، قادرة على دعم تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد والبنية التحتية الذكية للمدن.

1- تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر سرعة وتكاملاً

أصبح الذكاء الاصطناعي أحد المحركات الأساسية للتطور التقني، ومن المتوقع أن يعتمد بشكل متزايد على شبكات الاتصالات المتقدمة. ومع توسع استخدامه في مختلف الأجهزة والخدمات، ستزداد الحاجة إلى اتصالات فائقة السرعة بزمن استجابة شبه فوري، وهو ما تسعى شبكات "6G" إلى توفيره.
تشير التوقعات إلى أن حركة البيانات عبر الشبكات الواسعة(WAN) قد ترتفع بين 3 و7 مرات بحلول عام 2034 مقارنة بعام 2025، كما قد تشكل مهام الذكاء الاصطناعي ما يقارب 30% من إجمالي حركة البيانات على الشبكات.
وفي الوقت الحالي، يُعدّ الهاتف الذكي مركز منظومتك الرقمية؛ إذ يتصل بالسماعات الذكية والساعات والأجهزة اللوحية والحواسيب. لكن في المستقبل قد يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي إدارة هذه المنظومة بالكامل، من خلال تنسيق عمل الأجهزة المختلفة وربطها ببعضها بسلاسة.
ولتحقيق ذلك، يجري تصميم شبكات "6G" لتقديم سعة بيانات أكبر بنحو خمس مرات مقارنة بشبكات "5G"، وزيادة كفاءة الشبكة في عمليات رفع البيانات وتحميلها بنسبة 50%.
وبفضل هذه القدرات، ستتمكن الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك من التواصل مع بعضها ومع خوادم السحابة بسرعة غير مسبوقة، مما سيتيح تجارب جديدة لم تكن ممكنة سابقاً بسبب قيود زمن الاستجابة.
الساعة البيولوجية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
مجتمع
دراسة: الساعة البيولوجية للجنين داخل الرحم تتزامن مع التوقيت المحلي
11 أبريل, 21:22 GMT

2- انتشار أوسع لتقنيات الواقع الممتد والحوسبة المكانية

من المجالات التي قد تستفيد بشكل كبير من شبكات الجيل السادس تقنيات الواقع الممتد(XR) والحوسبة المكانية، التي تشمل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط.
في الوقت الحالي، تواجه الأجهزة مثل النظارات الذكية أو نظارات الواقع المختلط قيوداً تقنية بسبب الحاجة إلى نقل كميات ضخمة من البيانات لدعم مقاطع الفيديو عالية الجودة، ومعالجة مهام الذكاء الاصطناعي وتشغيل الألعاب الكثيفة.
لكن مع وصول "6G"، قد يصبح من الممكن دعم تدفق عدة مقاطع فيديو بدقة 4kأو حتى 8k في الوقت نفسه، بفضل زيادة سرعة رفع البيانات وانخفاض زمن الاستجابة. وهذا التطور قد يجعل بث الألعاب الكثيفة، والتحكم من بُعد في الحواسيب، واستخدام المساعدات الذكية عبر النظارات أكثر سلاسة وعملية في الاستخدام اليومي.
على سبيل المثال: إذا كنت ترتدي نظارات ذكية مزودة بكاميرا وسألت عن شيء تنظر إليه، يمكن أن يصل الرد من المساعد الذكي فوراً بفضل سرعة الاتصال التي توفرها شبكات "6G".

3- بنية تحتية أكثر ذكاءً للمدن المستقبلية

لن يقتصر تأثير "6G" على الأجهزة الشخصية، بل سيمتد أيضاً إلى تطوير البنية التحتية الذكية في المدن. فقد تسمح تقنية "6G" بإنشاء نوع من الشبكات يُسمى(sensory network) تستخدم إشارات الترددات اللاسلكية والطائرات المسيّرة لرسم خرائط دقيقة للبيئات المحيطة؛ مما يدعم أنظمة متقدمة مثل: شبكات السيارات ذاتية القيادة.
على سبيل المثال: مع توسع خدمات المركبات ذاتية القيادة، ستحتاج هذه السيارات إلى اتصال سريع ومستقر بمراكز التحكم لمعالجة البيانات القادمة من أجهزة الاستشعار مثل الكاميرات، والرادار، ومستشعرات LiDAR. ويجب تحليل هذه البيانات لحظياً، وهو ما يمكن أن توفره شبكات"6G"، وهذا سينعكس إيجابياً على تجربة المستخدم في خدمات التنقل الذكي الذي بدأت بالانتشار.
من ناحية أخرى، تمثل الروبوتات المتقدمة مجالاً آخر يعتمد على الشبكات عالية السرعة، خاصة تلك التي يمكن التحكم فيها من بُعد أو التي تعتمد على المعالجة السحابية للبيانات.
وقد تكون إحدى أهم مزايا "6G" هي زيادة سعة الشبكة بشكل كبير، إذ إن التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة والروبوتات ستفرض ضغطاً متزايداً على شبكات الاتصالات، وهو ما قد يصعب على شبكات (5G) التعامل معه مستقبلاً.
صيدلي يعطي جرعة من لقاح الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي لمريض، ميامي، 9 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
مجتمع
تطوير لقاح المكورات السحائية يصل إلى مراحله النهائية في روسيا
11 أبريل, 14:04 GMT

متى ستصل شبكات الجيل السادس "6G"؟

ما تزال شبكات "6G" حالياً في مرحلة البحث والتطوير، ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة حتى عامي 2027 و 2028، حيث سيتم اختبار النماذج الأولية للأجهزة والشبكات. بعد ذلك قد يبدأ الإطلاق التجاري تدريجياً في نهاية هذا العقد، على أن تصبح الشبكات أكثر انتشاراً خلال ثلاثينيات القرن الحالي.
ومع أن ذلك قد يبدو بعيداً، فإن تطور تقنيات الاتصالات يحدث بوتيرة متسارعة، ومع وصول شبكات (6G) قد نشهد جيلاً جديداً من التطبيقات الرقمية التي تمزج بين الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد والبنية التحتية الذكية.
