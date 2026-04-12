وزير الخارجية العماني يطالب بوقف إطلاق النار واستمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن
وزير الخارجية العماني يطالب بوقف إطلاق النار واستمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن
دعا وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، إلى تمديد وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T14:10+0000
2026-04-12T14:10+0000
وقال البوسعيدي، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد: "أحث على تمديد وقف إطلاق النار واستمرار المفاوضات. وقد يتطلب النجاح من الجميع تقديم تنازلات مؤلمة، لكن هذا لا يُقارن بألم الفشل والحرب". وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن إيران لم تف بتعهداتها بشأن فتح مضيق هرمز، متهما إياها بالتسبب في حالة من القلق والاضطراب العالمي، في ظل مزاعم حول زرع ألغام بحرية في الممر الحيوي، رغم ما وصفه بتدمير قدراتها البحرية المرتبطة بهذه العمليات.وأشار إلى أن المباحثات مع الجانب الإيراني استمرت لنحو 20 ساعة، وشهدت طرح عدد من النقاط التي وصفها بالإيجابية مقارنة بالخيار العسكري، إلا أنه أكد أن الخلاف الجوهري لا يزال قائما، متهما طهران بعدم الاستعداد للتخلي عن طموحاتها النووية.وقال في منشوره: "بإمكاني الخوض في تفاصيل كثيرة عن مفاوضات إسلام آباد، والحديث عن الكثير مما تم التوصل إليه، لكن الأمر الوحيد المهم هو أن إيران غير مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية! من نواح عديدة، تعد النقاط التي تم الاتفاق عليها أفضل من استمرارنا في عملياتنا العسكرية حتى النهاية، لكن كل هذه النقاط لا تُقارن بأهمية السماح للطاقة النووية بأن تكون في أيدي أناسٍ متقلبين، وصعبين، وغير متوقع رد فعلهم".وشدد ترامب على أن بلاده ترفض بشكل قاطع امتلاك إيران سلاحا نوويا، واعتبر أن هذا الملف يظل القضية الأهم في أي مسار تفاوضي، رغم ما وصفه بأجواء ودية بين الوفدين خلال المحادثات، وأكد تمسك واشنطن بموقفها الرافض في هذا الشأن.وتابع الرئيس الأمريكي في منشور آخر، أن المفاوضات الأخيرة مع إيران "سارت بشكل جيد" وتم التوصل إلى اتفاق بشأن معظم القضايا، باستثناء الملف الأهم المتعلق بالسلاح النووي الإيراني، مشددا على أن هذا الخلاف لا يزال قائما.وأشار إلى أن القوات الأمريكية ستعمل أيضا على إزالة الألغام البحرية التي يُشتبه في زرعها، محذرا من أن أي استهداف للسفن أو القوات الأمريكية سيُقابل برد حاسم، ولفت إلى احتمال مشاركة دول أخرى في هذه الإجراءات، وأكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بالاستفادة من هذا الوضع أو تحقيق مكاسب مرتبطة به.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المفاوضات نحو إطار عمل مشترك.وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة خلال المفاوضات وقدّم نوايا حسنة، إلا أن الجهود لم تنجح"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين اختاروا عدم الاستجابة للمطالب المطروحة".وتابع ‏فانس: "على الإيرانيين أن يدركوا أن هذا كان آخر عرض لدينا ولم نقدم غيره"، مشيدا بدور الوفد الباكستاني، واصفًا جهوده بأنها مهمة ورائعة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
سلطنة عمان
باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, سلطنة عمان, باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, سلطنة عمان, باكستان

وزير الخارجية العماني يطالب بوقف إطلاق النار واستمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن

14:10 GMT 12.04.2026
دعا وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، إلى تمديد وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال البوسعيدي، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد: "أحث على تمديد وقف إطلاق النار واستمرار المفاوضات. وقد يتطلب النجاح من الجميع تقديم تنازلات مؤلمة، لكن هذا لا يُقارن بألم الفشل والحرب".
ترامب بعد مفاوضات إسلام آباد: إيران غير مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن إيران لم تف بتعهداتها بشأن فتح مضيق هرمز، متهما إياها بالتسبب في حالة من القلق والاضطراب العالمي، في ظل مزاعم حول زرع ألغام بحرية في الممر الحيوي، رغم ما وصفه بتدمير قدراتها البحرية المرتبطة بهذه العمليات.
وأوضح ترامب، في بيان له عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه تلقى إحاطة من نائبه، جي دي فانس، ومبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، بشأن المفاوضات التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ولم تسفر عن اتفاق، مشيدا بدور القيادة الباكستانية في تيسيرها، واعتبر أن هذه الجهود ساهمت في تجنب تصعيد كبير كان قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق.
وأشار إلى أن المباحثات مع الجانب الإيراني استمرت لنحو 20 ساعة، وشهدت طرح عدد من النقاط التي وصفها بالإيجابية مقارنة بالخيار العسكري، إلا أنه أكد أن الخلاف الجوهري لا يزال قائما، متهما طهران بعدم الاستعداد للتخلي عن طموحاتها النووية.
وقال في منشوره: "بإمكاني الخوض في تفاصيل كثيرة عن مفاوضات إسلام آباد، والحديث عن الكثير مما تم التوصل إليه، لكن الأمر الوحيد المهم هو أن إيران غير مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية! من نواح عديدة، تعد النقاط التي تم الاتفاق عليها أفضل من استمرارنا في عملياتنا العسكرية حتى النهاية، لكن كل هذه النقاط لا تُقارن بأهمية السماح للطاقة النووية بأن تكون في أيدي أناسٍ متقلبين، وصعبين، وغير متوقع رد فعلهم".
وشدد ترامب على أن بلاده ترفض بشكل قاطع امتلاك إيران سلاحا نوويا، واعتبر أن هذا الملف يظل القضية الأهم في أي مسار تفاوضي، رغم ما وصفه بأجواء ودية بين الوفدين خلال المحادثات، وأكد تمسك واشنطن بموقفها الرافض في هذا الشأن.
وتابع الرئيس الأمريكي في منشور آخر، أن المفاوضات الأخيرة مع إيران "سارت بشكل جيد" وتم التوصل إلى اتفاق بشأن معظم القضايا، باستثناء الملف الأهم المتعلق بالسلاح النووي الإيراني، مشددا على أن هذا الخلاف لا يزال قائما.
وتابع ترامب: "الولايات المتحدة ستبدأ، اعتبارا من الآن، إجراءات بحرية مشددة تشمل حصار السفن المتجهة إلى مضيق هرمز أو المغادرة منه، وعمليات تفتيش في المياه الدولية"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بما وصفه بـ"الابتزاز" أو فرض رسوم غير قانونية على الملاحة.
وأشار إلى أن القوات الأمريكية ستعمل أيضا على إزالة الألغام البحرية التي يُشتبه في زرعها، محذرا من أن أي استهداف للسفن أو القوات الأمريكية سيُقابل برد حاسم، ولفت إلى احتمال مشاركة دول أخرى في هذه الإجراءات، وأكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بالاستفادة من هذا الوضع أو تحقيق مكاسب مرتبطة به.
إيران... التعرف على هويات أكثر من 3 آلاف جثة بينها 496 امرأة قتلوا في الحرب الأخيرة
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المفاوضات نحو إطار عمل مشترك.
وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة خلال المفاوضات وقدّم نوايا حسنة، إلا أن الجهود لم تنجح"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين اختاروا عدم الاستجابة للمطالب المطروحة".
وتابع ‏فانس: "على الإيرانيين أن يدركوا أن هذا كان آخر عرض لدينا ولم نقدم غيره"، مشيدا بدور الوفد الباكستاني، واصفًا جهوده بأنها مهمة ورائعة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
