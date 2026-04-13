روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن وطهران يحقق استقرار الشرق الأوسط
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، استعداد موسكو لمواصلة تيسير البحث عن تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع...
خالد عبد الجبار
14:30 GMT 13.04.2026 (تم التحديث: 14:31 GMT 13.04.2026)
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، استعداد موسكو لمواصلة تيسير البحث عن تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع والوساطة بين أمريكا وإيران، بما يخدم مصالح إرساء سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان موسكو استعدادها للتنسيق الوثيق مع الدول العربية بهدف وقف التصعيد في المنطقة، في ظل تعثر مفاوضات إسلام أباد بين طهران وواشنطن.
في هذا الصدد، قال الأكاديمي المتخصص بالشأن الروسي الدكتور أسعد العويوي: "باستطاعة روسيا الدخول على خط الأزمة، وأن تكون وسيطًا نزيهًا بين أطرافها من أجل إنهاء هذه الحرب بتداعياتها الكارثية على العالم أجمع".
وأضاف العويوي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التدخل الروسي الآن، بحكم علاقاتها بجميع الأطراف، مهم جدًا في هذه المرحلة، خاصة بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحصار مضيق هرمز
وحصار إيران بحريًا، مما ينذر بمزيد من التصعيد".
في السياق ذاته، قال المتخصص في الشؤون العربية والدولية عبد الرحيم الليثي، إن "لدى روسيا رؤية جيدة لإنهاء أزمة الشرق الأوسط، وذلك بسبب علاقات موسكو الطيبة بكل أطراف الأزمة".
وأشار الليثي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "البناء على الرؤية الروسية يمكن أن يؤدي إلى تفاهم، ما ينهي الأزمة بعد كل ما عاناه أطرافها من وراء الحرب".