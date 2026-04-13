وزير الخارجية القطري لنظيره الإيراني: لا يجب استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط أو مساومة

وزير الخارجية القطري لنظيره الإيراني: لا يجب استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط أو مساومة

سبوتنيك عربي

أكّد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، اليوم الاثنين، "أهمية تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بين إيران...

2026-04-13T14:10+0000

2026-04-13T14:10+0000

2026-04-13T14:10+0000

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ابن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله بحث آخر تطورات وقف إطلاق النار وضرورة تثبيته بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، "على ضرورة فتح الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة وعدم استخدامها كورقة ضغط أو مساومة، لما لذلك من تداعيات سلبية على المنطقة وإمدادات الطاقة والغذاء والأمن الدولي"، وفقًا لبيان من وزارة الخارجية القطرية.ويوم أمس الأحد، اعتبر الحرس الثوري الإيراني، أن "اقتراب السفن العسكرية من مضيق هرمز، يمثّل انتهاكًا لوقف إطلاق النار".وأوضح الحرس الثوري، في بيان، أن قواته البحرية أكدت أن "مضيق هرمز يخضع لرقابة وإدارة دقيقة، ومفتوح أمام عبور السفن المدنية دون أي أضرار، وذلك وفقًا للوائح محددة"، نافيًا ما وصفه بـ"الادعاءات الكاذبة" الصادرة عن بعض المسؤولين، على حد قوله.وأضاف البيان أن "أي سفينة عسكرية تحاول الاقتراب من مضيق هرمز، تحت أي ذريعة، ستُعد مخالفة لوقف إطلاق النار، وسيتم التعامل معها بحزم".من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "إيران لم تفِ بتعهداتها بشأن فتح مضيق هرمز"، متهمًا إياها بـ"التسبب في حالة من القلق والاضطراب العالمي"، في ظل مزاعم حول زرع ألغام بحرية في الممر الحيوي، رغم ما وصفه بتدمير قدراتها البحرية المرتبطة بهذه العمليات.وأوضح ترامب، في بيان له عبر منصة "تروث سوشال"، أنه تلقى إحاطة من نائبه جي دي فانس، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، بشأن المفاوضات التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، والتي لم تسفر عن اتفاق، مشيدًا بدور القيادة الباكستانية في تيسيرها، واعتبر أن هذه الجهود "أسهمت في تجنب تصعيد كبير كان قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق".وقال في منشوره: "بإمكاني الخوض في تفاصيل كثيرة عن مفاوضات إسلام آباد، والحديث عن الكثير مما تم التوصل إليه، لكن الأمر الوحيد المهم هو أن إيران غير مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية! من نواح عديدة، تعد النقاط التي تم الاتفاق عليها أفضل من استمرارنا في عملياتنا العسكرية حتى النهاية، لكن كل هذه النقاط لا تُقارن بأهمية السماح للطاقة النووية بأن تكون في أيدي أناسٍ متقلبين، وصعبين، وغير متوقع رد فعلهم".وشدد ترامب على أن بلاده ترفض بشكل قاطع امتلاك إيران سلاحا نوويا، واعتبر أن هذا الملف يظل القضية الأهم في أي مسار تفاوضي، رغم ما وصفه بأجواء ودية بين الوفدين خلال المحادثات، وأكد تمسك واشنطن بموقفها الرافض في هذا الشأن.وأردف ترامب: "الولايات المتحدة ستبدأ، اعتبارا من الآن، إجراءات بحرية مشددة تشمل حصار السفن المتجهة إلى مضيق هرمز أو المغادرة منه، وعمليات تفتيش في المياه الدولية"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بما وصفه بـ"الابتزاز" أو فرض رسوم غير قانونية على الملاحة.وأشار إلى أن القوات الأمريكية ستعمل أيضا على إزالة الألغام البحرية التي يُشتبه في زرعها، محذرا من أن أي استهداف للسفن أو القوات الأمريكية سيُقابل برد حاسم، ولفت إلى احتمال مشاركة دول أخرى في هذه الإجراءات، وأكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بالاستفادة من هذا الوضع أو تحقيق مكاسب مرتبطة به.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق الأحد، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المفاوضات نحو إطار عمل مشترك.وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة خلال المفاوضات وقدّم نوايا حسنة، إلا أن الجهود لم تنجح"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين اختاروا عدم الاستجابة للمطالب المطروحة".وتابع ‏فانس: "على الإيرانيين أن يدركوا أن هذا كان آخر عرض لدينا ولم نقدم غيره"، مشيدا بدور الوفد الباكستاني، واصفًا جهوده بأنها مهمة ورائعة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

قطر

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي

قطر, إيران, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم