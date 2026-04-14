الرئيس الإيراني: ‏مستعدون لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة ضمن الأطر القانونية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، "شهدت تفاهمات على مستوى الخبراء، إلا أن التعنّت وغياب الإرادة السياسية لدى كبار...

2026-04-14T10:26+0000

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوضح بزشكيان أن بلاده قدّمت شروطها بوضوح بشأن التوصل إلى اتفاق شامل ووقف إطلاق النار بشكل كامل، مؤكدًا "استعداد إيران لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة ضمن الأطر القانونية والدبلوماسية"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أنه "بإمكان فرنسا لعب دور بنّاء في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن"، مشددًا على أن "التهديدات والضغوط لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشكلات، التي ساهمت الولايات المتحدة في خلقها في المنطقة".وطالبت إيران، في رسالة رسمية موجهة للأمم المتحدة، كلًا من البحرين والسعودية وقطر والإمارات والأردن، بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها، "بسبب دورها في العملية الأمريكية الإسرائيلية ضدها"، على حد قولها.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.من جانبه، أعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.

https://sarabic.ae/20260414/لافروف-يبحث-مع-نظيريه-الإماراتي-والتركي-التصعيد-في-منطقة-الخليج-1112547009.html

https://sarabic.ae/20260414/لجنة-الأمن-القومي-في-البرلمان-الإيراني-الاعتراف-بحقوق-بلادنا-أو-العودة-إلى-الحرب-1112544779.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

