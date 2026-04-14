https://sarabic.ae/20260414/الرئيس-اللبناني-تداعيات-النزوح-ستكون-كبيرة-حتى-بعد-وقف-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-1112557032.html

الرئيس اللبناني: تداعيات النزوح ستكون كبيرة حتى بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تسببت في كارثة إنسانية كبيرة، نتيجة نزوح أكثر من مليون لبناني من المناطق المستهدفة".

2026-04-14T14:03+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110413381_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9339c6a4138ab9b5ebbe162aaa20c158.jpg

وخلال لقائه مع المفوض السامي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، أشار عون إلى أن "لبنان بات بحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة"، محذرًا من أن تداعيات النزوح ستستمر حتى بعد وقف إطلاق النار، لما لها من آثار إنسانية واقتصادية واسعة.من جانبه، أكد برهم صالح أنه وصل إلى لبنان للتعبير عن التضامن مع الشعب اللبناني في هذا الظرف الصعب، مشيرًا إلى اطلاعه ميدانيًا على حجم الدمار في بيروت ومعاناة المدنيين في ظل موجة النزوح الكبيرة، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وأضاف صالح أن المجتمع الدولي، إلى جانب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يدعم لبنان ويعمل بالشراكة مع الحكومة لتقديم المساعدات اللازمة للنازحين، مشددًا على أهمية حشد الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.وأكد أن المساعدات الإنسانية ضرورية في الوقت الراهن، إلا أن الحل الجذري يكمن في إنهاء الحرب والتوصل إلى سلام دائم، مع الاستمرار في تقديم الدعم للنازحين بالتعاون مع الجهات اللبنانية والمنظمات الدولية.ويعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، اجتماع يجمع سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة، في محاولة لفتح قناة حوار مع تصعيد حدة الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.وفي المفاوضات التي ستعقد تحت مظلة واشنطن، هناك تباين واضح في مواقف الطرفين، إذ تسعى بيروت إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، بينما ترفض تل أبيب مناقشة هذا الملف، وتصرّ على أن الأولوية لنزع سلاح "حزب الله" وتأمين حدودها الشمالية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذه المفاوضات تمثل أول حوار دبلوماسي علني ومباشر بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية منذ عام 1993، مؤكدًا أن "الهدف هو دعم سيادة الدولة اللبنانية وضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل".ويواجه التحرك الدبلوماسي معارضة من "حزب الله"، إذ وصف أمينه العام نعيم قاسم، المفاوضات بأنها "عبثية"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى إلغائها، معتبرًا أن "التفاوض في ظل القتال يمثل طعنة للمقاومة"، على حد قوله.وأكد نائب رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الله"، محمود قماطي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "الحزب يعارض إجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، ولا يتوقع صدور أي نتائج إيجابية عنها فيما يتعلق بلبنان".وأوضح قماطي أن "الضغوط في هذا الاتجاه نابعة من كون إسرائيل لا تعترف بلبنان ولا بالدولة اللبنانية، وكانت ترفض ما اقترحه رئيس الجمهورية بشأن المفاوضات. وفجأة اليوم، وافقت إسرائيل على إجراء مفاوضات مع لبنان، وهذا حدث بفضل إيران، ونتيجة لانتصار الجمهورية الإسلامية على إسرائيل والولايات المتحدة. هذا ما دفع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو إلى المسارعة لاستعادة الهيبة في الدولة اللبنانية، حتى لا يبدو وقف إطلاق النار في لبنان وكأنه نتيجة للجهود الإيرانية".ميدانيًا، يتواصل التصعيد على الحدود، حيث أعلنت إسرائيل بدء هجوم بري على بلدة بنت جبيل الحدودية، فيما أكد "حزب الله" استهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة إنسانية متفاقمة، إذ تشير التقديرات اللبنانية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص ونزوح ما يزيد على مليون آخرين، منذ اندلاع المواجهات.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

