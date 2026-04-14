وزير الخزانة الأمريكي يتوقع تراجع الأسعار فور انتهاء الحرب في إيران

وزير الخزانة الأمريكي يتوقع تراجع الأسعار فور انتهاء الحرب في إيران

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن توقعه بانتهاء الحرب في إيران خلال الفترة المقبلة، مرجحًا أن ينعكس ذلك بانخفاض في الأسعار.

2026-04-14T15:44+0000

2026-04-14T15:44+0000

2026-04-14T15:44+0000

وأكد بيسنت، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن الاقتصاد الأمريكي أظهر أداءً "قويًا جدًا" خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، معتبرًا أن الفيدرالي "يتصرف بشكل صحيح" من خلال مراقبة تطورات الصراع قبل التحرك.وأعرب بيسنت عن ثقته في أن موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة لن تترسخ في توقعات التضخم، رغم الضغوط الحالية.وسجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مارس/آذار أكبر زيادة لها منذ نحو أربع سنوات، مدفوعة بارتفاع حاد في أسعار البنزين والديزل نتيجة الحرب.كما دفعت الحرب أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 30%، في حين تجاوز متوسط سعر البنزين في السوق الأمريكية حاجز 4 دولارات للغالون، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.من جانبه، أعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم