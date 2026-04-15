غروسي: يجب إدراج "آليات تحقق مفصلة" للأنشطة النووية الإيرانية في أي اتفاق مع الولايات المتحدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
أمساليوم
بث مباشر
غروسي: يجب إدراج "آليات تحقق مفصلة" للأنشطة النووية الإيرانية في أي اتفاق مع الولايات المتحدة
غروسي: يجب إدراج "آليات تحقق مفصلة" للأنشطة النووية الإيرانية في أي اتفاق مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على الحاجة لنظام تحقق شامل لبرنامج إيران النووي. 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T08:49+0000
2026-04-15T08:49+0000
وقال غروسي: "يتعين إدراج إجراءات مفصلة للغاية للتحقق من أنشطة إيران النووية في أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء حربهما في الشرق الأوسط". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن "الحرب مع إيران قد شارفت على الانتهاء"، مؤكدًا أن تدخله المباشر كان "العامل الحاسم" في منع طهران من حيازة سلاح نووي في الوقت الحالي، على حد قوله.وأشار ترامب، في مقابلة مع شبكة "أي بي سي نيوز"، إلى أن "الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة مع الولايات المتحدة"، موضحًا في الوقت ذاته، أن "العمليات العسكرية ضد إيران لم تنته بشكل كامل بعد".وأضاف: "سنرى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة"، معتبرًا أن "طهران ستحتاج إلى نحو 20 عامًا لإعادة الإعمار، نتيجة الأضرار التي لحقت بها"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق من الاثنين الماضي، بدأت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) حصارًا لمضيق هرمز. وأوضحت أن هذا الحصار يشمل موانئ في كل من الخليج وخليج عُمان، اللذين يربطهما مضيق هرمز. وأفاد مكتب التجارة البحرية البريطاني بأن السفن تلقت إخطارات ببدء حصار كامل للسواحل الإيرانية.وبدأت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد في 11 أبريل/نيسان، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب ليلة 8 أبريل/نيسان أنه توصل إلى اتفاق مع طهران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. إلا أنه بحلول صباح 12 أبريل، أعلن نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي ترأس الوفد الأمريكي، أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق.وأعلن ترامب لاحقاً أن الولايات المتحدة ستفرض حصارا على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه. كما أصدر تعليماته للبحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع لإيران مقابل المرور عبر المضيق.بكين بشأن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز: خطوة خطيرة وغير مسؤولةدخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذالحرس الثوري الإيراني: سيتم التعامل بحزم مع أي سفينة عسكرية تقترب من مضيق هرمز
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

غروسي: يجب إدراج "آليات تحقق مفصلة" للأنشطة النووية الإيرانية في أي اتفاق مع الولايات المتحدة

08:49 GMT 15.04.2026
© AP Photo / Heinz-Peter Baderمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي
أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على الحاجة لنظام تحقق شامل لبرنامج إيران النووي.
وقال غروسي: "يتعين إدراج إجراءات مفصلة للغاية للتحقق من أنشطة إيران النووية في أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء حربهما في الشرق الأوسط".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن "الحرب مع إيران قد شارفت على الانتهاء"، مؤكدًا أن تدخله المباشر كان "العامل الحاسم" في منع طهران من حيازة سلاح نووي في الوقت الحالي، على حد قوله.
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
إيران في رسالة إلى الأمم المتحدة: أسلحة "العدوان" علينا تعود لترسانات دول خليجية
07:14 GMT
وأشار ترامب، في مقابلة مع شبكة "أي بي سي نيوز"، إلى أن "الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة مع الولايات المتحدة"، موضحًا في الوقت ذاته، أن "العمليات العسكرية ضد إيران لم تنته بشكل كامل بعد".
وأضاف: "سنرى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة"، معتبرًا أن "طهران ستحتاج إلى نحو 20 عامًا لإعادة الإعمار، نتيجة الأضرار التي لحقت بها"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق من الاثنين الماضي، بدأت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) حصارًا لمضيق هرمز. وأوضحت أن هذا الحصار يشمل موانئ في كل من الخليج وخليج عُمان، اللذين يربطهما مضيق هرمز. وأفاد مكتب التجارة البحرية البريطاني بأن السفن تلقت إخطارات ببدء حصار كامل للسواحل الإيرانية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
لافروف: موسكو ترحب بأي قرار تتخذه إيران بشأن اليورانيوم المخصب
04:33 GMT
وبدأت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد في 11 أبريل/نيسان، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب ليلة 8 أبريل/نيسان أنه توصل إلى اتفاق مع طهران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. إلا أنه بحلول صباح 12 أبريل، أعلن نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي ترأس الوفد الأمريكي، أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق.
وأعلن ترامب لاحقاً أن الولايات المتحدة ستفرض حصارا على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه. كما أصدر تعليماته للبحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع لإيران مقابل المرور عبر المضيق.
بكين بشأن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز: خطوة خطيرة وغير مسؤولة
دخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذ
الحرس الثوري الإيراني: سيتم التعامل بحزم مع أي سفينة عسكرية تقترب من مضيق هرمز
