غروسي: يجب إدراج "آليات تحقق مفصلة" للأنشطة النووية الإيرانية في أي اتفاق مع الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على الحاجة لنظام تحقق شامل لبرنامج إيران النووي. 15.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-15T08:49+0000

وقال غروسي: "يتعين إدراج إجراءات مفصلة للغاية للتحقق من أنشطة إيران النووية في أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء حربهما في الشرق الأوسط". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن "الحرب مع إيران قد شارفت على الانتهاء"، مؤكدًا أن تدخله المباشر كان "العامل الحاسم" في منع طهران من حيازة سلاح نووي في الوقت الحالي، على حد قوله.وأشار ترامب، في مقابلة مع شبكة "أي بي سي نيوز"، إلى أن "الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة مع الولايات المتحدة"، موضحًا في الوقت ذاته، أن "العمليات العسكرية ضد إيران لم تنته بشكل كامل بعد".وأضاف: "سنرى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة"، معتبرًا أن "طهران ستحتاج إلى نحو 20 عامًا لإعادة الإعمار، نتيجة الأضرار التي لحقت بها"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق من الاثنين الماضي، بدأت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) حصارًا لمضيق هرمز. وأوضحت أن هذا الحصار يشمل موانئ في كل من الخليج وخليج عُمان، اللذين يربطهما مضيق هرمز. وأفاد مكتب التجارة البحرية البريطاني بأن السفن تلقت إخطارات ببدء حصار كامل للسواحل الإيرانية.وبدأت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد في 11 أبريل/نيسان، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب ليلة 8 أبريل/نيسان أنه توصل إلى اتفاق مع طهران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. إلا أنه بحلول صباح 12 أبريل، أعلن نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي ترأس الوفد الأمريكي، أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق.وأعلن ترامب لاحقاً أن الولايات المتحدة ستفرض حصارا على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه. كما أصدر تعليماته للبحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع لإيران مقابل المرور عبر المضيق.بكين بشأن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز: خطوة خطيرة وغير مسؤولةدخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذالحرس الثوري الإيراني: سيتم التعامل بحزم مع أي سفينة عسكرية تقترب من مضيق هرمز

