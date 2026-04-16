الجيش الإيراني: إذا حدث اعتداء بري فلن يبقى أحد من المعتدين على قيد الحياة
صرح المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا، اليوم الخميس، بأنه "إذا حدث اعتداء بري على إيران فلن يبقى أحد من المعتدين على قيد الحياة". 16.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260416/قاليباف-نعمل-في-المفاوضات-على-إجبار-العدو-على-وقف-إطلاق-نار-دائم-في-جميع-مناطق-النزاع-1112609348.html
https://sarabic.ae/20260416/البيت-الأبيض-متفائلون-بشأن-احتمالات-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-1112606176.html
الجيش الإيراني: إذا حدث اعتداء بري فلن يبقى أحد من المعتدين على قيد الحياة
13:20 GMT 16.04.2026 (تم التحديث: 13:21 GMT 16.04.2026)
ونقلت وكالة
"تسنيم" الدولية، اليوم الخميس، عن العميد أكرمي نيا، أن إيران تواجه في هذا العام ظروفا خاصة، فوحدات الجيش في حالة تأهب.
وقال القائد العسكري الإيراني إن "وقف إطلاق النار الحالي لا يختلف كثيرا عن ظروف الحرب بالنسبة لنا ولهذا السبب لا يمكن إقامة مراسم العرض العسكري كما في السنوات الماضية في المدن، وبدلا من ذلك، حاولنا تنظيم برامج ثقافية متنوعة في المدن وثكنات الجيش".
وأضاف العميد أكرمي نيا: "من ضمن برامجنا، تعزيز حضور أفراد وقادة الجيش
في صلاة الجمعة غدا، وإلقاء القادة كلمات قبل خطبتي صلاة الجمعة، وأيضا، ستقوم وحدات الانضباط العسكري باستعراض في ميادين مدينة طهران".
وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن إيران ستتخذ قرارها بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة عقب زيارة وفد باكستاني إلى طهران.
ولفتت الوكالة إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان سيكون بمثابة إشارة إيجابية لإيران لعقد جولة جديدة
من المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشددة على ضرورة التزام واشنطن بـ "إطار تفاوضي معقول".
وكان الجيش الباكستاني قد أعلن أمس الأربعاء أن وفدًا باكستانيًا، يقوم بدور الوسيط في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قد وصل إلى طهران برئاسة رئيس أركان الجيش عاصم منير.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصله إلى اتفاق مع طهران على وقف إطلاق نار
لمدة أسبوعين.
وفي 12 أبريل/نيسان، أعلن رئيس الوفد الأمريكي، نائب الرئيس جيه.دي فانس، فشل إيران والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، مؤكدا أن الوفد الأمريكي سيعود إلى بلاده دون إبرام صفقة.