الجيش الإيراني: إذا حدث اعتداء بري فلن يبقى أحد من المعتدين على قيد الحياة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإيراني: إذا حدث اعتداء بري فلن يبقى أحد من المعتدين على قيد الحياة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا، اليوم الخميس، بأنه "إذا حدث اعتداء بري على إيران فلن يبقى أحد من المعتدين على قيد الحياة". 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T13:20+0000
2026-04-16T13:21+0000
إيران
العالم
الأخبار
ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية، اليوم الخميس، عن العميد أكرمي نيا، أن إيران تواجه في هذا العام ظروفا خاصة، فوحدات الجيش في حالة تأهب.وقال القائد العسكري الإيراني إن "وقف إطلاق النار الحالي لا يختلف كثيرا عن ظروف الحرب بالنسبة لنا ولهذا السبب لا يمكن إقامة مراسم العرض العسكري كما في السنوات الماضية في المدن، وبدلا من ذلك، حاولنا تنظيم برامج ثقافية متنوعة في المدن وثكنات الجيش".وأضاف العميد أكرمي نيا: "من ضمن برامجنا، تعزيز حضور أفراد وقادة الجيش في صلاة الجمعة غدا، وإلقاء القادة كلمات قبل خطبتي صلاة الجمعة، وأيضا، ستقوم وحدات الانضباط العسكري باستعراض في ميادين مدينة طهران".وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن إيران ستتخذ قرارها بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة عقب زيارة وفد باكستاني إلى طهران.ولفتت الوكالة إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان سيكون بمثابة إشارة إيجابية لإيران لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشددة على ضرورة التزام واشنطن بـ "إطار تفاوضي معقول".يُذكر أن إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصله إلى اتفاق مع طهران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.وفي 12 أبريل/نيسان، أعلن رئيس الوفد الأمريكي، نائب الرئيس جيه.دي فانس، فشل إيران والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، مؤكدا أن الوفد الأمريكي سيعود إلى بلاده دون إبرام صفقة.
13:20 GMT 16.04.2026 (تم التحديث: 13:21 GMT 16.04.2026)
© AP Photo / Ariel Schalitقوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني السكنية المدمرة التي أصابتها صاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.
صرح المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا، اليوم الخميس، بأنه "إذا حدث اعتداء بري على إيران فلن يبقى أحد من المعتدين على قيد الحياة".
ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية، اليوم الخميس، عن العميد أكرمي نيا، أن إيران تواجه في هذا العام ظروفا خاصة، فوحدات الجيش في حالة تأهب.
وقال القائد العسكري الإيراني إن "وقف إطلاق النار الحالي لا يختلف كثيرا عن ظروف الحرب بالنسبة لنا ولهذا السبب لا يمكن إقامة مراسم العرض العسكري كما في السنوات الماضية في المدن، وبدلا من ذلك، حاولنا تنظيم برامج ثقافية متنوعة في المدن وثكنات الجيش".
وأضاف العميد أكرمي نيا: "من ضمن برامجنا، تعزيز حضور أفراد وقادة الجيش في صلاة الجمعة غدا، وإلقاء القادة كلمات قبل خطبتي صلاة الجمعة، وأيضا، ستقوم وحدات الانضباط العسكري باستعراض في ميادين مدينة طهران".
وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن إيران ستتخذ قرارها بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة عقب زيارة وفد باكستاني إلى طهران.
ولفتت الوكالة إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان سيكون بمثابة إشارة إيجابية لإيران لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشددة على ضرورة التزام واشنطن بـ "إطار تفاوضي معقول".

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن أمس الأربعاء أن وفدًا باكستانيًا، يقوم بدور الوسيط في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قد وصل إلى طهران برئاسة رئيس أركان الجيش عاصم منير.

يُذكر أن إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصله إلى اتفاق مع طهران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.
وفي 12 أبريل/نيسان، أعلن رئيس الوفد الأمريكي، نائب الرئيس جيه.دي فانس، فشل إيران والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، مؤكدا أن الوفد الأمريكي سيعود إلى بلاده دون إبرام صفقة.
