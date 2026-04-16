المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يفشل في الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان
المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يفشل في الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل فشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان خلال
2026-04-16T05:06+0000
2026-04-16T05:06+0000
2026-04-16T05:06+0000
وقالت صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل لا تتجه حاليًا نحو وقف إطلاق النار مع لبنان.
العالم, إسرائيل, العالم العربي, لبنان
العالم, إسرائيل, العالم العربي, لبنان
المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يفشل في الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل فشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان خلال اجتماع استمر أربع ساعات.
وقالت صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل لا تتجه حاليًا نحو وقف إطلاق النار مع لبنان.
يُذكر أن تصعيد الأعمال القتالية بين إسرائيل ولبنان بدأ في 2 آذار/مارس الماضي على خلفية الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، حيث انحاز "حزب الله" اللبناني إلى جانب طهران.
ومنذ 16 آذار/مارس، تشن إسرائيل عملية برية في جنوب لبنان وتوجه ضربات للمدن اللبنانية، بما في ذلك العاصمة بيروت.
وبعد أنباء عن التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، علق "حزب الله" عملياته ضد إسرائيل، لكنه استأنفها عقب ضربات إسرائيلية مكثفة على لبنان.