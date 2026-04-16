الوكالة الدولية للطاقة الذرية: انقطاع الكهرباء عن محطة زابوروجيه لسبب مجهول

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: انقطاع الكهرباء عن محطة زابوروجيه لسبب مجهول
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية فقدت جميع مصادر الكهرباء الخارجية، مساء اليوم الخميس، لسبب غير معروف، حيث استعيدت بعد... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن "التيار الكهربائي الخارجي انقطع عن محطة زابوروجيه للطاقة النووية في أوكرانيا مؤقتًا مساء اليوم، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، والرابعة عشرة خلال النزاع".ويوم الثلاثاء الماضي، صرح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف، بأن التيار الكهربائي الخارجي انقطع تماماً عن محطة زابوروجيه للطاقة النووية لساعات عدة، في 14 نيسان / أبريل، نتيجةً لقصف القوات الأوكرانية لخط الطاقة الاحتياطي "فيروسبلافنايا-1"، بينما لا يزال خط دنيبروفسكايا الرئيسي مفصولاً عن التيار منذ 24 آذار/ مارس.وقال تشيرنيتشوك في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه في 24 مارس، تضرّر أحد خطي نقل الطاقة عاليي الجهد في المحطة، وهو خط دنيبروفسكايا، وذلك نتيجة لهجمات شنها مسلحون أوكرانيون.وأضاف أن "المصدر الرئيسي الحالي للتغذية الكهربائية الخارجية هو خط فيروسبلافنايا، ولا يوجد لدينا احتياطي (باستثناء مولدات الديزل)، ويجري حاليًا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل على إنشاء سادس تفعيل لوضع الصمت بما يتيح للمتخصصين تنفيذ أعمال الإصلاح".وكانت روسيا قد صرّحت سابقًا بأن المصدر الحقيقي للتهديد الذي يواجه محطة زابوروجيه للطاقة النووية والعاملين فيها هو التصرفات العدوانية المتهورة لقوات كييف، والتي تشن هجمات شبه يومية على البنية التحتية للمحطة ومدينة إنيرغودار التابعة لها.
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية فقدت جميع مصادر الكهرباء الخارجية، مساء اليوم الخميس، لسبب غير معروف، حيث استعيدت بعد حوالي 40 دقيقة.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن "التيار الكهربائي الخارجي انقطع عن محطة زابوروجيه للطاقة النووية في أوكرانيا مؤقتًا مساء اليوم، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، والرابعة عشرة خلال النزاع".

وتابع: "تمت إعادة التيار بعد حوالي 40 دقيقة، لا يزال سبب انقطاع التيار الكهربائي مجهولا. ويقوم فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع بالتحقيق في الأمر ومراقبة الوضع".

"روساتوم": محطة زابوروجيه النووية تفقد إمدادات الطاقة الخارجية
ويوم الثلاثاء الماضي، صرح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف، بأن التيار الكهربائي الخارجي انقطع تماماً عن محطة زابوروجيه للطاقة النووية لساعات عدة، في 14 نيسان / أبريل، نتيجةً لقصف القوات الأوكرانية لخط الطاقة الاحتياطي "فيروسبلافنايا-1"، بينما لا يزال خط دنيبروفسكايا الرئيسي مفصولاً عن التيار منذ 24 آذار/ مارس.

وأكد مدير محطة زابوروجيه النووية، يوري تشيرنيتشوك، يوم 6 أبريل/ نيسان الجاري، أنه يجري العمل حاليًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفعيل "وضع الصمت" من أجل إصلاح أحد خطوط نقل الطاقة عالية الجهد في المحطة.

وقال تشيرنيتشوك في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه في 24 مارس، تضرّر أحد خطي نقل الطاقة عاليي الجهد في المحطة، وهو خط دنيبروفسكايا، وذلك نتيجة لهجمات شنها مسلحون أوكرانيون.
مدير المحطة: الوضع في محطة زابوروجيه النووية يتسم بالتوتر المستمر
وأضاف أن "المصدر الرئيسي الحالي للتغذية الكهربائية الخارجية هو خط فيروسبلافنايا، ولا يوجد لدينا احتياطي (باستثناء مولدات الديزل)، ويجري حاليًا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل على إنشاء سادس تفعيل لوضع الصمت بما يتيح للمتخصصين تنفيذ أعمال الإصلاح".

وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة "إنيرغودار"، وهي أكبر محطة نووية لتوليد الكهرباء في أوروبا، وتضم ست وحدات طاقة، كل منها بقدرة 1 غيغاوات.

وكانت روسيا قد صرّحت سابقًا بأن المصدر الحقيقي للتهديد الذي يواجه محطة زابوروجيه للطاقة النووية والعاملين فيها هو التصرفات العدوانية المتهورة لقوات كييف، والتي تشن هجمات شبه يومية على البنية التحتية للمحطة ومدينة إنيرغودار التابعة لها.
