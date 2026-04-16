بابا الفاتيكان: العالم ينهكه "حفنة من الطغاة"

بابا الفاتيكان: العالم ينهكه "حفنة من الطغاة"

سبوتنيك عربي

قال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، إن العالم "يتعرض للتدمير على يد حفنة من الطغاة"، على حد قوله.

2026-04-16T16:53+0000

2026-04-16T16:53+0000

2026-04-16T16:53+0000

وأدلى البابا بهذه التصريحات خلال زيارة إلى الكاميرون، اليوم الخميس، وذلك عقب هجوم من ترامب عليه بسبب انتقاداته المتكررة للحرب في إيران، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية. وكان ترامب قد هاجم بابا الفاتيكان على خلفية مواقفه المنتقدة للحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بل ونشر صورة له على هيئة السيد المسيح.كما صرّح، عبر منصته "تروث سوشيال"، بأن البابا "متساهل مع الجريمة وكارثي في السياسة الخارجية"، معتبرًا أنه "يلحق الضرر بالكنيسة الكاثوليكية". واتهم ترامب البابا كذلك بأنه يرى في امتلاك إيران للأسلحة النووية "أمرًا مقبولاً".وكان بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر أكد، في وقت سابق، أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير الحضارة الإيرانية "غير مقبول على الإطلاق"، مشددًا على أن استهداف البنى التحتية المدنية يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي.وقال: "اليوم، كما نعلم جميعا، كان هناك تهديد موجه إلى الشعب الإيراني بأكمله، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق". كما دعا البابا ليو الرابع عشر، في وقت سابق، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب في إيران، معربًا عن أمله في أن ينتهي الصراع بحلول عيد الفصح.

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بابا الفاتيكان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران