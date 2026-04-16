بابا الفاتيكان: العالم ينهكه "حفنة من الطغاة"
سبوتنيك عربي
قال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، إن العالم "يتعرض للتدمير على يد حفنة من الطغاة"، على حد قوله. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T16:53+0000
وأدلى البابا
بهذه التصريحات خلال زيارة إلى الكاميرون، اليوم الخميس، وذلك عقب هجوم من ترامب عليه بسبب انتقاداته المتكررة للحرب في إيران، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية.
كما أدان بابا الفاتيكان القادة الذين يستخدمون الخطاب الديني لتبرير الحروب، داعيًا إلى "تغيير حاسم في المسار".
وكان ترامب قد هاجم بابا الفاتيكان على خلفية مواقفه المنتقدة للحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران
، بل ونشر صورة له على هيئة السيد المسيح.
كما صرّح، عبر منصته "تروث سوشيال"، بأن البابا "متساهل مع الجريمة وكارثي في السياسة الخارجية"، معتبرًا أنه "يلحق الضرر بالكنيسة الكاثوليكية". واتهم ترامب البابا كذلك بأنه يرى في امتلاك إيران للأسلحة النووية "أمرًا مقبولاً".
وكان بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر أكد، في وقت سابق، أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير الحضارة الإيرانية
"غير مقبول على الإطلاق"، مشددًا على أن استهداف البنى التحتية المدنية يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي.
وفي تصريحات تعد من بين الأكثر حدة له بشأن الحرب، دعا بابا الفاتيكان المواطنين في الولايات المتحدة، إلى جانب أصحاب النوايا الحسنة حول العالم، إلى التواصل مع قادتهم السياسيين وأعضاء الكونغرس للضغط من أجل رفض الحرب والعمل على ترسيخ السلام، بحسب ما نقلت وسائل إعلام غربية.
وقال: "اليوم، كما نعلم جميعا، كان هناك تهديد موجه إلى الشعب الإيراني بأكمله، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".
كما دعا البابا ليو الرابع عشر، في وقت سابق، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب في إيران
، معربًا عن أمله في أن ينتهي الصراع بحلول عيد الفصح.