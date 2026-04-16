بابا الفاتيكان: العالم ينهكه "حفنة من الطغاة"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بابا الفاتيكان: العالم ينهكه "حفنة من الطغاة"
سبوتنيك عربي
قال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، إن العالم "يتعرض للتدمير على يد حفنة من الطغاة"، على حد قوله. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
بابا الفاتيكان
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
وأدلى البابا بهذه التصريحات خلال زيارة إلى الكاميرون، اليوم الخميس، وذلك عقب هجوم من ترامب عليه بسبب انتقاداته المتكررة للحرب في إيران، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية. وكان ترامب قد هاجم بابا الفاتيكان على خلفية مواقفه المنتقدة للحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بل ونشر صورة له على هيئة السيد المسيح.كما صرّح، عبر منصته "تروث سوشيال"، بأن البابا "متساهل مع الجريمة وكارثي في السياسة الخارجية"، معتبرًا أنه "يلحق الضرر بالكنيسة الكاثوليكية". واتهم ترامب البابا كذلك بأنه يرى في امتلاك إيران للأسلحة النووية "أمرًا مقبولاً".وكان بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر أكد، في وقت سابق، أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير الحضارة الإيرانية "غير مقبول على الإطلاق"، مشددًا على أن استهداف البنى التحتية المدنية يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي.وقال: "اليوم، كما نعلم جميعا، كان هناك تهديد موجه إلى الشعب الإيراني بأكمله، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق". كما دعا البابا ليو الرابع عشر، في وقت سابق، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب في إيران، معربًا عن أمله في أن ينتهي الصراع بحلول عيد الفصح.
بابا الفاتيكان: العالم ينهكه "حفنة من الطغاة"

16:53 GMT 16.04.2026
بابا الفاتيكان، لاوون الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
قال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، إن العالم "يتعرض للتدمير على يد حفنة من الطغاة"، على حد قوله.
وأدلى البابا بهذه التصريحات خلال زيارة إلى الكاميرون، اليوم الخميس، وذلك عقب هجوم من ترامب عليه بسبب انتقاداته المتكررة للحرب في إيران، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية.
"الله ليس مع المتسلطين"...بابا الفاتيكان يرد على ترامب
كما أدان بابا الفاتيكان القادة الذين يستخدمون الخطاب الديني لتبرير الحروب، داعيًا إلى "تغيير حاسم في المسار".

وكان ترامب قد هاجم بابا الفاتيكان على خلفية مواقفه المنتقدة للحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بل ونشر صورة له على هيئة السيد المسيح.
كما صرّح، عبر منصته "تروث سوشيال"، بأن البابا "متساهل مع الجريمة وكارثي في السياسة الخارجية"، معتبرًا أنه "يلحق الضرر بالكنيسة الكاثوليكية". واتهم ترامب البابا كذلك بأنه يرى في امتلاك إيران للأسلحة النووية "أمرًا مقبولاً".
بابا الفاتيكان: تهديد الشعب الإيراني برمته أمر "غير مقبول"
وكان بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر أكد، في وقت سابق، أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير الحضارة الإيرانية "غير مقبول على الإطلاق"، مشددًا على أن استهداف البنى التحتية المدنية يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي.

وفي تصريحات تعد من بين الأكثر حدة له بشأن الحرب، دعا بابا الفاتيكان المواطنين في الولايات المتحدة، إلى جانب أصحاب النوايا الحسنة حول العالم، إلى التواصل مع قادتهم السياسيين وأعضاء الكونغرس للضغط من أجل رفض الحرب والعمل على ترسيخ السلام، بحسب ما نقلت وسائل إعلام غربية.

وقال: "اليوم، كما نعلم جميعا، كان هناك تهديد موجه إلى الشعب الإيراني بأكمله، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".
كما دعا البابا ليو الرابع عشر، في وقت سابق، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب في إيران، معربًا عن أمله في أن ينتهي الصراع بحلول عيد الفصح.
