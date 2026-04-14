ترامب منتقدا رئيسة الوزراء الإيطالية: تفتقر إلى "الشجاعة"

سبوتنيك عربي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، انتقادات إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على خلفية رفضها انخراط بلادها في الحرب على إيران، معربًا...

2026-04-14T16:50+0000

وفي مقابلة مع صحيفة إيطالية، تساءل ترامب: "هل يُعجب الإيطاليين أن رئيسة حكومتهم لا تساعدنا في الحصول على هذا النفط؟ هل يرضيهم هذا؟ لا أستطيع تخيّل ذلك"، مضيفًا: "كنت أعتقد أنها تتحلى بالشجاعة، لكنني كنت مخطئًا". وأشار ترامب إلى أن ميلوني ترفض انخراط إيطاليا في الحرب التي اندلعت إثر هجمات أمريكية إسرائيلية على إيران، رغم اعتماد روما جزئيًا على نفط المنطقة.وردّ ترامب على ذلك معتبرًا أن موقف ميلوني هو "غير المقبول"، متهمًا إياها بعدم إيلاء اهتمام كافٍ لاحتمال امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، على حد زعمه. وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.من جانبه، أعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.

