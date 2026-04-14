ترامب منتقدا رئيسة الوزراء الإيطالية: تفتقر إلى "الشجاعة"
ترامب منتقدا رئيسة الوزراء الإيطالية: تفتقر إلى "الشجاعة"
سبوتنيك عربي
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، انتقادات إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على خلفية رفضها انخراط بلادها في الحرب على إيران، معربًا... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T16:50+0000
2026-04-14T16:50+0000
2026-04-14T17:01+0000
وفي مقابلة مع صحيفة إيطالية، تساءل ترامب: "هل يُعجب الإيطاليين أن رئيسة حكومتهم لا تساعدنا في الحصول على هذا النفط؟ هل يرضيهم هذا؟ لا أستطيع تخيّل ذلك"، مضيفًا: "كنت أعتقد أنها تتحلى بالشجاعة، لكنني كنت مخطئًا". وأشار ترامب إلى أن ميلوني ترفض انخراط إيطاليا في الحرب التي اندلعت إثر هجمات أمريكية إسرائيلية على إيران، رغم اعتماد روما جزئيًا على نفط المنطقة.وردّ ترامب على ذلك معتبرًا أن موقف ميلوني هو "غير المقبول"، متهمًا إياها بعدم إيلاء اهتمام كافٍ لاحتمال امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، على حد زعمه. وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.من جانبه، أعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيطاليا
أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيطاليا
ترامب منتقدا رئيسة الوزراء الإيطالية: تفتقر إلى "الشجاعة"
16:50 GMT 14.04.2026 (تم التحديث: 17:01 GMT 14.04.2026)
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، انتقادات إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على خلفية رفضها انخراط بلادها في الحرب على إيران، معربًا عن "صدمته" وخيبة أمله من موقفها.
وفي مقابلة مع صحيفة إيطالية، تساءل ترامب
: "هل يُعجب الإيطاليين أن رئيسة حكومتهم لا تساعدنا في الحصول على هذا النفط؟ هل يرضيهم هذا؟ لا أستطيع تخيّل ذلك"، مضيفًا: "كنت أعتقد أنها تتحلى بالشجاعة، لكنني كنت مخطئًا".
وأشار ترامب إلى أن ميلوني ترفض انخراط إيطاليا في الحرب
التي اندلعت إثر هجمات أمريكية إسرائيلية على إيران، رغم اعتماد روما جزئيًا على نفط المنطقة.
وجاءت تصريحات ترامب بعد أقل من 24 ساعة على انتقاد ميلوني له بسبب مواقفه من البابا ليون الرابع عشر، ووصفتها بأنها "غير مقبولة"، في ظل دعوات متكررة من الفاتيكان لوقف الحرب في الشرق الأوسط.
وردّ ترامب على ذلك معتبرًا أن موقف ميلوني هو "غير المقبول"، متهمًا إياها بعدم إيلاء اهتمام كافٍ لاحتمال امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، على حد زعمه.
وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم
بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.
من جانبه، أعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن
التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.