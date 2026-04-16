https://sarabic.ae/20260416/مجموعة-السبع-يتعين-الحد-من-كلفة-حرب-الشرق-الأوسط-على-الاقتصاد-العالمي-1112624126.html
مجموعة السبع: يتعين الحد من كلفة حرب الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي
سبوتنيك عربي
2026-04-16T22:28+0000
مجموعة السبع الكبار
العالم
أخبار الشرق الأوسط
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0e/1097772960_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_1345c4e4860fa30555b84eeaa1d268ea.jpg
https://sarabic.ae/20260411/البنك-الدولي-تداعيات-الحرب-سيكون-لها-تأثير-متسلسل-على-الاقتصاد-العالمي-مع-وقف-إطلاق-النار-1112469297.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0e/1097772960_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_9974881a8c6244c2e28f7fb578513b0f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مجموعة السبع الكبار, العالم, أخبار الشرق الأوسط, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
أكد وزراء مالية مجموعة السبع، الخميس، على ضرورة الحد من كلفة استمرار الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، و"عاودوا التأكيد على الحاجة الملحة للتحرك نحو سلام دائم".
وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية الفرنسية، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام، أن المسؤولين ناقشوا كذلك تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية ودعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المستمر.
وكانت الحرب من بين ثلاثة موضوعات رئيسية ناقشها وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، في وقت سابق، أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.