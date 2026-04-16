مجموعة السبع: يتعين الحد من كلفة حرب الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي

أكد وزراء مالية مجموعة السبع، الخميس، على ضرورة الحد من كلفة استمرار الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، و"عاودوا التأكيد على الحاجة الملحة للتحرك نحو... 16.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-16T22:28+0000

وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية الفرنسية، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام، أن المسؤولين ناقشوا كذلك تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية ودعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المستمر.وكانت الحرب من بين ثلاثة موضوعات رئيسية ناقشها وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

