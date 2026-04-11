البنك الدولي: تداعيات الحرب سيكون لها تأثير "متسلسل" على الاقتصاد العالمي مع وقف إطلاق النار

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
البنك الدولي: تداعيات الحرب سيكون لها تأثير "متسلسل" على الاقتصاد العالمي مع وقف إطلاق النار
حذر رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن آثارها قد تمتد بشكل واسع حتى لو تم الالتزام بوقف إطلاق... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
حذر رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن آثارها قد تمتد بشكل واسع حتى لو تم الالتزام بوقف إطلاق النار الهش الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأن المخاطر ستتفاقم بشكل كبير إذا انهار هذا الاتفاق وتصاعدت وتيرة النزاع.
وجاءت تصريحات بانغا، قبيل الاجتماعات السنوية للبنك، حيث أشار إلى احتمال تراجع النمو الاقتصادي العالمي بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية في حال انتهاء الحرب قريبا، بينما قد يصل الانخفاض إلى نقطة مئوية كاملة إذا استمرت.
كما توقع ارتفاع معدلات التضخم بما بين 200 و300 نقطة أساس، مع زيادة أكبر قد تبلغ 0.9 نقطة مئوية في حال استمرار الصراع، بحسب وسائل إعلام غربية.
وأشار إلى أن الحرب، التي أودت بحياة آلاف الأشخاص، أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 50% نتيجة اضطراب إمدادات الطاقة والسلع الأساسية، إلى جانب تأثيرها على قطاعي السياحة والطيران. ورغم إعلان هدنة لمدة أسبوعين، لا تزال الأوضاع غير مستقرة في ظل احتمال استمرار الضربات بين إسرائيل وإيران.
وتساءل بانغا عما إذا كانت الجهود الحالية ستقود إلى سلام دائم وإعادة فتح مضيق هرمز، محذرا من أن استمرار التوتر قد يخلّف آثارا طويلة الأمد على البنية التحتية للطاقة.
كما أشار إلى أن البنك الدولي يجري مشاورات مع عدد من الدول النامية، خاصة الدول الجزرية الصغيرة، لمساعدتها على مواجهة تداعيات الأزمة من خلال الاستفادة من آليات التمويل الطارئ. لكنه حذّر في الوقت نفسه من التوسع في دعم الطاقة بشكل يفوق قدرات هذه الدول المالية.
ولفت إلى أن العديد من الدول النامية تعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الدين وأسعار الفائدة، ما يحد من قدرتها على تمويل احتياجاتها في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.

وشدد على أهمية تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن البنك الدولي رفع مؤخرا الحظر عن تمويل مشاريع الطاقة النووية.

وفي هذا الإطار، أشار إلى تجربة نيجيريا التي عززت أمنها الطاقي عبر استثمارات كبيرة في مصافي النفط، مما مكّنها من تزويد الدول المجاورة بالوقود. كما يعمل البنك مع دول أخرى مثل موزمبيق لتوسيع قدراتها في إنتاج الطاقة من مصادر مختلفة، بما في ذلك الغاز والطاقة الكهرومائية، إلى جانب دعم مشاريع الطاقة النووية في عدة دول.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وأدى التصعيد المحيط بإيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي للغاز المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما أثر على صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، وقد تسبب هذا الحصار في ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الذي يستعد في الوقت نفسه لوقف استيراد الغاز والنفط الروسيين.
