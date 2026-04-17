https://sarabic.ae/20260417/الدفاع-الإيرانية-مضيق-هرمز-مفتوح-فقط-في-حالة-وقف-إطلاق-النار-وبشكل-مشروط-1112657013.html
الدفاع الإيرانية: مضيق هرمز مفتوح فقط في حالة وقف إطلاق النار وبشكل مشروط
الدفاع الإيرانية: مضيق هرمز مفتوح فقط في حالة وقف إطلاق النار وبشكل مشروط
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي، اليوم السبت، أن مضيق هرمز مفتوح فقط في حالة وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وبشكل مشروط. 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T23:45+0000
2026-04-17T23:45+0000
2026-04-18T00:19+0000
مضيق هرمز
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111513005_0:0:1578:889_1920x0_80_0_0_9b74fc0e0429cd3402b55f10e146d157.jpg
وقال طلائي في بيان نقله التلفزيون الرسمي الإيراني: "مضيق هرمز مفتوح فقط في حالة وقف إطلاق النار وبشكل محدود، وبشرط عدم السماح بمرور السفن العسكرية أو المرتبطة بالقوى المعادية عبر المضيق".وأضاف أن "الوضع المعلن في مضيق هرمز مؤقت، وفي حال ممارسة ضغط على الأشقاء في لبنان، فإن الظروف ستعود إلى ما كانت عليه سابقًا".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.وعقب الإعلان عن فتح مضيق هرمز، انخفض سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 مارس/آذار.يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 أبريل/نيسان حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111513005_0:0:1408:1056_1920x0_80_0_0_680afb9d9637d033bce82712a67396ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
هرمز, مضيق هرمز, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
هرمز, مضيق هرمز, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الدفاع الإيرانية: مضيق هرمز مفتوح فقط في حالة وقف إطلاق النار وبشكل مشروط
23:45 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 00:19 GMT 18.04.2026)
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي، اليوم السبت، أن مضيق هرمز مفتوح فقط في حالة وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وبشكل مشروط.
وقال طلائي في بيان نقله التلفزيون الرسمي الإيراني: "مضيق هرمز مفتوح فقط في حالة وقف إطلاق النار وبشكل محدود، وبشرط عدم السماح بمرور السفن العسكرية أو المرتبطة بالقوى المعادية عبر المضيق".
وأضاف أن "الوضع المعلن في مضيق هرمز مؤقت، وفي حال ممارسة ضغط على الأشقاء في لبنان، فإن الظروف ستعود إلى ما كانت عليه سابقًا".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز
مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.
وقال عراقجي: "تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان، يعلن عن فتح ممر عبور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك على طول المسار المتفق عليه، كما أعلنته سابقا منظمة المواني والملاحة البحرية الإيرانية".
وعقب الإعلان عن فتح مضيق هرمز، انخفض سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 مارس/آذار.
يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 أبريل/نيسان حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية
على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.