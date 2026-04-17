الدفاع الإيرانية: مضيق هرمز مفتوح فقط في حالة وقف إطلاق النار وبشكل مشروط

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي، اليوم السبت، أن مضيق هرمز مفتوح فقط في حالة وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وبشكل مشروط.

وقال طلائي في بيان نقله التلفزيون الرسمي الإيراني: "مضيق هرمز مفتوح فقط في حالة وقف إطلاق النار وبشكل محدود، وبشرط عدم السماح بمرور السفن العسكرية أو المرتبطة بالقوى المعادية عبر المضيق".وأضاف أن "الوضع المعلن في مضيق هرمز مؤقت، وفي حال ممارسة ضغط على الأشقاء في لبنان، فإن الظروف ستعود إلى ما كانت عليه سابقًا".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.وعقب الإعلان عن فتح مضيق هرمز، انخفض سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 مارس/آذار.يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 أبريل/نيسان حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

