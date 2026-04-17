شركات الطيران النيجيرية تعلق رحلاتها بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود

أعلنت رابطة مشغلي شركات الطيران في نيجيريا، الجمعة، عن نيتها تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من 20 نيسان/أبريل الجاري، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.

وذكرت صحيفة "ذا غارديان" النيجيرية نقلًا عن مدير الرابطة، عبد المناف سارينا، أنه منذ بدء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، ارتفع سعر وقود الطيران بنسبة تقارب 300%، حيث قفز من 900 نايرا إلى 3300 نايرا للتر الواحد، أي بما يعادل من 0.67 دولار إلى 2.46 دولار.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين. وردت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 نيسان/أبريل، عقدت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.ومع ذلك، صرح نائب الرئيس، جي. دي فانس، في 12 نيسان/أبريل، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.وفي 13 نيسان/أبريل، بدأت البحرية الأمريكية بفرض حصار على جميع حركة المرور البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل حوالي 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال في العالم.وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية حرة في عبور مضيق هرمز طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران، بينما لم تعلن السلطات الإيرانية رسميًا عن فرض رسوم، لكنها ناقشت مثل هذه الخطط.

