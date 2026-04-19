رئيس الوزراء الإسباني للاتحاد الأوروبي: حان الوقت لإنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الوزراء الإسباني للاتحاد الأوروبي: حان الوقت لإنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
حثّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي على إنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مؤكدًا "عدم إمكانية التعامل مع حكومة تنتهك القانون... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
وكتب سانشيز عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد حان الوقت للاتحاد الأوروبي لإنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. ليس لدينا أي ضغينة تجاه الشعب الإسرائيلي، بل على العكس تمامًا. لكن حكومة تنتهك القانون الدولي، وبالتالي مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن تكون شريكًا لنا".وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبارس، الاتحاد الأوروبي إلى "توظيف أدواته للتعامل مع الحكومة الإسرائيلية"، وأكد الوزير الإسباني أن "الوضع في منطقة الشرق الأوسط مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن "صمت الاتحاد الأوروبي على الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم غير مفهوم".وكانت إسبانيا أعلنت رفضها الانضمام إلى ما يُعرف بـ"مجلس السلام"، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة.وفي السياق ذاته، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في وقت سابق، أن "روما قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل"، وكانت إيطاليا، أعلنت في عام 2024، فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة من بلادها إلى إسرائيل.
12:29 GMT 19.04.2026
حثّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي على إنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مؤكدًا "عدم إمكانية التعامل مع حكومة تنتهك القانون الدولي وبالتالي مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي"، وفق تعبيره.
وكتب سانشيز عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد حان الوقت للاتحاد الأوروبي لإنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. ليس لدينا أي ضغينة تجاه الشعب الإسرائيلي، بل على العكس تمامًا. لكن حكومة تنتهك القانون الدولي، وبالتالي مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن تكون شريكًا لنا".
وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبارس، الاتحاد الأوروبي إلى "توظيف أدواته للتعامل مع الحكومة الإسرائيلية"، وأكد الوزير الإسباني أن "الوضع في منطقة الشرق الأوسط مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن "صمت الاتحاد الأوروبي على الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم غير مفهوم".

كما أوضح وزير الخارجية الإسباني، أنه "لا يزال هناك المزيد من القتل في غزة، والمساعدات ما تزال عالقة في المعابر".

وكانت إسبانيا أعلنت رفضها الانضمام إلى ما يُعرف بـ"مجلس السلام"، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة.
وفي السياق ذاته، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في وقت سابق، أن "روما قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل"، وكانت إيطاليا، أعلنت في عام 2024، فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة من بلادها إلى إسرائيل.
