https://sarabic.ae/20260419/رئيس-الوزراء-الإسباني-للاتحاد-الأوروبي-حان-الوقت-لإنهاء-اتفاقية-الشراكة-مع-إسرائيل-1112686319.html

رئيس الوزراء الإسباني للاتحاد الأوروبي: حان الوقت لإنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

رئيس الوزراء الإسباني للاتحاد الأوروبي: حان الوقت لإنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

حثّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي على إنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مؤكدًا "عدم إمكانية التعامل مع حكومة تنتهك القانون... 19.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-19T12:29+0000

2026-04-19T12:29+0000

2026-04-19T12:29+0000

العالم

اسبانيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار فلسطين اليوم

اسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104398/37/1043983789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7719e3339d459cbc09c6f097125eea65.jpg

وكتب سانشيز عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد حان الوقت للاتحاد الأوروبي لإنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. ليس لدينا أي ضغينة تجاه الشعب الإسرائيلي، بل على العكس تمامًا. لكن حكومة تنتهك القانون الدولي، وبالتالي مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن تكون شريكًا لنا".وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبارس، الاتحاد الأوروبي إلى "توظيف أدواته للتعامل مع الحكومة الإسرائيلية"، وأكد الوزير الإسباني أن "الوضع في منطقة الشرق الأوسط مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن "صمت الاتحاد الأوروبي على الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم غير مفهوم".وكانت إسبانيا أعلنت رفضها الانضمام إلى ما يُعرف بـ"مجلس السلام"، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة.وفي السياق ذاته، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في وقت سابق، أن "روما قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل"، وكانت إيطاليا، أعلنت في عام 2024، فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة من بلادها إلى إسرائيل.الدفاع المدني اللبناني: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 254 قتيلا و1165 مصابا في يوم واحد8 دول عربية وإسلامية تدين تشريع قانون الإعدام الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيينالبرازيل وإسبانيا والمكسيك تدعو إلى تقديم المساعدة لكوبا

https://sarabic.ae/20260414/إيطاليا-تعلن-تعليق-اتفاقية-التعاون-العسكري-مع-إسرائيل-1112549589.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, اسبانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل