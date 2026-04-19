https://sarabic.ae/20260419/رئيس-الوزراء-الإسباني-للاتحاد-الأوروبي-حان-الوقت-لإنهاء-اتفاقية-الشراكة-مع-إسرائيل-1112686319.html
رئيس الوزراء الإسباني للاتحاد الأوروبي: حان الوقت لإنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
حثّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي على إنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مؤكدًا "عدم إمكانية التعامل مع حكومة تنتهك القانون... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T12:29+0000
العالم
اسبانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104398/37/1043983789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7719e3339d459cbc09c6f097125eea65.jpg
وكتب سانشيز عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد حان الوقت للاتحاد الأوروبي لإنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. ليس لدينا أي ضغينة تجاه الشعب الإسرائيلي، بل على العكس تمامًا. لكن حكومة تنتهك القانون الدولي، وبالتالي مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن تكون شريكًا لنا".وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبارس، الاتحاد الأوروبي إلى "توظيف أدواته للتعامل مع الحكومة الإسرائيلية"، وأكد الوزير الإسباني أن "الوضع في منطقة الشرق الأوسط مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن "صمت الاتحاد الأوروبي على الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم غير مفهوم".وكانت إسبانيا أعلنت رفضها الانضمام إلى ما يُعرف بـ"مجلس السلام"، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة.وفي السياق ذاته، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في وقت سابق، أن "روما قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل"، وكانت إيطاليا، أعلنت في عام 2024، فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة من بلادها إلى إسرائيل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104398/37/1043983789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6749f5b8a3ecee6b22033d58b6da7827.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حثّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي على إنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مؤكدًا "عدم إمكانية التعامل مع حكومة تنتهك القانون الدولي وبالتالي مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي"، وفق تعبيره.
وكتب سانشيز عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد حان الوقت للاتحاد الأوروبي لإنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. ليس لدينا أي ضغينة تجاه الشعب الإسرائيلي، بل على العكس تمامًا. لكن حكومة تنتهك القانون الدولي، وبالتالي مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن تكون شريكًا لنا".
وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبارس، الاتحاد الأوروبي إلى "توظيف أدواته للتعامل مع الحكومة الإسرائيلية"، وأكد الوزير الإسباني أن "الوضع في منطقة الشرق الأوسط مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن "صمت الاتحاد الأوروبي على الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم غير مفهوم".
كما أوضح وزير الخارجية الإسباني، أنه "لا يزال هناك المزيد من القتل في غزة، والمساعدات ما تزال عالقة في المعابر".
وكانت إسبانيا أعلنت رفضها الانضمام إلى ما يُعرف بـ"مجلس السلام"، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة.
وفي السياق ذاته، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في وقت سابق، أن "روما قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل"، وكانت إيطاليا، أعلنت في عام 2024، فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة
من بلادها إلى إسرائيل.