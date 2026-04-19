علماء روس يبتكرون تشفيرا قائما على "رياضيات الفوضى" باتجاه "الزمن العكسي" لتأمين الاتصالات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يبتكرون تشفيرا قائما على "رياضيات الفوضى" باتجاه "الزمن العكسي" لتأمين الاتصالات
طوّر مهندسون في جامعة سان بطرسبرغ الكهروتقنية الروسية "إل.إي.تي.أي" طريقة جديدة لتشفير البيانات تستخدم رياضيات الأنظمة الفوضوية لجعل الاتصالات أكثر أمانًا... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
ما هي الرياضيات الفوضوية ولماذا هي مفيدة؟ الأنظمة الفوضوية هي عمليات تتبع قواعد رياضية صارمة، لكنها تتصرف بطريقة عشوائية وغير متوقعة. قد يؤدي تغيير طفيف في نقطة البداية إلى نتائج مختلفة تمامًا لاحقًا، وهذا ما يجعل التنبؤات طويلة المدى، مثل التنبؤات الجوية التفصيلية، الصعبة للغاية. لهذا السبب، تبدو الإشارات الفوضوية كضوضاء عشوائية، على الرغم من أنها محددة بالكامل بمعادلات، هذا ما يجعلها جذابة للاتصالات الآمنة، فالمتنصت لا يرى سوى التشويش، بينما يستطيع المُستقبِل المُصرَّح له، الذي يعرف النموذج الصحيح والشروط الأولية، فك تشفير الرسالة.يكمن جوهر منهج فريق "إل.إي.تي.أي" في ظاهرة مزامنة الفوضى، حيث يتطور نظامان فوضويان أو أكثر، على الرغم من حساسيتهما الشديدة للظروف الأولية، بمسارات منسقة. في الأنظمة التقليدية، يتطور هذا التنسيق بشكل مباشر مع الزمن، ما يجعل عملية التزامن مُرهقة حسابيًا وبطيئة، حسب ماورد في بوابة "روسيا العلمية". تجاوز العقبة التقليدية لتزامن الفوضى تتطلب المعالجات الرياضية التقليدية للأنظمة الفوضوية أجزاءً طويلة ومتصلة من الإشارة من النظام القائد لتحقيق تزامن مستقر مع النظام التابع. هذا يحدُّ من الأداء في الوقت الفعلي ويُعقّد النشر في الروابط الحساسة للتأخير. وأدرك الفريق أنَه يكفِي وجود مقاطع قصيرة ومعكوسة زمنيًا من مسار النظام للحصول على مزامنة قوية، ما يقلل بشكل كبير من حجم النافذة الزمنية للبيانات المطلوبة للتحوّل إلى حالة الإطباق.تطبيقات في الاتصالات الآمنة وما بعدها في سيناريوهات الاتصالات، يقوم النظام الفوضوي الرئيسي بتشفير المعلومات ونقلها، بينما يقوم النظام التابع، الذي يعمل كمستقبل، بعكس إجراء التزامن لاستعادة الإشارة، ولأن الإشارات الفوضوية الأساسية غير دورية وشبيهة بالضوضاء، فإنها تُقاوم الكشف والاعتراض بطبيعتها، ما يُعزز الأمان دون الاعتماد فقط على أساسيات التشفير التقليدية. ويُسلط الفريق الضوء على العديد من مجالات التطبيق المحتملة: بنية نموذج مفتوح وتوجهات مستقبلية بما أن هذا النهج مبني على نماذ
تابعنا عبر
طوّر مهندسون في جامعة سان بطرسبرغ الكهروتقنية الروسية "إل.إي.تي.أي" طريقة جديدة لتشفير البيانات تستخدم رياضيات الأنظمة الفوضوية لجعل الاتصالات أكثر أمانًا وكفاءة. تعتمد هذه التقنية على حيلة ذكية تُسمى "التزامن القابل للعكس زمنيًا"، والتي تُمكّن نظامين فوضويين من مطابقة سلوكهما بسرعة أكبر بكثير من الطرق التقليدية.
ما هي الرياضيات الفوضوية ولماذا هي مفيدة؟
الأنظمة الفوضوية هي عمليات تتبع قواعد رياضية صارمة، لكنها تتصرف بطريقة عشوائية وغير متوقعة. قد يؤدي تغيير طفيف في نقطة البداية إلى نتائج مختلفة تمامًا لاحقًا، وهذا ما يجعل التنبؤات طويلة المدى، مثل التنبؤات الجوية التفصيلية، الصعبة للغاية. لهذا السبب، تبدو الإشارات الفوضوية كضوضاء عشوائية، على الرغم من أنها محددة بالكامل بمعادلات، هذا ما يجعلها جذابة للاتصالات الآمنة، فالمتنصت لا يرى سوى التشويش، بينما يستطيع المُستقبِل المُصرَّح له، الذي يعرف النموذج الصحيح والشروط الأولية، فك تشفير الرسالة.
يكمن جوهر منهج فريق "إل.إي.تي.أي" في ظاهرة مزامنة الفوضى، حيث يتطور نظامان فوضويان أو أكثر، على الرغم من حساسيتهما الشديدة للظروف الأولية، بمسارات منسقة. في الأنظمة التقليدية، يتطور هذا التنسيق بشكل مباشر مع الزمن، ما يجعل عملية التزامن مُرهقة حسابيًا وبطيئة، حسب ماورد في بوابة "روسيا العلمية".

ويُحدد نهج فريق "إل.إي.تي.أي" الجديد أجزاءً قصيرة جدًا من مسار النظام القائد، حيث يمكن عكس معادلات التزامن الرياضية، إذ يُعاد الجزء المُسجل من النظام القائد إلى الوراء، وتُطبق معادلات النظام التابع عكسيًا مع الزمن أيضًا. هذه الحلقة "المباشرة - العكسية"، التي تتكرر بسرعة على المعالجات الحديثة، تدفع الأنظمة إلى محاذاة شبه مثالية من وجهة نظر المُرسِل، بينما تبدو فورية تقريبًا للمستخدم.

تجاوز العقبة التقليدية لتزامن الفوضى

تتطلب المعالجات الرياضية التقليدية للأنظمة الفوضوية أجزاءً طويلة ومتصلة من الإشارة من النظام القائد لتحقيق تزامن مستقر مع النظام التابع. هذا يحدُّ من الأداء في الوقت الفعلي ويُعقّد النشر في الروابط الحساسة للتأخير.
وأدرك الفريق أنَه يكفِي وجود مقاطع قصيرة ومعكوسة زمنيًا من مسار النظام للحصول على مزامنة قوية، ما يقلل بشكل كبير من حجم النافذة الزمنية للبيانات المطلوبة للتحوّل إلى حالة الإطباق.
وتُظهر التجارب على معالجة الإشارات غير الخطية ونقل البيانات أن الخوارزميات المقترحة تُحلل المعلومات وتُنسقها بكفاءة أعلى بكثير من الطرق التقليدية، ما يُحسّن بشكل مباشر الإنتاجية والمرونة في قنوات الاتصال المحمية.
تطبيقات في الاتصالات الآمنة وما بعدها

في سيناريوهات الاتصالات، يقوم النظام الفوضوي الرئيسي بتشفير المعلومات ونقلها، بينما يقوم النظام التابع، الذي يعمل كمستقبل، بعكس إجراء التزامن لاستعادة الإشارة، ولأن الإشارات الفوضوية الأساسية غير دورية وشبيهة بالضوضاء، فإنها تُقاوم الكشف والاعتراض بطبيعتها، ما يُعزز الأمان دون الاعتماد فقط على أساسيات التشفير التقليدية.
ويُسلط الفريق الضوء على العديد من مجالات التطبيق المحتملة:
خطوط اتصال فوضوية محمية لشبكات ذات أغراض خاصة.
شبكات البنية التحتية الحيوية، حيث يُعد التنصت والتشويش من الشواغل الرئيسية.
أجهزة استشعار فوضوية عالية الحساسية، حيث يُحسّن التزامن الدقيق نسبة الإشارة إلى الضوضاء وحدود الكشف.
خوارزميات تشفير بيانات سريعة ونماذج مذبذبات شبكية لمحاكاة العمليات الديناميكية المعقدة، بدءًا من الشبكات العصبية وصولًا إلى أنظمة التحكم الموزعة.
بنية نموذج مفتوح وتوجهات مستقبلية

بما أن هذا النهج مبني على نماذج رياضية صريحة بدلًا من أجهزة مغلقة المصدر، يؤكد فريق "إل.إي.تي.أي" أن أي ممارس يمكنه تبني الخوارزمية في تطبيقاته الخاصة.
ويجري حاليًا اختبار هذه الطريقة على خرائط فوضوية مختلفة لفهم سبب إظهار بعض الأنظمة سلوك تزامن عكسي أقوى من غيرها، وهو سؤال محوري لتكييف الإطار مع بيئات الأجهزة والضوضاء المحددة.
وتضع النتائج، المنشورة في المجلة الدولية "الفوضى، الموجات المنعزلة والأشكال الكسورية"، مجموعة "إل.إي.تي.أي" في طليعة التشفير التطبيقي القائم على الفوضى، ومع تزايد الضغوط التي تواجهها أنظمة التشفير التقليدية، قد تصبح الحلول المستقلة والمستوحاة من الفيزياء، مثل مزامنة الفوضى القابلة للعكس زمنيًا، لبنة أساسية حاسمة لجيل الاتصالات الآمنة القادم.
