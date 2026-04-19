علماء روس يبتكرون تشفيرا قائما على "رياضيات الفوضى" باتجاه "الزمن العكسي" لتأمين الاتصالات

سبوتنيك عربي

طوّر مهندسون في جامعة سان بطرسبرغ الكهروتقنية الروسية "إل.إي.تي.أي" طريقة جديدة لتشفير البيانات تستخدم رياضيات الأنظمة الفوضوية لجعل الاتصالات أكثر أمانًا... 19.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-19T13:12+0000

ما هي الرياضيات الفوضوية ولماذا هي مفيدة؟ الأنظمة الفوضوية هي عمليات تتبع قواعد رياضية صارمة، لكنها تتصرف بطريقة عشوائية وغير متوقعة. قد يؤدي تغيير طفيف في نقطة البداية إلى نتائج مختلفة تمامًا لاحقًا، وهذا ما يجعل التنبؤات طويلة المدى، مثل التنبؤات الجوية التفصيلية، الصعبة للغاية. لهذا السبب، تبدو الإشارات الفوضوية كضوضاء عشوائية، على الرغم من أنها محددة بالكامل بمعادلات، هذا ما يجعلها جذابة للاتصالات الآمنة، فالمتنصت لا يرى سوى التشويش، بينما يستطيع المُستقبِل المُصرَّح له، الذي يعرف النموذج الصحيح والشروط الأولية، فك تشفير الرسالة.يكمن جوهر منهج فريق "إل.إي.تي.أي" في ظاهرة مزامنة الفوضى، حيث يتطور نظامان فوضويان أو أكثر، على الرغم من حساسيتهما الشديدة للظروف الأولية، بمسارات منسقة. في الأنظمة التقليدية، يتطور هذا التنسيق بشكل مباشر مع الزمن، ما يجعل عملية التزامن مُرهقة حسابيًا وبطيئة، حسب ماورد في بوابة "روسيا العلمية". تجاوز العقبة التقليدية لتزامن الفوضى تتطلب المعالجات الرياضية التقليدية للأنظمة الفوضوية أجزاءً طويلة ومتصلة من الإشارة من النظام القائد لتحقيق تزامن مستقر مع النظام التابع. هذا يحدُّ من الأداء في الوقت الفعلي ويُعقّد النشر في الروابط الحساسة للتأخير. وأدرك الفريق أنَه يكفِي وجود مقاطع قصيرة ومعكوسة زمنيًا من مسار النظام للحصول على مزامنة قوية، ما يقلل بشكل كبير من حجم النافذة الزمنية للبيانات المطلوبة للتحوّل إلى حالة الإطباق.تطبيقات في الاتصالات الآمنة وما بعدها في سيناريوهات الاتصالات، يقوم النظام الفوضوي الرئيسي بتشفير المعلومات ونقلها، بينما يقوم النظام التابع، الذي يعمل كمستقبل، بعكس إجراء التزامن لاستعادة الإشارة، ولأن الإشارات الفوضوية الأساسية غير دورية وشبيهة بالضوضاء، فإنها تُقاوم الكشف والاعتراض بطبيعتها، ما يُعزز الأمان دون الاعتماد فقط على أساسيات التشفير التقليدية. ويُسلط الفريق الضوء على العديد من مجالات التطبيق المحتملة: بنية نموذج مفتوح وتوجهات مستقبلية بما أن هذا النهج مبني على نماذج رياضية صريحة بدلًا من أجهزة مغلقة المصدر، يؤكد فريق "إل.إي.تي.أي" أن أي ممارس يمكنه تبني الخوارزمية في تطبيقاته الخاصة. وتضع النتائج، المنشورة في المجلة الدولية "الفوضى، الموجات المنعزلة والأشكال الكسورية"، مجموعة "إل.إي.تي.أي" في طليعة التشفير التطبيقي القائم على الفوضى، ومع تزايد الضغوط التي تواجهها أنظمة التشفير التقليدية، قد تصبح الحلول المستقلة والمستوحاة من الفيزياء، مثل مزامنة الفوضى القابلة للعكس زمنيًا، لبنة أساسية حاسمة لجيل الاتصالات الآمنة القادم.روسيا تعمل على تطوير شبكة ليزر كمومية تحل مشكلة الاتصالات في المناطق النائية

https://sarabic.ae/20260418/بتقنيات-حماية-متقدمة-روسيا-تطور-نظاما-للاتصال-اللاسلكي-والخدمات-الرقمية-للطيران-المدني-1112667310.html

https://sarabic.ae/20260418/علماء-روس-يطورون-نموذجا-دقيقا-للتنبؤ-بالطقس-الفضائي-وتأثيره-على-الأقمار-الصناعية-1112664110.html

https://sarabic.ae/20260413/علماء-روس-يبتكرون-تقنية-قد-تغير-طريقة-التعامل-مع-النفايات-النووية-عالميا-1112533083.html

