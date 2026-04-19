فيدان: أردوغان أبلغ بوتين استعداد تركيا لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده مستعدة لاستضافة قمة على مستوى الرؤساء أو الوفود الفنية، لعقد مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. 19.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-19T11:44+0000

وقال فيدان، في كلمة بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، اليوم الأحد، إن "الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان، أكد في اتصالين سابقين مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، استعداد تركيا لاستضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على مستوى الرؤساء أو الوفود الفنية".وقال أردوغان: "تواصل تركيا جهودها لتكثيف عملية التفاوض لإنهاء الصراع بين أوكرانيا وروسيا، وقد عززت اتصالاتها مع الأطراف المعنية لتحقيق سلام مستدام".وأول أمس الجمعة، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وصل إلى تركيا للمشاركة في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي.وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن لافروف سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش هذا الحدث، بالإضافة إلى إلقاء كلمة في جلسة خاصة بالمنتدى.ويجمع المنتدى وفودًا من أكثر من 150 دولة، بما في ذلك 22 رئيس دولة وحكومة، و14 نائبًا للرئيس ورئيسًا للوزراء، وأكثر من 50 وزيرًا، من بينهم 39 وزير خارجية، بالإضافة إلى أكثر من 500 مشارك رفيع المستوى و79 ممثلًا عن منظمات دولية، ويحلّ لافروف ضيف شرف على هذا الحدث.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع

