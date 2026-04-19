فيدان: أردوغان أبلغ بوتين استعداد تركيا لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده مستعدة لاستضافة قمة على مستوى الرؤساء أو الوفود الفنية، لعقد مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T11:44+0000
وقال فيدان، في كلمة بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، اليوم الأحد، إن "الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان، أكد في اتصالين سابقين مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، استعداد تركيا لاستضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على مستوى الرؤساء أو الوفود الفنية".
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول أمس الجمعة، أن تركيا تبذل جهودًا حثيثة لتكثيف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا، وأنها عززت اتصالاتها مع الأطراف المعنية.
وقال أردوغان: "تواصل تركيا جهودها لتكثيف عملية التفاوض لإنهاء الصراع بين أوكرانيا وروسيا
، وقد عززت اتصالاتها مع الأطراف المعنية لتحقيق سلام مستدام".
وأول أمس الجمعة، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وصل إلى تركيا للمشاركة في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن لافروف سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش هذا الحدث، بالإضافة إلى إلقاء كلمة في جلسة خاصة بالمنتدى.
وانطلق منتدى أنطاليا الدبلوماسي الخامس، أول أمس الجمعة، بمشاركة أكثر من 5 آلاف ضيف وما يزيد عن ألف صحفي.
ويجمع المنتدى وفودًا من أكثر من 150 دولة، بما في ذلك 22 رئيس دولة وحكومة، و14 نائبًا للرئيس ورئيسًا للوزراء، وأكثر من 50 وزيرًا، من بينهم 39 وزير خارجية، بالإضافة إلى أكثر من 500 مشارك رفيع المستوى و79 ممثلًا عن منظمات دولية، ويحلّ لافروف ضيف شرف على هذا الحدث.