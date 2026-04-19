مقتل ثمانية أشخاص في هجوم مسلح على حانة مكسيكية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بمقتل ثمانية أشخاص في هجوم مسلح على حانة في ولاية موريلوس المكسيكية. 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T03:01+0000
01:00 GMT 19.04.2026 (تم التحديث: 03:01 GMT 19.04.2026)
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بمقتل ثمانية أشخاص في هجوم مسلح على حانة في ولاية موريلوس المكسيكية.
وأفادت القناة أن الشرطة عثرت على ثمانية أشخاص فاقدين للوعي داخل الحانة بعد ورود بلاغات عن إطلاق نار.
وقع الحادث في بلدة أنينيكويكو التابعة لبلدية أيالا، ووفقًا لتقارير إعلامية، أبلغ سكان محليون عن سماع دويّ عدة طلقات نارية، ما استدعى وصول قوات الأمن إلى مكان الحادث.
يتولى مكتب المدعي العام لولاية موريلوس التحقيق في الحادث، ويعمل خبراء الطب الشرعي وضباط التحقيق في مسرح الجريمة، حيث يجمعون الأدلة ويحددون ملابسات الحادث
ويُعتقد أن الحانة التي وقع فيها إطلاق النار كانت تعمل بشكل غير قانوني. ولا تتوفر حاليًا أي معلومات عن أي موقوفين، كما لم يتم تحديد دوافع الهجوم. ويجري التحقيق في جميع روايات الحادث.