موسكو: روسيا مستعدة للرد على تحديات الناتو في القطب الشمالي

صرّح ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن ردّ روسيا على تحدّيات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في القطب الشمالي، "لن يتأخر"، مضيفًا: "لدينا القدرات...

وأضاف غروشكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لن يتأخر ردنا على هذه التحديات. لدينا القدرات الكافية للرد الفوري والفعّال على التهديدات، التي يوجهها الناتو لأمننا ومصالحنا". وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. ويعمل الحلف على توسيع مبادراته، واصفًا ذلك بـ"ردع العدوان الروسي".وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ما تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأنه على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فيما يتعلق بأنشطة حلف شمال الأطلسي، إلى أن "جهود الحلف حوّلت منطقة القطب الشمالي، التي كانت تنعم بالسلام إلى منطقة تنافس جيوسياسي".الخارجية الروسية: مهمة الناتو "الحارس القطبي" مدمرة لمنطقة القطب الشمالي

