ترامب: 7 أكتوبر حسم موقفي من نووي إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تحول جذري في قناعاته تجاه الملف الإيراني، مؤكدًا أن أحداث السابع من أكتوبر كانت هي المحرك الأساسي لموقفه المتشدد الحالي،... 20.04.2026, سبوتنيك عربي

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112687006_0:0:1338:753_1920x0_80_0_0_2c6a1af253de52f72c6d3ab99a60cdcf.jpg

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، أن تلك الأحداث عززت لديه قناعة راسخة بضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي بأي ثمن.ولمّح ترامب صراحة إلى ضرورة تغيير النظام في طهران، مشيراً إلى أن مستقبل إيران يمكن أن يكون عظيماً ومزدهراً في حال وجود قيادة جديدة وصفها بـ "الذكية".كما قارن بين المشهد في إيران وما جرى في فنزويلا، مؤكداً أن النتائج في إيران ستكون مذهلة إذا ما حدث التحول المنشود.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عقدت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.وبعد ذلك، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

