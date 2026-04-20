https://sarabic.ae/20260420/عراقجي-يطلع-لافروف-على-موقف-طهران-من-انتهاكات-واشنطن-للهدنة-1112721950.html
عراقجي يطلع لافروف على موقف طهران من انتهاكات واشنطن للهدنة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أطلع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-20T16:34+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099670730_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_45d07003d18c595a0cbd10dbad7e7096.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099670730_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2a2cf10a4b88f565c62c8493fd1b87e4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
16:04 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 16:34 GMT 20.04.2026)
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أطلع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها الولايات المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: "أطلع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على موقف الجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبتها الولايات المتحدة لنظام وقف إطلاق النار، بما في ذلك الحصار البحري غير القانوني لمضيق هرمز والاستيلاء على سفينة حاويات إيرانية".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو تؤكد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لمنع تصعيد الموقف بين إيران والولايات المتحدة وتجنب المواجهة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية حول الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الإيراني: "أكد الجانب الروسي مجددًا ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، الذي يجب الالتزام به ضمن المعايير المتفق عليها مسبقًا التي أعلنها الوسطاء الباكستانيون. وتمت الإشارة إلى أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع التصعيد غير المنضبط وتجنب العودة إلى المواجهة المسلحة".
وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا ترحب بجميع جهود الوساطة الرامية إلى حل الوضع في الشرق الأوسط
، وأن مبادرات موسكو تهدف لتحقيق هذا الهدف.
وقال إيفانوف، خلال كلمته في منتدى "الوطن الصغير - قوة روسيا" المقام في المركز الوطني الروسي: "نرحب بجميع جهود الوساطة الرامية لدفع عملية التسوية قُدماً. ومن أجل تحقيق هذا الهدف أتت المبادرة الروسية لاستئناف الحوار بشأن إنشاء نظام أمني جماعي في منطقة الخليج، بمشاركة جميع الدول الإقليمية المعنية وبدعم من وسطاء دوليين".
وأشار إيفانوف إلى أن موسكو تعارض العدوان الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على إيران ولبنان.