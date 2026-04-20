عراقجي يطلع لافروف على موقف طهران من انتهاكات واشنطن للهدنة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260420/عراقجي-يطلع-لافروف-على-موقف-طهران-من-انتهاكات-واشنطن-للهدنة-1112721950.html
عراقجي يطلع لافروف على موقف طهران من انتهاكات واشنطن للهدنة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أطلع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-20T16:04+0000
2026-04-20T16:34+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099670730_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_45d07003d18c595a0cbd10dbad7e7096.jpg
وقالت الخارجية الروسية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: "أطلع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على موقف الجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبتها الولايات المتحدة لنظام وقف إطلاق النار، بما في ذلك الحصار البحري غير القانوني لمضيق هرمز والاستيلاء على سفينة حاويات إيرانية".وجاء في بيان وزارة الخارجية حول الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الإيراني: "أكد الجانب الروسي مجددًا ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، الذي يجب الالتزام به ضمن المعايير المتفق عليها مسبقًا التي أعلنها الوسطاء الباكستانيون. وتمت الإشارة إلى أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع التصعيد غير المنضبط وتجنب العودة إلى المواجهة المسلحة".وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا ترحب بجميع جهود الوساطة الرامية إلى حل الوضع في الشرق الأوسط، وأن مبادرات موسكو تهدف لتحقيق هذا الهدف.وأشار إيفانوف إلى أن موسكو تعارض العدوان الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على إيران ولبنان.ولايتي: ردنا لن يقتصر على "هرمز" وسيمتد إلى ممرات مائية عالمية
عراقجي يطلع لافروف على موقف طهران من انتهاكات واشنطن للهدنة

16:04 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 16:34 GMT 20.04.2026)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو
لافروف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أطلع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها الولايات المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: "أطلع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على موقف الجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبتها الولايات المتحدة لنظام وقف إطلاق النار، بما في ذلك الحصار البحري غير القانوني لمضيق هرمز والاستيلاء على سفينة حاويات إيرانية".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو تؤكد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لمنع تصعيد الموقف بين إيران والولايات المتحدة وتجنب المواجهة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية حول الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الإيراني: "أكد الجانب الروسي مجددًا ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، الذي يجب الالتزام به ضمن المعايير المتفق عليها مسبقًا التي أعلنها الوسطاء الباكستانيون. وتمت الإشارة إلى أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع التصعيد غير المنضبط وتجنب العودة إلى المواجهة المسلحة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
ترامب: لن نرفع الحصار عن مواني إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق معها
15:57 GMT
وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا ترحب بجميع جهود الوساطة الرامية إلى حل الوضع في الشرق الأوسط، وأن مبادرات موسكو تهدف لتحقيق هذا الهدف.

وقال إيفانوف، خلال كلمته في منتدى "الوطن الصغير - قوة روسيا" المقام في المركز الوطني الروسي: "نرحب بجميع جهود الوساطة الرامية لدفع عملية التسوية قُدماً. ومن أجل تحقيق هذا الهدف أتت المبادرة الروسية لاستئناف الحوار بشأن إنشاء نظام أمني جماعي في منطقة الخليج، بمشاركة جميع الدول الإقليمية المعنية وبدعم من وسطاء دوليين".

وأشار إيفانوف إلى أن موسكو تعارض العدوان الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على إيران ولبنان.
ولايتي: ردنا لن يقتصر على "هرمز" وسيمتد إلى ممرات مائية عالمية
