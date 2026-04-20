عراقجي يطلع لافروف على موقف طهران من انتهاكات واشنطن للهدنة

عراقجي يطلع لافروف على موقف طهران من انتهاكات واشنطن للهدنة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أطلع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية... 20.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-20T16:04+0000

2026-04-20T16:04+0000

2026-04-20T16:34+0000

روسيا

وقالت الخارجية الروسية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: "أطلع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على موقف الجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبتها الولايات المتحدة لنظام وقف إطلاق النار، بما في ذلك الحصار البحري غير القانوني لمضيق هرمز والاستيلاء على سفينة حاويات إيرانية".وجاء في بيان وزارة الخارجية حول الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الإيراني: "أكد الجانب الروسي مجددًا ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، الذي يجب الالتزام به ضمن المعايير المتفق عليها مسبقًا التي أعلنها الوسطاء الباكستانيون. وتمت الإشارة إلى أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع التصعيد غير المنضبط وتجنب العودة إلى المواجهة المسلحة".وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا ترحب بجميع جهود الوساطة الرامية إلى حل الوضع في الشرق الأوسط، وأن مبادرات موسكو تهدف لتحقيق هذا الهدف.وأشار إيفانوف إلى أن موسكو تعارض العدوان الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على إيران ولبنان.ولايتي: ردنا لن يقتصر على "هرمز" وسيمتد إلى ممرات مائية عالمية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا