https://sarabic.ae/20260420/ترامب-لن-نرفع-الحصار-عن-مواني-إيران-ما-لم-يتم-التوصل-إلى-اتفاق-معها-1112721339.html

ترامب: لن نرفع الحصار عن مواني إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق معها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه لن يمدد وقف إطلاق النار مع إيران على الأرجح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها بحلول مساء الأربعاء المقبل.

2026-04-20T15:57+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

باكستان

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111263837_0:0:1362:767_1920x0_80_0_0_76456508cebc3b90445c3b9ce6d86987.jpg

وأكد ترامب، أنه لن يتعجل التوصل إلى "اتفاق سيئ" مع إيران، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار مع إيران سينتهي مساء الأربعاء المقبل بتوقيت واشنطن.وأضاف أنه "لن يرفع الحصار عن مواني إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق معها".وكان الرئيس الأمريكي أعلن، في وقت سابق اليوم، عن تحول جذري في قناعاته تجاه الملف الإيراني، مؤكدًا أن "أحداث السابع من أكتوبر كانت هي المحرك الأساسي لموقفه المتشدد الحالي، وليس الضغوط الإسرائيلية".وأوضح ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، أن تلك الأحداث عززت لديه قناعة راسخة بضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي بأي ثمن.ولمّح ترامب صراحة إلى ضرورة تغيير النظام في طهران، مشيراً إلى أن مستقبل إيران يمكن أن يكون "عظيما ومزدهرا" في حال وجود قيادة جديدة وصفها بـ "الذكية".وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.وبعد ذلك، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.

https://sarabic.ae/20260420/نتنياهو-لم-ننه-المعركة-بعد-مع-إيران-ومصممون-على-الدفاع-عن-أنفسنا-1112719849.html

https://sarabic.ae/20260420/ترامب-وفد-أمريكي-يضم-فانس-يتوجه-إلى-إسلام-آباد-لعقد-محادثات-مع-إيران-1112718424.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

