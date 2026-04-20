ترامب: لن نرفع الحصار عن مواني إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق معها
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه لن يمدد وقف إطلاق النار مع إيران على الأرجح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها بحلول مساء الأربعاء المقبل. 20.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-20T15:57+0000
وأكد ترامب، أنه لن يتعجل التوصل إلى "اتفاق سيئ" مع إيران، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار مع إيران سينتهي مساء الأربعاء المقبل بتوقيت واشنطن.وأضاف أنه "لن يرفع الحصار عن مواني إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق معها".وكان الرئيس الأمريكي أعلن، في وقت سابق اليوم، عن تحول جذري في قناعاته تجاه الملف الإيراني، مؤكدًا أن "أحداث السابع من أكتوبر كانت هي المحرك الأساسي لموقفه المتشدد الحالي، وليس الضغوط الإسرائيلية".وأوضح ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، أن تلك الأحداث عززت لديه قناعة راسخة بضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي بأي ثمن.ولمّح ترامب صراحة إلى ضرورة تغيير النظام في طهران، مشيراً إلى أن مستقبل إيران يمكن أن يكون "عظيما ومزدهرا" في حال وجود قيادة جديدة وصفها بـ "الذكية".وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.وبعد ذلك، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.
