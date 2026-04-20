كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
سبوتنيك عربي
في خطوة مهمة لحل أزمة معادلة الشهادات الأجنبية، أعلن المجلس الأعلى للجامعات المصرية عن ضوابط جديدة وشروط معادلة الشهادات الأجنبية 2026 للطلاب المصريين الدارسين...
روسيا
روسيا والعالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
كما أعلن القوائم الرسمية للجامعات المعتمدة في روسيا، إلى جانب مجموعة من الضوابط والقواعد التي يجب على الطلاب المصريين الالتزام بها عند الالتحاق بهذه الجامعات.الجدير بالذكر أن عام 2025، شهد زيادة ملحوظة في اختيار الطلاب العرب لاستكمال دراستهم في الجامعات الروسية التي تعد من بين الأفضل عالميا.وأشار في حديثه لراديو "سبوتنيك" إلى أن هناك الآن اثني عشر ألف طالب مصري يدرس في الجامعات الروسية، وهناك أكثر من مائة ألف خريج تخرجوا في تلك الجامعات بعضهم يشغل مواقع مرموقة علميا وسياسيا وتقنيا.وأضاف أن الخريجين المصريين والعرب وغير العرب من هذه الجامعات أثبتوا كفاءتهم في سوق العمل حول العالم، لافتا إلى أن القرار الأخير المتعلق بتقليص عدد الجامعات المعترف بها يجب مراجعته وإعادة النظر فيه.
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟

خالد عبد الجبار
في خطوة مهمة لحل أزمة معادلة الشهادات الأجنبية، أعلن المجلس الأعلى للجامعات المصرية عن ضوابط جديدة وشروط معادلة الشهادات الأجنبية 2026 للطلاب المصريين الدارسين بالخارج.
كما أعلن القوائم الرسمية للجامعات المعتمدة في روسيا، إلى جانب مجموعة من الضوابط والقواعد التي يجب على الطلاب المصريين الالتزام بها عند الالتحاق بهذه الجامعات.
الجدير بالذكر أن عام 2025، شهد زيادة ملحوظة في اختيار الطلاب العرب لاستكمال دراستهم في الجامعات الروسية التي تعد من بين الأفضل عالميا.

في هذا السياق، قال الدكتور شريف جاد، رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية، إنه على الرغم من إن الجامعات الروسية تُعد من أفضل 500 جامعة حول العالم، فإن قائمة الجامعات المعترف بها في مصر وبعض الدول العربية تثير كثيرا من الأسئلة لأن عددها لا يتجاوز 6 جامعات.

وأشار في حديثه لراديو "سبوتنيك" إلى أن هناك الآن اثني عشر ألف طالب مصري يدرس في الجامعات الروسية، وهناك أكثر من مائة ألف خريج تخرجوا في تلك الجامعات بعضهم يشغل مواقع مرموقة علميا وسياسيا وتقنيا.
في سياق متصل، قال الدكتور محمد فراج أبو النور، المختص بالشأن الروسي، إن مستوى الجامعات الروسية متقدم جدا وفق أي تصنيف علميا وتعليميا.
وأضاف أن الخريجين المصريين والعرب وغير العرب من هذه الجامعات أثبتوا كفاءتهم في سوق العمل حول العالم، لافتا إلى أن القرار الأخير المتعلق بتقليص عدد الجامعات المعترف بها يجب مراجعته وإعادة النظر فيه.
