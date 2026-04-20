كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
سبوتنيك عربي
في خطوة مهمة لحل أزمة معادلة الشهادات الأجنبية، أعلن المجلس الأعلى للجامعات المصرية عن ضوابط جديدة وشروط معادلة الشهادات الأجنبية 2026 للطلاب المصريين الدارسين... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-20T14:04+0000
2026-04-20T14:04+0000
2026-04-20T14:04+0000
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
سبوتنيك عربي
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
كما أعلن القوائم الرسمية للجامعات المعتمدة في روسيا، إلى جانب مجموعة من الضوابط والقواعد التي يجب على الطلاب المصريين الالتزام بها عند الالتحاق بهذه الجامعات.الجدير بالذكر أن عام 2025، شهد زيادة ملحوظة في اختيار الطلاب العرب لاستكمال دراستهم في الجامعات الروسية التي تعد من بين الأفضل عالميا.وأشار في حديثه لراديو "سبوتنيك" إلى أن هناك الآن اثني عشر ألف طالب مصري يدرس في الجامعات الروسية، وهناك أكثر من مائة ألف خريج تخرجوا في تلك الجامعات بعضهم يشغل مواقع مرموقة علميا وسياسيا وتقنيا.وأضاف أن الخريجين المصريين والعرب وغير العرب من هذه الجامعات أثبتوا كفاءتهم في سوق العمل حول العالم، لافتا إلى أن القرار الأخير المتعلق بتقليص عدد الجامعات المعترف بها يجب مراجعته وإعادة النظر فيه.
مصر
سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
خالد عبد الجبار
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
روسيا, روسيا والعالم العربي , مصر, أخبار مصر الآن, аудио
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
في خطوة مهمة لحل أزمة معادلة الشهادات الأجنبية، أعلن المجلس الأعلى للجامعات المصرية عن ضوابط جديدة وشروط معادلة الشهادات الأجنبية 2026 للطلاب المصريين الدارسين بالخارج.
كما أعلن القوائم الرسمية للجامعات
المعتمدة في روسيا، إلى جانب مجموعة من الضوابط والقواعد التي يجب على الطلاب المصريين الالتزام بها عند الالتحاق بهذه الجامعات.
الجدير بالذكر أن عام 2025، شهد زيادة ملحوظة في اختيار الطلاب العرب لاستكمال دراستهم في الجامعات الروسية التي تعد من بين الأفضل عالميا.
في هذا السياق، قال الدكتور شريف جاد، رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية، إنه على الرغم من إن الجامعات الروسية تُعد من أفضل 500 جامعة حول العالم، فإن قائمة الجامعات المعترف بها في مصر وبعض الدول العربية تثير كثيرا من الأسئلة لأن عددها لا يتجاوز 6 جامعات.
وأشار في حديثه لراديو "سبوتنيك
" إلى أن هناك الآن اثني عشر ألف طالب مصري يدرس في الجامعات الروسية، وهناك أكثر من مائة ألف خريج تخرجوا في تلك الجامعات بعضهم يشغل مواقع مرموقة علميا وسياسيا وتقنيا.
في سياق متصل، قال الدكتور محمد فراج أبو النور، المختص بالشأن الروسي، إن مستوى الجامعات الروسية متقدم جدا وفق أي تصنيف علميا وتعليميا.
وأضاف أن الخريجين
المصريين والعرب وغير العرب من هذه الجامعات أثبتوا كفاءتهم في سوق العمل حول العالم، لافتا إلى أن القرار الأخير المتعلق بتقليص عدد الجامعات المعترف بها يجب مراجعته وإعادة النظر فيه.