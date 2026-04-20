وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني: نعمل على ترسيخ معادلة "صامدون وباقون... والتعليم حق لنا"

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني: نعمل على ترسيخ معادلة "صامدون وباقون... والتعليم حق لنا"
وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني: نعمل على ترسيخ معادلة "صامدون وباقون... والتعليم حق لنا"
سبوتنيك عربي
تناول وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم، الملف التربوي والتعليمي الفلسطيني، في ظل ما يحصل في فلسطين والمنطقة، معربًا عن أمله في أن "تكون الهدنة... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-20T09:26+0000
2026-04-20T09:26+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
وأوضح برهم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الأمور لم تصل بعد إلى خواتيمها، وأن المنطقة على فوهة بركان، وأن الأضواء تركزت بشكل أكبر على الحرب في إيران"، مؤكدًا أن "تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ من تحقيق الاستقرار في فلسطين".وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن "عنوان المرحلة المقبلة يجب أن يكون إعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي"، معتبرًا أن "جهود الجميع تتجه نحو منع التصعيد وتعزيز الوحدة الوطنية، على أمل أن يكون المستقبل أفضل للشعب الفلسطيني، وأن يُعاد الأمل إلى نفوس الأطفال".وأكد برهم أن "الشعب الفلسطيني متمسك بالعلم والتعليم، ويؤمن بأن التعليم هو أساس التنمية والنهوض"، مشيرًا إلى أن "وزارة التربية والتعليم العالي تعمل على الحفاظ على العملية التعليمية رغم التحديات، في ظل ما تتعرض له المدارس من دمار وصعوبات في الوصول إليها، وذلك من خلال المدارس الافتراضية، ومراكز التعليم الداعمة والمدارس المؤقتة، إلى حين استئناف التعليم الوجاهي في مطلع العام المقبل"، لافتًا إلى "جهود الدعم النفسي للطلاب ضمن خطة التعافي، وترسيخ معادلة صامدون وباقون والتعليم حق لنا".
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني: نعمل على ترسيخ معادلة "صامدون وباقون... والتعليم حق لنا"

09:26 GMT 20.04.2026
© Photo / Palestinian Ministry of Education and Higher Education,وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، الدكتور أمجد برهم،
وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، الدكتور أمجد برهم، - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
© Photo / Palestinian Ministry of Education and Higher Education,
حصري
تناول وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم، الملف التربوي والتعليمي الفلسطيني، في ظل ما يحصل في فلسطين والمنطقة، معربًا عن أمله في أن "تكون الهدنة في الشرق الأوسط بداية لنهاية الحرب، وأن يعمّ الأمن والسلام جميع الدول العربية والإسلامية في المنطقة، وأن يعيش الشعب الفلسطيني بأمن وأمان ويتمتع بمستقبل مستقر أسوة بباقي الشعوب".
وأوضح برهم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الأمور لم تصل بعد إلى خواتيمها، وأن المنطقة على فوهة بركان، وأن الأضواء تركزت بشكل أكبر على الحرب في إيران"، مؤكدًا أن "تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ من تحقيق الاستقرار في فلسطين".

وحول تصاعد الانتقادات الدولية للأداء الإسرائيلي، قال الوزير برهم: "العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، خلّف دمارًا واسعًا وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا، ما رسّخ صورة العدو الظالم، وسياسة الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين".

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن "عنوان المرحلة المقبلة يجب أن يكون إعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي"، معتبرًا أن "جهود الجميع تتجه نحو منع التصعيد وتعزيز الوحدة الوطنية، على أمل أن يكون المستقبل أفضل للشعب الفلسطيني، وأن يُعاد الأمل إلى نفوس الأطفال".
وأوضح وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أن "روسيا تُعدّ من الدول المؤثرة في القضايا السياسية، ولها دور إيجابي في دعم القضية الفلسطينية"، داعيًا إلى "تعزيز هذا الدور بما يسهم في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية قادرة على حفظ الأمن والاستقرار لشعبها".

وأكد برهم أن "الشعب الفلسطيني متمسك بالعلم والتعليم، ويؤمن بأن التعليم هو أساس التنمية والنهوض"، مشيرًا إلى أن "وزارة التربية والتعليم العالي تعمل على الحفاظ على العملية التعليمية رغم التحديات، في ظل ما تتعرض له المدارس من دمار وصعوبات في الوصول إليها، وذلك من خلال المدارس الافتراضية، ومراكز التعليم الداعمة والمدارس المؤقتة، إلى حين استئناف التعليم الوجاهي في مطلع العام المقبل"، لافتًا إلى "جهود الدعم النفسي للطلاب ضمن خطة التعافي، وترسيخ معادلة صامدون وباقون والتعليم حق لنا".
