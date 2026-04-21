الاستثمار الأجنبي في ليبيا بين فرص العودة الروسية وتحديات الاستقرار الأمني

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الاستثمار الأجنبي في ليبيا بين فرص العودة الروسية وتحديات الاستقرار الأمني
في ظل مساعي ليبيا لاستعادة زخمها الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، تتجه الأنظار مجددا نحو الشركاء الدوليين الراغبين في العودة إلى السوق الليبي، وعلى رأسهم... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
حصري, أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم, الأخبار

حصري
في ظل مساعي ليبيا لاستعادة زخمها الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، تتجه الأنظار مجددا نحو الشركاء الدوليين الراغبين في العودة إلى السوق الليبي، وعلى رأسهم روسيا.
تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تعكس اهتماما متزايدا من الشركات الروسية باستئناف نشاطها داخل البلاد، غير أن هذا التوجه يظل مشروطا بتوفر بيئة أمنية مستقرة وموثوقة.
وزير الخارجية الروسي لافروف يلتقي مع وزير الخارجية الليبي بالوكالة الطاهر الباعور - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
لافروف: الشركات الروسية التي ترغب بالعودة إلى ليبيا مهتمة باستتباب الأوضاع الأمنية
10:53 GMT
ومع استمرار التحديات الأمنية والانقسام السياسي، يبرز التساؤل حول قدرة ليبيا على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، ومدى انعكاس ذلك على مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
خطوة مهمة
من جانبه، يرى أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر، أن "عودة الشركات الأجنبية إلى ليبيا تعد مسألة بالغة الأهمية، لا سيما من قبل الدول الكبرى، ومن بينها روسيا، لما تحمله من انعكاسات متعددة على المشهدين الاقتصادي والسياسي في البلاد".
وأوضح التويجر أن استئناف نشاط هذه الشركات من شأنه أن يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الليبي، عبر تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية تعزز من فرص النمو وتدعم البنية التحتية.
كما أشار إلى أن وجود مصالح اقتصادية مباشرة للدول داخل ليبيا سيدفعها إلى تبني مواقف أكثر دعمًا للاستقرار، باعتبار أن تحقيق الأمن يُعد شرطا أساسيا لحماية استثماراتها وضمان استمراريتها.
وأضاف أن الدول التي تشعر بأن ليبيا لم تعد تشكل تهديدا أمنيا لمصالحها، ومع عودة شركاتها للعمل داخل البلاد، ستكون أكثر حرصا على الدفع نحو تسوية سياسية شاملة، بما يعزز من فرص الاستقرار والوحدة.
وأكد التويجر في ختام تصريحه أن وجود حكومة موحدة، إلى جانب توحيد مؤسسات الدولة، يمثلان عاملين أساسيين في ترسيخ الاستقرار الدائم، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي على المدى الطويل.
القائم بأعمال وزير خارجية ليبيا طاهر الباعور - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
القائم بأعمال وزير خارجية ليبيا: نأمل توقيع اتفاقيات جديدة مع روسيا
11:31 GMT
ضمانات حقيقية
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري، إن عودة الشركات الأجنبية، لا سيما الكبرى التي كانت تنشط في ليبيا قبل عام 2011، تظل مرهونة بتوفر ضمانات أمنية حقيقية، مؤكدًا أن هذه الشركات لن تستأنف أعمالها دون التزامات واضحة من الدولة الليبية بتأمين بيئة عمل مستقرة وآمنة.
وأوضح الشاعري أن الشركات الروسية وغيرها من الشركات الدولية لن تغامر بالعودة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني، مشددا على أن تقديم ضمانات واضحة، خصوصا في مناطق غرب ليبيا، يُعد شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية واستئناف المشاريع المتوقفة.
وأشار إلى أن اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا يمكن أن تلعب دورا مهما في تفعيل الاتفاقيات الثنائية العالقة منذ سنوات، والعمل على صياغة رؤية اقتصادية مشتركة تسهم في دعم الاقتصاد الليبي وتعزيز قدراته الإنتاجية، وهو ما يتطلع إليه الطرفان.
وأضاف أن نجاح هذه المفاوضات، خاصة في الجانب الاقتصادي، يتطلب جدية في التنفيذ ووضوحا في الأهداف، معربا عن أمله في أن تفضي إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على البلدين.
وأكد الشاعري أن الحكومة الليبية مطالبة ببث رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب، عبر تبني سياسات واضحة وخطط عملية لتحقيق الاستقرارين الأمني والاقتصادي، لافتا إلى أن غياب هذه الرؤية سيظل عائقا أمام أي استثمارات محتملة.
وفيما يتعلق بالقطاعات المرشحة لعودة الشركات الروسية، أشار إلى قطاع الطاقة في مقدمتها، خاصة النفط والغاز، إلى جانب مجالات الاقتصاد المشترك والتعاون العسكري، حيث يمكن الاستفادة من الخبرات الروسية في التدريب والتأهيل ونقل المعرفة.
وأكد أن روسيا، باعتبارها دولة كبرى، تمثل شريكا مهما يمكن أن يسهم في دعم الاقتصاد الليبي وتنويع مجالات التعاون، معربا عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقيات مجدية وتسهم فعليًا في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البحري بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وسام الإدريسي إبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2026
ليبيا تعزز شراكات النقل مع روسيا من بوابة "منتدى سان بطرسبورغ"
2 أبريل, 14:43 GMT
التقى لافروف، اليوم الثلاثاء، مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا الطاهر الباعور، في العاصمة الروسية موسكو، وأعلن لافروف أن روسيا وليبيا اتفقتا على افتتاح قنصلية عامة روسية في بنغازي.
وقال لافروف خلال لقائه مع طاهر الباعور: "في هذه المرحلة، نرغب بالدرجة الأولى في المساعدة على استعادة الوحدة والوفاق الوطني في ليبيا، ونحن على استعداد للإسهام في هذه الجهود".
وخاطب لافروف الباعور، قائلا: "خلال محادثات اليوم، أتطلع إلى الاستماع إلى آخر تقييماتكم لما يحدث (في البلاد)، سأشارككم وجهة نظرنا حول الوضع ومجموعة من القضايا التي تؤثر، بشكل أو بآخر، على مستقبل علاقاتنا".
وأعلن لافروف أن روسيا تتوقع حضور وفد ليبي للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.
