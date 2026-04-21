الحركة الشعبية السودانية تكشف لـ"سبوتنيك" الأهداف الحقيقية لزيارة "البرهان" للسعودية وسلطنة عمان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260421/الحركة-الشعبية-السودانية-تكشف-لـسبوتنيك-الأهداف-الحقيقية-لزيارة-البرهان-للسعودية-وسلطنة-عمان-1112752160.html
الحركة الشعبية السودانية تكشف لـ"سبوتنيك" الأهداف الحقيقية لزيارة "البرهان" للسعودية وسلطنة عمان
الحركة الشعبية السودانية تكشف لـ"سبوتنيك" الأهداف الحقيقية لزيارة "البرهان" للسعودية وسلطنة عمان
سبوتنيك عربي
في ظل المساعي والتحركات الإقليمية والدولية لوقف الحرب في السودان، جاءت زيارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى السعودية وسلطنة عمان، حيث تلعب الرياض...
2026-04-21T15:43+0000
2026-04-21T15:43+0000
حصري
السعودية
أخبار السودان اليوم
سلطنة عمان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/14/1112727851_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_d0b1a94fc8b4b375f61768818dd7ccbf.jpg
حول أهداف تلك الجولة وتداعياتها على الأزمة الراهنة بين الجيش والدعم السريع يقول د. محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، لم يخل أي تحرك خارجي للبرهان في هذه الفترة من الحديث في كيفية وقف الحرب وإنهائها؛ لأن العالم ملّ من استمرار الحرب ويعمل جاهدًا لوضع حد لمعاناة الشعب السوداني الصابر الصامد.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن وقف الحرب وإنهاءها حسب رؤية الجيش لا شك، وكما رأينا خلال السنوات الماضية، تختلف بكل تأكيد عن رؤية الطرف الآخر ومن يقف خلفه، فالجيش خلال الأسابيع الماضية يعمل لكسر شوكة الطرف الآخر ليكون الاتفاق اتفاق القوي مع الضعيف.واستطرد: "رغم أن السياسة والحرب هي الهدف الأول لتلك الزيارات والتحركات من جانب البرهان، لكن هذا لا يعني خلو جولاته الخارجية من مباحثات اقتصادية، لأن الاقتصاد ركن أساسي لإعلاء كفة الجيش في المعركة، وانهيار الاقتصاد يعني قطع خط الإمداد الرئيسي للجيش، وبالتالي قد تكون العواقب غير مأمونة".وأوضح مصطفى أن المعلوم على مدى التاريخ القديم والحديث أن الحروب لا بد أن تنتهي بسلام، إلا أن السلام القادم في السودان نريده سلامًا حقيقيًا ينهي شكاوى الطبقات التي تدعي التهميش، وتمكن دولة المواطنة ليعم الاستقرار ويحقق السودان الاكتفاء الاقتصادي، ومن ثم قوة الدولة الاقتصادية.استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في جدة، مستجدات الأوضاع في السودان. وخلال اللقاء الذي عقد في محافظة جدة، أكد ولي العهد السعودي ورئيس مجلس السيادة السوداني على أهمية ضمان أمن واستقرار السودان، والحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وتحاول السعودية تنفيذ تعهداتها بالسعي نحو وقف الحرب في السودان، وهو ما يظهر في مبادرة مشتركة جديدة بالتعاون مع أمريكا من أجل تحقيق هدنة لوقف إطلاق النار، ومن ثم الدخول في مفاوضات سلام نهائية.كما وصل، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى العاصمة العمانية مسقط، في أول زيارة رسمية له للسلطنة، يرافقه وزير الخارجية ومدير جهاز المخابرات العامة.وتسلمت الحكومة السودانية المبادرة الجديدة في محاولة لإحياء مسار سياسي متعثر، رغم المحاولات المتكررة من الوسطاء.ويقوم مقترح إنهاء الحرب على مقاربة تدريجية تبدأ بإعلان "هدنة إنسانية"، تعقبها مرحلة لوقف الأعمال العدائية، وصولًا إلى وقف نهائي وشامل لإطلاق النار بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".وجددت المملكة موقفها الثابت الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية. كما أعربت عن رفضها القاطع للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى السودان، رغم تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي.وفي أبريل/نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260420/هل-اقتربت-الحرب-في-السودان-من-نهايتها؟-خبراء-يجيبون-1112727088.html
https://sarabic.ae/20260414/بعد-تحذيرات-دولية-من-وقوع-الكارثة-ما-حقيقة-المجاعة-التي-تضرب-مناطق-واسعة-في-السودان-1112565016.html
السعودية
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/14/1112727851_145:0:2416:1703_1920x0_80_0_0_f86260a8bbb619e860bfb70ab71a75f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, السعودية, أخبار السودان اليوم, سلطنة عمان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم, العالم العربي
حصري, السعودية, أخبار السودان اليوم, سلطنة عمان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم, العالم العربي

الحركة الشعبية السودانية تكشف لـ"سبوتنيك" الأهداف الحقيقية لزيارة "البرهان" للسعودية وسلطنة عمان

15:43 GMT 21.04.2026
© Photoولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
© Photo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
في ظل المساعي والتحركات الإقليمية والدولية لوقف الحرب في السودان، جاءت زيارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى السعودية وسلطنة عمان، حيث تلعب الرياض دورًا محوريًا في محاولة للتهدئة وإنهاء الصراع الذي دخل عامه الرابع قبل أيام.
حول أهداف تلك الجولة وتداعياتها على الأزمة الراهنة بين الجيش والدعم السريع يقول د. محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، لم يخل أي تحرك خارجي للبرهان في هذه الفترة من الحديث في كيفية وقف الحرب وإنهائها؛ لأن العالم ملّ من استمرار الحرب ويعمل جاهدًا لوضع حد لمعاناة الشعب السوداني الصابر الصامد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن وقف الحرب وإنهاءها حسب رؤية الجيش لا شك، وكما رأينا خلال السنوات الماضية، تختلف بكل تأكيد عن رؤية الطرف الآخر ومن يقف خلفه، فالجيش خلال الأسابيع الماضية يعمل لكسر شوكة الطرف الآخر ليكون الاتفاق اتفاق القوي مع الضعيف.
وأشار مصطفى إلى أن تحركات البرهان الخارجية لها أهمية كبرى في تلك الفترة الحساسة التي تعيشها المنطقة، حيث إنها تعمل على توضيح رؤية الخرطوم للحل الجذري للأزمة، والعمل على إمكانية إفشال أي مخطط لفرض اتفاقية تعمل لإبقاء المؤامرة وتقوية الطرف الآخر الذي يضع هدفه الاستراتيجي الأول، وهو تفكيك الجيش السوداني.
واستطرد: "رغم أن السياسة والحرب هي الهدف الأول لتلك الزيارات والتحركات من جانب البرهان، لكن هذا لا يعني خلو جولاته الخارجية من مباحثات اقتصادية، لأن الاقتصاد ركن أساسي لإعلاء كفة الجيش في المعركة، وانهيار الاقتصاد يعني قطع خط الإمداد الرئيسي للجيش، وبالتالي قد تكون العواقب غير مأمونة".
وأوضح مصطفى أن المعلوم على مدى التاريخ القديم والحديث أن الحروب لا بد أن تنتهي بسلام، إلا أن السلام القادم في السودان نريده سلامًا حقيقيًا ينهي شكاوى الطبقات التي تدعي التهميش، وتمكن دولة المواطنة ليعم الاستقرار ويحقق السودان الاكتفاء الاقتصادي، ومن ثم قوة الدولة الاقتصادية.
نساء سودانيات نازحات من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومناطق أخرى متأثرة بالصراع، يسيرن في مخيم العفاد الذي تم إنشاؤه حديثا في الدبة، ولاية شمال السودان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
هل اقتربت الحرب في السودان من نهايتها؟.. خبراء يجيبون
أمس, 18:57 GMT
استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في جدة، مستجدات الأوضاع في السودان.
وخلال اللقاء الذي عقد في محافظة جدة، أكد ولي العهد السعودي ورئيس مجلس السيادة السوداني على أهمية ضمان أمن واستقرار السودان، والحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتحاول السعودية تنفيذ تعهداتها بالسعي نحو وقف الحرب في السودان، وهو ما يظهر في مبادرة مشتركة جديدة بالتعاون مع أمريكا من أجل تحقيق هدنة لوقف إطلاق النار، ومن ثم الدخول في مفاوضات سلام نهائية.
كما وصل، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى العاصمة العمانية مسقط، في أول زيارة رسمية له للسلطنة، يرافقه وزير الخارجية ومدير جهاز المخابرات العامة.
وتسلمت الحكومة السودانية المبادرة الجديدة في محاولة لإحياء مسار سياسي متعثر، رغم المحاولات المتكررة من الوسطاء.
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
بعد تحذيرات دولية من وقوع الكارثة.. ما حقيقة "المجاعة" التي تضرب مناطق واسعة في السودان؟
14 أبريل, 19:27 GMT
ويقوم مقترح إنهاء الحرب على مقاربة تدريجية تبدأ بإعلان "هدنة إنسانية"، تعقبها مرحلة لوقف الأعمال العدائية، وصولًا إلى وقف نهائي وشامل لإطلاق النار بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".
وجددت المملكة موقفها الثابت الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية. كما أعربت عن رفضها القاطع للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى السودان، رغم تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي.
وفي أبريل/نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала