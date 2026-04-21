الكرملين: روسيا على اتصال دائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما في ذلك حول موضوع إيران
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا على اتصال دائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك حول الوضع في إيران. 21.04.2026, سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا على اتصال دائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك حول الوضع في إيران.
وأضاف بيسكوف للصحفيين، معلقا على انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة، متحدثا تحديدا عن ترشيح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي: "كما تعلمون، نحن على اتصال دائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا سيما مع تزايد القضايا الإشكالية التي تهم الوكالة تحديدا، بما في ذلك وفي موضوع الحرب في إيران".
و أكد بيسكوف، أن موقف روسيا من انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة ثابت، مبينا أن "موسكو على دراية بالعديد من المرشحين المحتملين، بمن فيهم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي".
وقال: "لم نغير موقفنا بأي شكل من الأشكال، إنه ثابت. نحن نعرف العديد من المرشحين المحتملين
، ونعرف السيد غروسي جيداً".
وتنطلق اليوم الثلاثاء، جلسات استماع علنية لمرشحي منصب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة، حيث يعرض أربعة مرشحين رؤيتهم ويجيبون عن أسئلة الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية، في إطار عملية اختيار من المقرر أن تنتهي بتولي الأمين العام الجديد مهامه في كانون الثاني/يناير 2027.
وتشمل الجلسات أربعة مرشحين لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، وهم: ميشيل باشيليت من تشيلي، رافائيل غروسي من الأرجنتين، ريبيكا غرينسبان من كوستاريكا، وماكي سال من السنغال، ضمن مرحلة تمهيدية تهدف إلى تقييم المرشحين قبل الانتقال إلى مشاورات مجلس الأمن ثم اعتماد التعيين من الجمعية العامة.
وتكتسب هذه العملية أهمية كبيرة لأنها قد تؤثر في مستقبل الدبلوماسية العالمية والنظام متعدد الأطراف، وسط تساؤلات حول هوية الأمين العام المقبل مع بقاء القرار النهائي مرهونا بتوافق الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعدم استخدام حق النقض.
ويُعد الأمين العام أعلى مسؤول إداري ودبلوماسي في الأمم المتحدة
، ما يجعل اختياره محوريا في إدارة الأزمات الدولية خلال العقد المقبل.