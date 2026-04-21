الكرملين: روسيا على اتصال دائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما في ذلك حول موضوع إيران

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا على اتصال دائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك حول الوضع في إيران.

وأضاف بيسكوف للصحفيين، معلقا على انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة، متحدثا تحديدا عن ترشيح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي: "كما تعلمون، نحن على اتصال دائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا سيما مع تزايد القضايا الإشكالية التي تهم الوكالة تحديدا، بما في ذلك وفي موضوع الحرب في إيران".وقال: "لم نغير موقفنا بأي شكل من الأشكال، إنه ثابت. نحن نعرف العديد من المرشحين المحتملين، ونعرف السيد غروسي جيداً".وتشمل الجلسات أربعة مرشحين لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، وهم: ميشيل باشيليت من تشيلي، رافائيل غروسي من الأرجنتين، ريبيكا غرينسبان من كوستاريكا، وماكي سال من السنغال، ضمن مرحلة تمهيدية تهدف إلى تقييم المرشحين قبل الانتقال إلى مشاورات مجلس الأمن ثم اعتماد التعيين من الجمعية العامة.ويُعد الأمين العام أعلى مسؤول إداري ودبلوماسي في الأمم المتحدة، ما يجعل اختياره محوريا في إدارة الأزمات الدولية خلال العقد المقبل.

https://sarabic.ae/20260313/برئاسة-ليخاتشوف-بدء-مشاورات-روسية-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-في-موسكو--1111437682.html

https://sarabic.ae/20260421/الكرملين-استئناف-نقل-النفط-عبر-خط-أنابيب-الصداقة-يعتمد-على-تصرفات-كييف-1112739771.html

