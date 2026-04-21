باحث في الشأن الدولي: إعفاء واشنطن النفط الروسي من العقوبات اعتراف ضمني بالعجز

سبوتنيك عربي

علّق الباحث في شأن الدولي والروسي من بغداد، الدكتور علي كومان، على إعفاء وزارة الخزانة الأمريكية الشحنات الجديدة من النفط الروسي من العقوبات، مؤكدًا أن "الحرب... 21.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-21T10:31+0000

وقال كومان في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "إدارة الرئيس الأمريكي بادرت بهذه الخطوة السياسية، وهي أكثر منها اقتصادية، فيها نوع من المهادنة أو السياسة الناعمة مع روسيا الاتحادية، في ظل تأزم الحرب الإيرانية، وأيضا لمنع ليس فقط ارتفاع أسعار النفط، بل لمحاولة كسب الجانب الروسي بالابتعاد عن الجانب الإيراني".وكشف كومان، أن "الولايات المتحدة أفقدت الحليف الأوروبي للطاقة، بحيث أصبحت مسألة الطاقة هي مسألة مؤرقة بالنسبة للأوروبيين، ولهذا بدأنا نشاهد الأصوات تتعالى في إسبانيا ثم فرنسا ثم حتى الحليف الألماني بدأوا يحاولون أن ينؤوا بأنفسهم عن الولايات المتحدة، لأن السياسات التي تتخذها واشنطن تنكفي فقط على مصالح واشنطن ولا تبالي بمصالح الحلفاء".وتوقّع كومان أن "تحاول الدول المؤثرة وضع اتفاق دولي جديد يضع مسارًا واضحًا للطاقة وتجنيبها الصراعات الجيوسياسية"، معتبرًا أن "الولايات المتحدة لم تكتفِ باستخدام الدولار والأسلحة، بل اتجهت لاستخدام الطاقة كوسيلة لفرض إرادتها، لكن هذا السلاح انقلب ضدها وضد حلفائها"، مؤكدًا أنه "سيتم زيادة الاستخدام أو استيراد النفط الروسي، لأن روسيا دولة قوية وبإمكان المشتري أن يتعامل بعملات أخرى". وختم كومان حديثه: "في الشرق الأوسط تجمعنا الطاقة، كونها الشريان الأساسي للاقتصاد والحياة، لذلك وضع تعدد للعملات لتصدير النفط هو الحل الآمن والوحيد مستقبلا، إنما الاعتماد على تقلبات ومزاجيات السياسات الأمريكية، هذا يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد".

2026

