باحث إقليمي: روسيا تستطيع إقناع أمريكا لتوقيع اتفاق ولو "جزئي" مع إيران

سبوتنيك عربي

تطرق الباحث في الشأن الإقليمي من بيروت، الدكتور محمد شمص، إلى رفض ايران المشاركة في المفاوضات القادمة والدور الروسي في حل النزاع، مؤكدا ان "لروسيا دور ممكن أن... 20.04.2026, سبوتنيك عربي

وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال شمص إن "أهم الملفات اليوم للمناقشة بين الإيرانيين والأمريكيين هو مضيق "هرمز" والحلفاء والبرنامج النووي إضافة الى موضوع الوقود المخصب بنسبة 60% ونقله إلى طرف ثالث"، معتبرا أن "روسيا ممكن تلعب دورا في هذا المجال، إضافة إلى أن الدبلوماسية الروسية ممكن أن تنشط باتجاه إقناع الولايات المتحدة للنزول عن الشجرة وتوقيع اتفاق ولو جزئي".ورجح أن "رفض إيران استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة سببه إعادة ضبط لشروط التفاوض، لأنه ترامب يريد أن يأتي الإيرانيون إلى مفاوضات إسلام أباد وصورة الضعف هي الطاغية، أي أنه أخضعهم أو جاء بهم إلى إسلام أباد لا سيما بعد استهداف سفينة إيرانية تجارية"، مضيفا ان "المشكلة في ترامب أنه يريد مفاوضات ناجحة والوصول إلى نتيجة، لكن يستخدم الضغط العسكري والإعلامي، وهذا الضغط لا ينفع مع إيران، وبالتالي لا شك أن ترامب يتخبط في مواقفه وهذا يزعج اليوم الأمريكيين الديمقراطيين والجمهوريين".ولفت إلى أن "الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على السواحل الإيرانية، هو حصار لشركاء أمريكا في المنطقة، لأن الدول الخليجية ستدفع الثمن الأكبر".وأكد الباحث أنه "لم يكن متوقعا من جلسة المفاوضات الأولى الوصول الى نتيجة، فحجم الخلافات بين الطرفين عمره 47 عاما، ويحتاج مسارا طويلا من المفاوضات وربما أشهر"، مشيرا إلى أن "ترامب يريد صفقة كبرى شاملة وهذا مستحيل، وما يمكن الوصول إليه اتفاقيات جزئية خاصة ما يتعلق بموضوع مضيق "هرمز"، كما أن الأمور التي يمكن التفاهم عليها قريبا من الطرفين، هي الاستثمارات الأمريكية في إيران في مجال النفط والغاز وشراء الطائرات، على أن يتم الدفع من الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الأمريكية".وفي ما يتعلق بحلفاء إيران في المنطقة، قال شمص إن "موضوع علاقة إيران مع حلفائها من الثوابت الإيرانية"، مشددا على أن "طهران يمكن أن تتخلى عن برنامجها النووي ولا يمكن أن تتخلى عن حلفائها خاصة الآن، وأي عودة لحرب جديدة على إيران تستطيع أن تُخضع الأمريكي ليس فقط من خلال قدراتها أو مضيق "هرمز" بل من خلال حلفائها".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لن يمدد وقف إطلاق النار مع إيران على الأرجح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها بحلول مساء الأربعاء المقبل.وأكد ترامب، أنه لن يتعجل التوصل إلى "اتفاق سيئ" مع إيران، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار مع إيران سينتهي مساء الأربعاء المقبل بتوقيت واشنطن. وأضاف أنه "لن يرفع الحصار عن مواني إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق معها".وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.وبعد ذلك، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.

